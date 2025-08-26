English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Weather News : मेघगर्जनेसह होणार बाप्पाचं स्वागत; पुढच्या 24 तासांत वाजणार पावसाचा ताशा... पाहा हवामान वृत्त

Maharashtra Weather News : हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आलेल्या अंदाजानुसार पुढील 24 तासांमध्ये कसं असेल पर्जन्यमान? जाणून घ्या...   

सायली पाटील | Updated: Aug 26, 2025, 07:07 AM IST
Maharashtra Weather News : पुढील 24 तासांमध्ये मध्य महाराष्ट्रातील दुर्गम भाग, मराठवाड्यातील काही जिल्हे आणि अगदी कोकण गोव्याच्या दक्षिणेकडील भागांमध्ये मध्यम ते जोरदार स्वरुपातील पावसाच्या सरी कोसळतील. उत्तर कोकणातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. तर, (Mumbai Rain) मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्येसुद्धा ढगाळ वातावरण आणि पावसाच्या तुरळक सरींची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे. थोडक्यात यंदाच्या वर्षी बाप्पाच्या आगमनापासूनच पावसाची हजेरी असणार हे स्पष्ट होत आहे. 

यंदाचा गणेशोत्सव पावसाचा... 

फक्त पुढील 24 तास नव्हे, तर 26 ते 29 ऑगस्टदरम्यान अर्थात गणेशोत्सवाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये मुंबईसह (Konkan Weather) कोकणात मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. यादरम्यान राज्यात आणि प्रामुख्यानं पश्चिम महाराष्ट्रातील घाटमाथ्यावरील क्षेत्रांमध्ये पावसाचा जोर अधिक असेल, असाही अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. या दिवसांमध्ये गावाच्या दिशेनं जाणाऱ्या, प्रवासाला निघणाऱ्या गणेशभक्तांनी काळजी घ्यावी, असंही आवाहन करण्यात आलं आहे. 

पावसाचा जोर वाढण्यामागची कारणं काय? 

बंगालच्या उपसागरावर पुन्हा एकदा निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळं सोमवारपासूनच मुंबई शह आणि उपनगरांवर पावसाचं सावट पाहायला मिळत आहे. पुढील चार दिवसात हेच चित्र पाहायला मिळणार असून, त्याचा परिणाम कोकण, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भापर्यंत दिसणार असल्यानं या काळात नागरिकांनीसुद्धा काळजी घ्यावी असं आवाहन करण्यात आलं आहे. 

काही दिवसांपूर्वी बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेलं कमी दाबाचं क्षेत्र गुजरातकडे सरकत असून यादरम्यान कोकणात मुसळधार पावसानं हजेरी लावल्या कारणानं अनेक भागांमधील वाहतुकीवर याचे परिणाम होताना दिसत आहेत. काही भागांमध्ये पावसाचा जोर तुलनेनं अधिक असल्या कारणानं वाहतुकीवर थेट परिणाम केले आहेत. 

कधी कमी होणार पावसाचा जोर? 

मंगळवार, बुधवारी पावसाचा जोर तुलनेनं अधिक राहील. तर, गुरुवारी, शुक्रवारी त्यात किंचित घट होईल असा प्राथमिक अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला असून, शनिवारसह रविवारी ऊन-पावसाचा खेळ सुरू राहील असंही सूचित केलं आहे. गणेशोत्सवाच्या पहिल्या टप्प्यात सूर्यकिरणांचं दर्शन अशक्य असलं तरीही दुसऱ्या टप्प्यात मात्र हे चित्र बदलणार असल्या कारणानं अनेकांना दिलासा मिळणार आहे. 

FAQ

पुढील 24 तासांत महाराष्ट्रात कुठे पाऊस पडणार आहे?
मध्य महाराष्ट्रातील दुर्गम भाग, मराठवाड्यातील काही जिल्हे, कोकण-गोव्याच्या दक्षिणेकडील भागात मध्यम ते जोरदार पाऊस पडेल. उत्तर कोकणात मुसळधार पावसाची शक्यता आहे, तर मुंबई आणि उपनगरांत ढगाळ वातावरणासह तुरळक सरी पडण्याचा अंदाज आहे.

गणेशोत्सवात (26 ते 29 ऑगस्ट) पावसाची परिस्थिती कशी असेल?
गणेशोत्सवाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात (26-29 ऑगस्ट) मुंबईसह कोकणात मध्यम ते मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील घाटमाथ्यावर पावसाचा जोर अधिक असेल.

गणेशभक्तांनी काय काळजी घ्यावी?
प्रवासाला निघणाऱ्या गणेशभक्तांनी पावसामुळे होणाऱ्या अडचणींचा विचार करून काळजी घ्यावी, विशेषतः घाटमाथ्यावरील क्षेत्रात आणि कोकणात.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

