Maharashtra Weather News : सतर्क व्हा! येत्या 24 तासांत सुरू होणार पावसाचं निसर्गनाट्य? नवरात्रोत्सवातही जबर मारा

Maharashtra Weather News : हा पाऊस थांबणार की नाही? गणेशोत्सवामागोमाग आता तोंडावर आलेल्या नवरात्रोत्सवावरही पावसाचं सावट... पाहा सविस्तर हवामान वृत्त...   

सायली पाटील | Updated: Sep 19, 2025, 08:11 AM IST
Maharashtra Weather News : हवामान विभागाच्या मुंबई शाखेनं वर्तवलेल्या अंदाजानुसार ताशी 30 ते 40 किमीच्या वेगानं पुढील 24 तासांत वारे वाहमार असून, उत्तर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात पावसाची जोरदार हजेरी असेल असा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे. तर, उत्तर कोकणातील काही जिल्ह्यांनाही पाऊस झोडपणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. दक्षिण कोकणापासून गोव्याच्या किनारपट्टीपर्यंच आणि दक्षिण मध्य महाराष्ट्रामध्ये मेघगर्जनेसह पावसाचा इशारा असेल. 

यंदाचा नवरात्रोत्सवही पाऊस गाजवणार... 

राज्यात एकिकडे मुसळधार पाऊस आणि दुसरीकडे ढगाळ वातावरण असं काहीसं चित्र असलं तरीही हा पाऊस इतक्यात काही पाठ सोडणार नाही, हेच चित्र स्पष्ट होत आहे. नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांचा परतीचा प्रवास सुरू झाला असला तरीही हा मोसमी पाऊस धुमाकूळ घालकच हद्द ओलांडणार असंच त्याचे तालरंग पाहता म्हणावं लागत आहे. हवामान विभागाच्या सुधारित अंदाजानुसार 18 ते 25 सप्टेंबरदरम्यान महाराष्ट्रासह गुजरात आणि दक्षिण भारतातील काही भागांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. 

सदर अंदाज 18 सप्टेंबर ते 16 ऑक्टोबर या कालावधीसाठी असून पहिल्या आठवड्यात दक्षिण भारत, महाराष्ट्रासह गुजरातमध्ये सरासरीहून अधिक पावसाचा अंदाज आहे. त्यानंतरच्या आठवड्.यात वायव्य, मध्य आणि पश्चिम भारतासह ईशान्य भारतात पावसाचा अंदाज आहे. यादरम्यान केरळ, कर्नाटकालाही पाऊस झोपणार आहे. तर, तिसऱ्या आठवड्यामध्ये पूर्वोत्तर भारतासह उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड आणि हिमाचलमध्ये पाऊस धुमाकूळ घालताना दिसेल. असं हवामान विभागानं स्पष्ट केलं आहे.

केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार 22 सप्टेंबरनंतर सुरू होणाऱ्या आठवड्यामध्ये उत्तर पश्चिमेस आणि त्यानजीकच्या परिसरात कमी दाबाचं क्षेत्र नव्यानं तयार होण्याची शक्यता असल्यानं ओडिशा, मध्य प्रदेश, पूर्व राजस्थान आणि महाराष्ट्राच्या काही भागांना पावसाचा मारा सहन करावा लागेल. यावेळी पावसाचा बहुतांश प्रभाव हा मराठवाडा आणि विदर्भ भागांवर दिसून येणार असल्यानं नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.

पुढील 24 तासांत महाराष्ट्रात पावसाची परिस्थिती काय असेल?
मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात जोरदार पाऊस, तर उत्तर कोकणात मुसळधार आणि दक्षिण कोकणात मेघगर्जनेसह हलका ते मध्यम पाऊस अपेक्षित आहे. वाहनचालकांनी पाणी साचण्याच्या धोक्याबाबत सावध राहावे.

नवरात्रोत्सवावर पावसाचा काय परिणाम होईल?
22 सप्टेंबरपासून मराठवाडा आणि विदर्भात अतिजोर पाऊस अपेक्षित आहे. उत्सव आयोजकांनी पाणी साचणे, पूर यांसारख्या समस्यांसाठी पर्यायी योजना तयार ठेवाव्यात.

मोसम परतीचा प्रवास कधी पूर्ण होईल?
परतीचा प्रवास 15 सप्टेंबरपासून राजस्थानमधून सुरू झाला असून, 17-18 सप्टेंबरपर्यंत पंजाब आणि गुजरातमधून पूर्ण झाला. मात्र, महाराष्ट्रात ऑक्टोबरच्या मध्यापर्यंत पाऊस कायम राहील.

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

Maharashtra Weather newsmaharashtra rain updatesmumbai rainKonkan rainGaneshotsav 2025

