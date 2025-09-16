English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

राज्यात जोरदार पावसाचा इशारा, मुंबईत मुसळधार पाऊस; घराबाहेर पडण्यापूर्वी जाणून घ्या हवामानाचा अंदाज

Maharashtra Weather News : मुंबईसह कोकण, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाड्यात पावसाचा जोर कायम आहे. राज्यात आज जोरदार पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Sep 16, 2025, 07:27 AM IST
राज्यात जोरदार पावसाचा इशारा, मुंबईत मुसळधार पाऊस; घराबाहेर पडण्यापूर्वी जाणून घ्या हवामानाचा अंदाज

Maharashtra Weather News : बंगालच्या उपसगरासमवेत अरबी समुद्रातही कमी दाबाचं क्षेत्र निर्माण झाल्यानं राज्यात पुन्हा एकदा पावसाने जोर धरला आहे. हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार यंदा नवरात्र, दसरा दिवाळी पाऊसात जाईल असं वर्तविण्यात आला आहे. 14 सप्टेंबर रात्रीपासून पुन्हा एकदा पावसाने जोर धरल्यानंतर आज तिसऱ्या दिवशी 16 सप्टेंबरलाही मुसळधार पाऊस होतोय. आजही वरुणराजामुळे सूर्यदेवाचे दर्शन झालं नाही. तर हवामान विभागानुसार आज 16 सप्टेंबरला कोकण, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाड्यात हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाच्या सरी बरसणार आहे. तर काही ठिकाणी मुसळधार पावसाची होईल. 

Add Zee News as a Preferred Source

आंध्र प्रदेशवर निर्माण झालेलं कमी दाबाचं क्षेत्र महाराष्ट्रावर सरकल्याने उत्तर मुंबईसह राज्याच्या बहुतेक भागात काल कोसळलेल्या मुसळधार पावसानंतर आजही मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता हवामान खात्याने वर्तविलीय. आज रायगड, छत्रपती संभाजीनगर या दोन जिल्ह्यांसह पुणे जिल्ह्याच्या घाटमाथ्यावरील परिसराला ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आलाय.. तर उर्वरित महाराष्ट्राला यलो अलर्ट आहे. तर मुंबई शहर आणि उपनगरात ढगाळ वातावरण राहील तसंच मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात येतेय. 

हवामान विभागानुसार कोकण भागात रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यात हलका ते मध्यम पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. तर काही ठिकाणी विजांचा गडागडाट आणि मेघगर्जनेसह पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. मध्य महाराष्ट्रातील पुणे, कोल्हापूर आणि नाशिक जिल्ह्यात हवामान विभागाने मध्यम स्वरूपाच्या पावसाचा अंदाज दिला आहे. तर काही ठिकाणी हलक्या पावसाच्या सरी बरसणार आहे. 

तर विदर्भातील नागपूर, अमरावती, भंडारा आणि चंद्रपुरात पाऊस असणार आहे. या काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. मराठवाड्यातील लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, ओतूर या जिल्ह्यांमध्ये हलका ते ढगाळ वातावरण असेल असं हवामान विभागाने म्हटलंय. 

भारतात हवामानाचा अंदाज

सप्टेंबर महिन्यातही मान्सून देशाबाहेर जाणार नाहीय. हवामान खात्याच्या म्हणण्यानुसार, अनेक राज्यांमध्ये अजूनही मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. पुढील 2 दिवसांत पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र आणि बंगालमध्ये मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. अनेक राज्यांमध्ये मुसळधार पावसामुळे मान्सून पुन्हा एकदा परतण्याची शक्यता आहे. आजही हवामान खात्याने अनेक ठिकाणी मुसळधार पावसाचा इशारा जारी केला आहे. 

FAQ

1. 16 सप्टेंबर 2025 रोजी महाराष्ट्रात हवामान कसे राहील?
हवामान विभागाने (IMD) कोकण, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाडा विभागात हलका ते मध्यम पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. काही ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता असून, विजांच्या कडकडाटासह मेघगर्जना होऊ शकते. कमाल तापमान 32 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत राहील.

2. कोकण विभागात 16 सप्टेंबरला काय हवामान अपेक्षित आहे?
कोकण विभागात (रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग) हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह मेघगर्जना होऊ शकते. हवामान विभागाने सतर्कतेचा इशारा दिला आहे.

3. मध्य महाराष्ट्र विभागात हवामान कसे असेल?
मध्य महाराष्ट्रात (पुणे, कोल्हापूर, नाशिक) मध्यम पावसाचा अंदाज आहे. काही ठिकाणी हलक्या सरींची शक्यता असून, कमाल तापमान 27 ते 30 डिग्री सेल्सिअस आणि किमान तापमान 22 ते 25 डिग्री सेल्सिअस राहील. हवामान विभागाने सतर्क राहण्याचा सल्ला दिला आहे.

 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Maharashtra Weather newsmaharashtra rain updatesmumbai rainKonkan rainGaneshotsav 2025

इतर बातम्या

राज ठाकरेंनी 'दशावतार' सिनेमावर दिली पहिली प्रतिक...

मुंबई बातम्या