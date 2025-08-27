बाप्पाच्या स्वागतासाठी ढगांची दाटी; गणेशोत्सवादरम्यान वाढणार पावसाचा जोर, पाहा हवामान वृत्त...

Maharashtra Weather News : केंद्रीय हवामान विभागानं जारी केलेल्या माहितीनुसार देशातील बहुतांश भागांमध्ये पावसानं जोर धरला असून, देशाच्या दक्षिणेकडील राज्यांपासून ते अगदी उत्तरेपर्यंत पाऊस अनेक भागांमध्ये गोंधळ उडवणार आहे. महाराष्ट्रातही चित्र वेगळं नसेल. बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळं राज्यात पावसाचा जोर पुन्हा वाढणार असून, प्रामुख्यानं कोकण, मुंबई शहर आणि उपनगर या भागांमध्ये पावसाची दमदार हजेरी पाहायला मिळेल असा इशारा हवामान विभागानं दिला आहे.
दक्षिण मध्य महाराष्ट्रासह उत्तर मध्य महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये पावसाच्या तुरळक सरींची हजेरी असेल, तर मराठवाड्यातील दुर्गम भागांमध्येसुद्धा पावसाची हजेरी असेल असा इशारा हवामान विभागानं जारी केला आहे. कोकणापासून ते थेट गोव्यापर्यंत पावसाचा जोर वाढणार असून, या भागांमध्ये जोरदार सरींची हजेरी गणरायाचं स्वागत करताना दिसणार असल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
कोकणासह मुंबई शहर, उपनगर आणि विदर्भात आकाश अंशत: ढगाळ असेल. जणू गणोशोत्सवाच्या प्रारंभी गणरायाच्या स्वागतासाठीच वरुणराजाही हजेरी लावण्यास सज्ज आहे असाच काहीसा माहोल अनेक ठिकाणी तयार झाल्याचं पाहायला मिळेल. दरम्यानच्या काळात पुढील 24 तास पावसाची हजेरी असण्यासोबतच शुक्रवारपर्यंत हा पाऊस माघार घेणार नसल्याचं स्पष्ट होत आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात प्रामुख्यानं सातारा, कोल्हापूर, पुणे या भागांमध्ये घाटमाथ्यावर पावसाची जोरदार हजेरी असेल.
तपशीलवार जिल्हानिहाय हवामान अंदाज व चेतावणीसाठी कृपया. https://t.co/jw7yrf8Es5 भेट घ्या. pic.twitter.com/Ntoq7A0w30
— Regional Meteorological Center,Mumbai (@RMC_Mumbai) August 26, 2025
विदर्भात नागपूर, चंद्रपूर, गोंदिया इथं मध्यम ते जोरदार पावसाचा अंदाज असून, मराठवाड्याच्या नांदेड आणि हिंगोली इथं पावसाचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. राज्यात सध्या यलो आणि ग्रीन असेच अलर्ट जारी असून, त्यातून पावसाचं थैमान नसणार असल्याचं स्पष्ट होत आहे. असं असलं तरीही पावसाची संततधार मात्र तुटणार नसल्यानं अनेक कामांमध्ये अडचणी मात्र उद्भवू शकतात.
महाराष्ट्रात पावसाची सद्यस्थिती काय आहे?
केंद्रीय हवामान विभागानुसार, बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे महाराष्ट्रात पावसाचा जोर वाढणार आहे. कोकण, मुंबई, उपनगर, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात पावसाची हजेरी असेल. गणेशोत्सवादरम्यान कोकण, मुंबई आणि गोव्यापर्यंत जोरदार सरींची शक्यता आहे.
कोणत्या भागात जास्त पाऊस पडणार आहे?
कोकण: जोरदार पावसाचा अंदाज, विशेषतः गणेशोत्सवात.
मुंबई आणि उपनगर: आंशिक ढगाळ आकाशासह पावसाच्या सरी.
पश्चिम महाराष्ट्र: सातारा, कोल्हापूर, पुणे (विशेषतः घाटमाथ्यावर) जोरदार पाऊस.
विदर्भ: नागपूर, चंद्रपूर, गोंदिया येथे मध्यम ते जोरदार पाऊस.
मराठवाडा: नांदेड, हिंगोली येथे यलो अलर्टसह पावसाची शक्यता.
पावसाचा कालावधी किती असेल?
पुढील 24 तास पाऊस सुरू राहील, आणि शुक्रवारपर्यंत (29 ऑगस्ट 2025) पावसाची संततधार कायम राहण्याची शक्यता आहे.