आजचे हवामान : महाराष्ट्रात उष्णतेचा आगडोंब! दुपारी 12 ते 4 ची वेळ धोक्याची; देशाच्या दक्षिणेकडे कुठून आलंय वादळी सावट?

Maharashtra Weather News : उन्हाळ्याची सुरुवात झाली असली तरीही काही दिवसांपूर्वी मात्र महाराष्ट्रावर असणारं पावसाचं सावट पाहता यंदाचा मान्सून वेळेआधीच आला की काय? असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. मात्र ही शंका या वातवरण बदलांनीच दूर केली. मागील 48 तासांपासून राज्यात पुन्हा एकदा उकाडा वाढण्यास सुरुवात झाली असून, विदर्भ आणि कोकणातसुद्धा उष्ण- दमट हवामान पाहायला मिळत आहे. देशस्तरीय हवामानाचा आढावा घेतल्यास आयएमडीनं 15 ते 18 एप्रिलदरम्यान जम्मू काश्मीर, लडाखमध्ये हलका बाऊस आणि बर्फवृष्टीचा अंदाज वर्तवला आहे. पश्चिम बंगाल आणि कर्नाटकातसुद्धा पुढचे 24 तास पावसाचेच असतील अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
विदर्भातील अकोला इथं राज्यातील सर्वाधिक तापमानाची नोंद करण्यात आली, जिथं पारा 43.8 अंशांवर पोहोचल्याचं दिसून आलं. पुढील काही दिवस ही स्थिती कायम राहणार असून, किमान हा आठवडा तरी उष्णतेपासून मोकळीक नाही हेच स्पष्ट होत आहे. या धर्तीवर राज्यात उष्णतेचा ऑरेंज आणि यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. कोकण आणि नजीकच्या परिसरामध्ये हवामान प्रामुख्यानं उष्ण आणि दमट राहणार असल्यानं उष्मा अधिक भासेल. तर, मुंबई शहर उपनगरांसह पश्चिम महाराष्ट्रावरही उष्णतेचाच मारा असेल असं सांगण्यात आलं आहे.
पुणे- 39.0 / 20.0
जेऊर- 42.1 / 24.3
कोल्हापूर- 37.1 / 23.0
महाबळेश्वर- 32.8 / 21.1
नाशिक- 38.5 / 20.0
रत्नागिरी- 32.7 / 24.8
मुंबई - 32.8 / 24.9
उप हिमालयीन क्षेत्र असणाऱ्या पश्चिम बंगाल क्षेत्र अर्थात दार्जिलिंग, कॅलिम्पोंग आणि जगलपायगुडी आणि सिक्कीममध्ये 15 ते 18 एप्रिलदरम्यान विजांच्या कडकडाटासह पावसाची हजेरी असेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तर, 40- 50 किमी प्रतितास इतक्या वेगानं वारेही वाहतील असा अंदाज आहे.
कर्नाटक आणि देशाच्या दक्षिण किनारपट्टीवर अंतर्गत भागांमध्ये 15 ते 16 एप्रिलदरम्यान सोसाट्याचा वारा आणि हलक्या स्वरुपातील पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आलीय. तर कर्नाटक्या किनारपट्टी भागात विजांच्या कडकडाटाचा अंदाज आहे.