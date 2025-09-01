मुंबईत विश्रांती; मात्र राज्याच्या 'या' भागात पाऊस पाठ सोडेना, कसं असेल सप्टेंबरमधील पर्जन्यमान?

Maharashtra Weather News : हवामान विभागानं वर्तवलेल्या अंदाजानुसार राज्याच्या बहुतांश भागांमध्ये पावसाचा जोर ओसरेल. मात्र कोकण आणि घाटमाथ्याचं क्षेत्र इथं अपवाद ठरणार आहे. हवामान विभागाच्या मुंबई शाखेनं वर्तवलेल्या अंदाजानुसार पुढील 24 तासांमध्ये दक्षिण कोकणापासून गोव्यापर्यंत पावसाचा जोर वाढणार असून, दक्षिण मध्य महाराष्ट्रातही जोरदार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तर, उत्तर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि उत्तर कोकणामध्ये ताशी 30 ते 40 किमी वेगानं वारे वाहणार असून या भागांमध्ये मेघगर्जनेसह पावसाची हजेरी असेल.
राज्यात पूर्व विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये पावसाचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. प्रामुख्यानं कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, पुणे, सातारा आणि कोल्हापूरचा घाटमाथा, अकोला, अमरातवी, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, वर्धा, नागपूर, गडचिरोली इथं पावसाचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये पावसाचा जोर ओसरला असला तरीही काही भागांमध्ये अधूनमधून येणारी एखादी सर तारांबळ उडवताना दिसेल ही बाब नाकारता येणार नाही. पुढील काही दिवसांत धीम्या गतीनं पावसाचा जोर तुलनेनं कमी होईल. सप्टेंबमध्ये मात्र पाऊस पुन्हा जोर धरताना दिसेल.
केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागाच्या माहितीनुसार भारतात सप्टेंबर महिन्यात सरासरीपेक्षा अधिक पावसाची शक्यता आहे. सप्टेंबर महिन्यात पाऊस सरासरीच्या 109 टक्क्यांहून अधिक असण्याची शक्यता आहे. या काळात बहुतांश प्रदेशांत सामान्य ते सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस होईल तर ईशान्य आणि पूर्व भारतातील काही भाग, दक्षिणेकडील काही राज्य, उत्तर-पश्चिम भारतातील काही ठिकाणी राज्यांमध्ये मात्र पावसाचं प्रमाण सरासरीपेक्षा कमी असेल.
महाराष्ट्रात कोणत्या भागांत जोरदार पाऊस अपेक्षित आहे?
दक्षिण कोकण, गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र आणि घाटमाथ्यावर जोरदार पाऊस अपेक्षित आहे.
यलो अलर्ट कोणत्या जिल्ह्यांसाठी आहे?
रायगड, रत्नागिरी, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, अकोला, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, वर्धा, नागपूर, गडचिरोली.
मुंबईत पावसाची स्थिती काय आहे?
मुंबईत पाऊस कमी झाला आहे, परंतु अधूनमधून हलक्या सरी येऊ शकतात. सप्टेंबरमध्ये पाऊस पुन्हा वाढेल.