उकाड्यामुळं कोंडमारा; नियम नसतानाही दुपारच्या वेळेत लॉकडाऊन, मुंबईपासून विदर्भापर्यंत काय आहे हवामानाचा अंदाज?

Maharashtra Weather News : विदर्भ, मराठवाडा ते अगदी पश्चिम महाराष्ट्रातसुद्धा उष्णतेचा दाद बेजार करत आहे. तर, मुंबई शहर, उपनगर, ठाणे, पालघर आणि कोकण पट्टासुद्धा यास अपवाद नाही. अधूनमधून येणाऱ्या पूर्वमोसमी पावसाच्या सरी आणि काही जिल्ह्यांमध्ये अंशत: ढगाळ असणारं वातावरण, पावसाचा इशारा देत असलं तरीही तुरळक सरी किंवा हलकी रिमझिम वगळता हा पाऊस काही तग धरत नाहीये हीच राज्यातील स्थिती. तापमानाचा आकडा 45- 46 अंशांदरम्यान असून, त्यात काहीशी घच मागील 24 तासांत नोंदवण्यात आली, मात्र यामुळं उष्णतेपासून दिलासा मिळाला नाहीच. पुढील 24 तासांमध्येसुद्धा साधारण अशीच स्थिती पाहायला मिळेल.
विदर्भात उकाडा वाढतच जाईल, तर काही भागांमध्ये मात्र पावसाच्या सरींची हजेरी असेल. पश्चिम महाराष्ट्रातील घाटमाथ्यावर पुढील 24 तासांमध्ये ढगाळ वातावरण आणि सोसाट्याचा वारा अशी स्थिती पाहायला मिळेल, तर किनारपट्टी भागांमध्ये आर्द्रतेच्या वाढीमुळं समुद्रावरूनही उष्ण वाऱ्यांचा मारा होईल.
पुढच्या चार ते पाच दिवसांसाठी राज्यात कमाल तापमानात 2 ते 3 अंशांची घट होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र दुपारच्या वेळी उन्हाचा तडाखा अधिक तीव्रतेनं बसत असल्यामुळं नागरिकांना काळजी घेण्याचं आवाहन यंत्रणांनी केलं आहे. उष्णाघाताचे राज्यातील बळी पाहता नागरिकांना सतर्क करत काही मार्गदर्शक सूचना प्रशासनानं केल्या आहेत. तर, अनेक भागांमध्ये दुपारच्या वेळी कोणताही लॉकडाऊनवजा नियम लागू नसतानाही या उकाड्यामुळं नागरिक घराबाहेर पडणं टाळत आहेत, कुठं रस्ते निर्मनुष्य पडत आहेत. ही परिस्थिती मे महिन्यातही कायम राहील, जिथं काही उष्णतेच्या लाटांनी अडचणींमध्ये भर पडेल असा अंदाजही यंत्रणेनं वर्तवला आहे.
राज्याला येत्या काळात एल-निनोचे गंभीर परिणाम भोगावे लागू शकतात असा भीतीदायक अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे. एल निनोमुळे यंदा पाऊस कमी पडण्याच्या शक्यतेने राज्य सरकारच्या चिंतेतही भर पडली आहे. याच यंदा मान्सूचं आगमनही 20 जूनपर्यंत लांबणीवर पडणार आहे. मे-जून दरम्यानही उष्णतेच्या लाटा येण्याचा इशाराही असल्यामुळं राज्य सरकारपुढं एक नवं संकट उभं राहताना दिसत आहे.
केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागाच्या माहितीनुसार देशात पुढील 5 दिवस संमिश्र हवामान पाहायला मिळेल. इथं सर्वसमावेशक अंदाज पाहिल्यास, उत्तर - पश्चिम आणि मध्य भारतात उकाडा कायम असेल. पूर्वोत्तर भारतात मात्र अनेक भागांमध्ये वादळी पावसाची शक्यता आहे.
प्रामुख्यानं आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालँज, हिमालयापासून पश्चिम बंगालपर्यंतचा भाग, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये पावसाची बरसात सुरूच राहिल असा अंदाज आहे. यामुळं इथं तापमानात घट होण्याचा अंदाज असल्यानं दिलासा मिळेल. तर, केरळ, कर्नाटक आणि तामिळनाडूमध्ये पुढच्या 24 तासांत हलक्या ते मध्यम स्वरुपातील पावसाची शक्यता आहे. हिमालयाच्या पश्चिमेला 2 मे पासून नव्यानं पश्चिमी झंझावात सक्रिय होऊ शकतो. ज्यामुळं हिमाचल आणि उत्तराखंडमधील पावसाचा मुक्ताम वाढून इथं हिमवर्षावही होण्याचा अंदाज आहे. ज्याचे परिणाम मैदानी राज्यांपर्यंतही दिसू शकतात असं IMD चं म्हणणं आहे.