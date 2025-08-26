Maharashtra Weather News : मेघगर्जनेसह होणार बाप्पाचं स्वागत; पुढच्या 24 तासांत वाजणार पावसाचा ताशा... पाहा हवामान वृत्त

Maharashtra Weather News : पुढील 24 तासांमध्ये मध्य महाराष्ट्रातील दुर्गम भाग, मराठवाड्यातील काही जिल्हे आणि अगदी कोकण गोव्याच्या दक्षिणेकडील भागांमध्ये मध्यम ते जोरदार स्वरुपातील पावसाच्या सरी कोसळतील. उत्तर कोकणातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. तर, (Mumbai Rain) मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्येसुद्धा ढगाळ वातावरण आणि पावसाच्या तुरळक सरींची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे. थोडक्यात यंदाच्या वर्षी बाप्पाच्या आगमनापासूनच पावसाची हजेरी असणार हे स्पष्ट होत आहे.
फक्त पुढील 24 तास नव्हे, तर 26 ते 29 ऑगस्टदरम्यान अर्थात गणेशोत्सवाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये मुंबईसह (Konkan Weather) कोकणात मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. यादरम्यान राज्यात आणि प्रामुख्यानं पश्चिम महाराष्ट्रातील घाटमाथ्यावरील क्षेत्रांमध्ये पावसाचा जोर अधिक असेल, असाही अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. या दिवसांमध्ये गावाच्या दिशेनं जाणाऱ्या, प्रवासाला निघणाऱ्या गणेशभक्तांनी काळजी घ्यावी, असंही आवाहन करण्यात आलं आहे.
बंगालच्या उपसागरावर पुन्हा एकदा निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळं सोमवारपासूनच मुंबई शह आणि उपनगरांवर पावसाचं सावट पाहायला मिळत आहे. पुढील चार दिवसात हेच चित्र पाहायला मिळणार असून, त्याचा परिणाम कोकण, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भापर्यंत दिसणार असल्यानं या काळात नागरिकांनीसुद्धा काळजी घ्यावी असं आवाहन करण्यात आलं आहे.
तपशीलवार जिल्हानिहाय हवामान अंदाज व चेतावणीसाठी कृपया. https://t.co/jw7yrf9chD भेट घ्या. pic.twitter.com/jSoyBQAKm2
— Regional Meteorological Center,Mumbai (@RMC_Mumbai) August 25, 2025
26h to 29th Aug, possibility of mod to heavy rains over parts of #Konkan & #ghat areas of M Mah as per the guidance of IMD model & forecast including #Mumbai, #Thane. 29th #interior of state to possibility of mod showers.
Keep watch on IMD alerts. #FestivalSeason. pic.twitter.com/UWbuC3JGjo
— K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) August 25, 2025
काही दिवसांपूर्वी बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेलं कमी दाबाचं क्षेत्र गुजरातकडे सरकत असून यादरम्यान कोकणात मुसळधार पावसानं हजेरी लावल्या कारणानं अनेक भागांमधील वाहतुकीवर याचे परिणाम होताना दिसत आहेत. काही भागांमध्ये पावसाचा जोर तुलनेनं अधिक असल्या कारणानं वाहतुकीवर थेट परिणाम केले आहेत.
मंगळवार, बुधवारी पावसाचा जोर तुलनेनं अधिक राहील. तर, गुरुवारी, शुक्रवारी त्यात किंचित घट होईल असा प्राथमिक अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला असून, शनिवारसह रविवारी ऊन-पावसाचा खेळ सुरू राहील असंही सूचित केलं आहे. गणेशोत्सवाच्या पहिल्या टप्प्यात सूर्यकिरणांचं दर्शन अशक्य असलं तरीही दुसऱ्या टप्प्यात मात्र हे चित्र बदलणार असल्या कारणानं अनेकांना दिलासा मिळणार आहे.
पुढील 24 तासांत महाराष्ट्रात कुठे पाऊस पडणार आहे?
मध्य महाराष्ट्रातील दुर्गम भाग, मराठवाड्यातील काही जिल्हे, कोकण-गोव्याच्या दक्षिणेकडील भागात मध्यम ते जोरदार पाऊस पडेल. उत्तर कोकणात मुसळधार पावसाची शक्यता आहे, तर मुंबई आणि उपनगरांत ढगाळ वातावरणासह तुरळक सरी पडण्याचा अंदाज आहे.
गणेशोत्सवात (26 ते 29 ऑगस्ट) पावसाची परिस्थिती कशी असेल?
गणेशोत्सवाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात (26-29 ऑगस्ट) मुंबईसह कोकणात मध्यम ते मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील घाटमाथ्यावर पावसाचा जोर अधिक असेल.
गणेशभक्तांनी काय काळजी घ्यावी?
प्रवासाला निघणाऱ्या गणेशभक्तांनी पावसामुळे होणाऱ्या अडचणींचा विचार करून काळजी घ्यावी, विशेषतः घाटमाथ्यावरील क्षेत्रात आणि कोकणात.