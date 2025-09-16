राज्यात जोरदार पावसाचा इशारा, मुंबईत मुसळधार पाऊस; घराबाहेर पडण्यापूर्वी जाणून घ्या हवामानाचा अंदाज

Maharashtra Weather News : बंगालच्या उपसगरासमवेत अरबी समुद्रातही कमी दाबाचं क्षेत्र निर्माण झाल्यानं राज्यात पुन्हा एकदा पावसाने जोर धरला आहे. हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार यंदा नवरात्र, दसरा दिवाळी पाऊसात जाईल असं वर्तविण्यात आला आहे. 14 सप्टेंबर रात्रीपासून पुन्हा एकदा पावसाने जोर धरल्यानंतर आज तिसऱ्या दिवशी 16 सप्टेंबरलाही मुसळधार पाऊस होतोय. आजही वरुणराजामुळे सूर्यदेवाचे दर्शन झालं नाही. तर हवामान विभागानुसार आज 16 सप्टेंबरला कोकण, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाड्यात हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाच्या सरी बरसणार आहे. तर काही ठिकाणी मुसळधार पावसाची होईल.
आंध्र प्रदेशवर निर्माण झालेलं कमी दाबाचं क्षेत्र महाराष्ट्रावर सरकल्याने उत्तर मुंबईसह राज्याच्या बहुतेक भागात काल कोसळलेल्या मुसळधार पावसानंतर आजही मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता हवामान खात्याने वर्तविलीय. आज रायगड, छत्रपती संभाजीनगर या दोन जिल्ह्यांसह पुणे जिल्ह्याच्या घाटमाथ्यावरील परिसराला ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आलाय.. तर उर्वरित महाराष्ट्राला यलो अलर्ट आहे. तर मुंबई शहर आणि उपनगरात ढगाळ वातावरण राहील तसंच मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात येतेय.
हवामान विभागानुसार कोकण भागात रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यात हलका ते मध्यम पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. तर काही ठिकाणी विजांचा गडागडाट आणि मेघगर्जनेसह पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. मध्य महाराष्ट्रातील पुणे, कोल्हापूर आणि नाशिक जिल्ह्यात हवामान विभागाने मध्यम स्वरूपाच्या पावसाचा अंदाज दिला आहे. तर काही ठिकाणी हलक्या पावसाच्या सरी बरसणार आहे.
तर विदर्भातील नागपूर, अमरावती, भंडारा आणि चंद्रपुरात पाऊस असणार आहे. या काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. मराठवाड्यातील लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, ओतूर या जिल्ह्यांमध्ये हलका ते ढगाळ वातावरण असेल असं हवामान विभागाने म्हटलंय.
Thunderstorm accompanied with lightning, heavy to very heavy rain and extremely very heavy at isolated places with gusty winds 30-40 kmph very likely to occur at isolated places in the districts of North Konkan ,North Madhya Maharashtra and Marathwada.
— Regional Meteorological Center,Mumbai (@RMC_Mumbai) September 15, 2025
सप्टेंबर महिन्यातही मान्सून देशाबाहेर जाणार नाहीय. हवामान खात्याच्या म्हणण्यानुसार, अनेक राज्यांमध्ये अजूनही मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. पुढील 2 दिवसांत पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र आणि बंगालमध्ये मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. अनेक राज्यांमध्ये मुसळधार पावसामुळे मान्सून पुन्हा एकदा परतण्याची शक्यता आहे. आजही हवामान खात्याने अनेक ठिकाणी मुसळधार पावसाचा इशारा जारी केला आहे.
1. 16 सप्टेंबर 2025 रोजी महाराष्ट्रात हवामान कसे राहील?
हवामान विभागाने (IMD) कोकण, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाडा विभागात हलका ते मध्यम पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. काही ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता असून, विजांच्या कडकडाटासह मेघगर्जना होऊ शकते. कमाल तापमान 32 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत राहील.
2. कोकण विभागात 16 सप्टेंबरला काय हवामान अपेक्षित आहे?
कोकण विभागात (रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग) हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह मेघगर्जना होऊ शकते. हवामान विभागाने सतर्कतेचा इशारा दिला आहे.
3. मध्य महाराष्ट्र विभागात हवामान कसे असेल?
मध्य महाराष्ट्रात (पुणे, कोल्हापूर, नाशिक) मध्यम पावसाचा अंदाज आहे. काही ठिकाणी हलक्या सरींची शक्यता असून, कमाल तापमान 27 ते 30 डिग्री सेल्सिअस आणि किमान तापमान 22 ते 25 डिग्री सेल्सिअस राहील. हवामान विभागाने सतर्क राहण्याचा सल्ला दिला आहे.