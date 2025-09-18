English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Weather News : राज्यात विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता; कोणत्या जिल्ह्यांना झोडपणार?

Maharashtra Weather News : पावसानं परतीची वाट धरली असली तरीही हा पाऊस इतक्यात काही पाठ सोडण्याच्या बेतात नाही हेच हवामान विभागानं वर्तवलेला अंदाज पाहून लक्षात येत आहे.   

सायली पाटील | Updated: Sep 18, 2025, 07:17 AM IST
Maharashtra Weather News : मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये पाऊस जणू काही नोकरीचे तास भरावेत असा संध्याकाळच्या सत्रात हजेरी लावताना दिसत आहे, रात्री तो मनमुराद बरसत आहे तर सकाळच्या वेळी मात्र नोकरदार वर्गाची वाट मोकळी करून देत आहे. तर राज्याच्या इतर काही भागांमध्ये पावसाच्या मध्यम ते मुसळधार स्वरुपातील सरींची हजेरी कायम आहे. त्यामुळं या परतीच्या पावसाचा काही नेम नाही असं म्हणायला हरकत नाही. 

हवामान विभागाच्या मुंबई शाखेनुसार ताशी 30 ते 40 किमी इतक्या वेगाच्या वादळी वाऱ्यासह पाऊस दक्षिण मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये हजेरी लावणार आहे. तर, कोकण किनारपट्टी क्षेत्रापासून गोवा आणि उत्तर मध्य महाराष्ट्रासह मराठवाड्यातही पावसाची हजेरी पाहायला मिळणार आहे. सध्याच्या घडीला पाऊस परतीच्या वाटेवर असला करीही हा परतीटचा प्रवास अगदी दणक्यात सुरू झाला असल्यानं राज्याच्या बहुतांश जिल्ह्यांना विजांच्या कडकडाटासह या पाऊसधारा झोडपणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे. 

हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार राज्यात पावसाची तीव्रता कायम राहणार असून, प्रामुख्यानं कोकण आणि मध्य महाराष्ट्राला हा पाऊस झोडपणार आहे, तर विदर्भातही वादळी पावसाची शक्यता नाकारता येत नाही. कोकणात प्रामुख्यानं रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग, ठाणे जिल्हांमध्ये पावसाचं पूर्वानुमान असून, मध्य महाराष्ट्रात धुळे, नाशिक, परभणी, हिंगोलीतही पावसाची जोरदार हजेरी असेल. तिथं विदर्भात अमरातवीपासून चंद्रपूर, नागपूर, वाशिम जिल्ह्यांमध्येही पाऊस हजेरी देऊन जाणार आहे असं हवामान विभागानं स्पष्ट केलं आहे. 

राज्याच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसामुळं धरणं भरली असून, त्या कारणानं मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग सुरु करण्यात आला आहे. परिणामी नदीकाठच्या कैक गावांना पुराता धोका निर्माण झाला आहे. तर अतिवृष्टीच्या माऱ्यानं शेतात बहरलेल्या पिकांचा चिखल झाला असून, शेतकरी हवालदिल झाला आहे. तिथं येवल्यात मुसळधार पावसानं हजेरी लावल्यानं पावसामुळे सोयाबीन पिकांना फटका बसला आहे. पावसामुळे इथं अनेक भागात पाणीच पाणी झाल्यानं जनजीवनही विस्कळीत झालं आहे. 

FAQ

मुंबई आणि उपनगरांमधील पावसाची काय स्थिती? 
मुंबईत संध्याकाळी आणि रात्री जोरदार पाऊस पडत आहे, तर सकाळी पाऊस कमी होऊन नोकरदार वर्गाला दिलासा मिळत आहे. 

पुढील 24 तासांसाठी हवामान विभागाचा काय अंदाज? 
कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात पावसाची तीव्रता कायम राहील.  विदर्भातही वादळी पावसाची शक्यता.  पावसाचा जोर पुढील काही दिवस कायम राहण्याची शक्यता.

कुठवर दिसतायत पावसाचे परिणाम? 
पावसाचे परिणाम:  धरणे आणि पूर: अनेक धरणे भरल्याने पाण्याचा विसर्ग वाढला, परिणामी नदीकाठच्या गावांना पूराचा धोका.  
शेतीवर परिणाम: अतिवृष्टीमुळे सोयाबीनसह इतर पिकांचे नुकसान, विशेषतः येवला परिसरात.  
जनजीवन: अनेक भागांत पाणी साचल्याने जनजीवन विस्कळीत.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

