वाऱ्याची दिशा बदलली तर मोठा हाहाकार! राज्याला सतर्कतेचा इशारा, पुढील 24 तासांत कसं असेल पर्जन्यमान?

Maharashtra Weather News : महाराष्ट्रात मे महिन्यापासूनच दाखल झालेले मान्सूनचे वारे एकिकडे परतीचा प्रवास करत असले तरीही दुसरीकडे मात्र वादळी पावसामुळं थैमान घालत आहेत.   

सायली पाटील | Updated: Sep 24, 2025, 07:02 AM IST
वाऱ्याची दिशा बदलली तर मोठा हाहाकार! राज्याला सतर्कतेचा इशारा, पुढील 24 तासांत कसं असेल पर्जन्यमान?
Maharashtra weather News heavy rain yellow alert issued for mumbai pune marathwada floods latest update

Maharashtra Weather News :  देशभरातून आता मान्सूनचे वारे परतीच्या वाटेवर लागले असले तरीही त्यांचा हा परतीचा प्रवास मात्र शांतपणे होणार नसून बऱ्याच भागांमध्ये ते धुमाकूळ घालतच परतणार असल्याचा प्राथमिक अंदाज केंद्रीय हवामान विभागानं वर्तवला आहे. आयएमडी अर्थात केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागाच्या माहितीनुसार दक्षिण भारतासह पूर्वोत्तर भारकतामध्ये दरम्यानच्या काळात अधिक पर्जन्यमानाचा अंदाज आहे. तर, मध्य भारतामध्ये वादळी पावसाचा इशारा आहे. 

महाराष्ट्रात कुठे उसंत, कुठे थैमान... 

इथं महाराष्ट्रात मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये पावसाच्या तुरळक सरी वगळता बहुतांशी वरुणराजानं विश्रांती घेतली आहे. मात्र ढगाळ वातावरण कायम आहे. ज्यामुळं पाऊस थांबला नाही, असं म्हणणं योग्य ठरेल. तर, पुढच्या 24 तासांसाठी कोकणापासून गोव्यापर्यंतच्या किनारपट्टी भागांमध्ये ताशी 30 ते 40 किमी वेगानं वारे वाहणार असून, मेघगर्जनेसह पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांमध्येही वाऱ्याचा वेग वाढणार असून, विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 

चार दिवसांहून अधिक काळापासून मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांना पावसानं सातत्यानं झोडपल्यानं शेतं पाण्याखाली आली आहेत, तर, धरणांतून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग सुरू असल्या कारणानं मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. 

कोणत्या जिल्ह्यांना यलो अलर्ट? 

राज्यात ठाणे, मुंबई, पालघर, नाशिक, पुणे, (घाटमाथ्यावरील क्षेत्र), सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, लातूर, अमरावती, गडचिरोली, गोंदिया इथं यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. 

वाऱ्याची दिशा बदलली तर हाहाकार? 

हवामान तज्ज्ञ आणि निरीक्षकांच्या माहितीनुसार सध्या पॅसिफिक महासागरामध्ये तयार होणाऱ्या चक्रीवादळसदृश्य परिस्थितीमुळं बंगालच्या उपसागरापर्यंत परिणाम पाहायला मिळत आहेत. 'रागासा' या वादळी प्रणालीमुळंच पुढील 24 तासांमध्ये बंगालच्या उपसागरामध्ये तयार झालेली ही कमी दाबाची प्रणाली आणखी तीव्र होणार असल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्चतवण्यात येत आहे. ज्यामुळं जर हे वारं फिरलं तर, महाराष्ट्रात प्रामुख्यानं विदर्भात मोठं नुकसान होण्याची चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. 

FAQ

महाराष्ट्रात सध्या हवामानाची स्थिती काय आहे?
सध्या महाराष्ट्रात मान्सून परतीच्या प्रवासात आहे. मुंबई आणि उपनगरांमध्ये तुरळक पावसाच्या सरी आणि ढगाळ वातावरण आहे. कोकण, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात मेघगर्जनेसह पाऊस आणि ताशी 30-40 किमी वेगाने वारे वाहण्याचा अंदाज आहे. 

कोणत्या जिल्ह्यांना यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे?
ठाणे, मुंबई, पालघर, नाशिक, पुणे (घाटमाथ्यावरील क्षेत्र), सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, लातूर, अमरावती, गडचिरोली आणि गोंदिया या जिल्ह्यांना यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

पावसामुळे कोणत्या भागांना नुकसान होण्याची शक्यता आहे?
मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांत सततच्या पावसामुळे शेतं पाण्याखाली गेली आहेत. धरणांतून पाण्याचा विसर्ग सुरू असल्याने मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील नदीकाठच्या गावांना धोका आहे.

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

