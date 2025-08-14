English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maharashtra Weather News : पुढील 6 दिवसात काही खरं नाही! नेमकं काय घडलं की राज्यात पुन्हा जोरदार पाऊसधारा?

Maharashtra Weather News : काळजी घ्या.... सातत्यानं बदलत्या हवामानाचा नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम. हवामान विभागानं दिलेल्या इशाऱ्याकडे अजिबात दुर्लक्ष नको...  

सायली पाटील | Updated: Aug 14, 2025, 07:22 AM IST
Maharashtra Weather News : पुढील 6 दिवसात काही खरं नाही! नेमकं काय घडलं की राज्यात पुन्हा जोरदार पाऊसधारा?
Maharashtra Weather News heavy to very heavy rainfall in mumbai konkan and many regions latest weather update

Maharashtra Weather News : मागील काही दिवसांपासून राज्याच्या बहुतांश भागांमध्ये पावसानं उघडीप दिल्यामुळं कमाल आणि किमान तापमानात वाढ झाल्याचं चित्र पाहायला मिळालं होतं. आता मात्र पुन्हा एकदा ही अनपेक्षित तापमानवाढ दूर होणार असून निमित्त ठरणार आहे ते म्हणजे राज्यात वाढणारं पर्जन्यमान. 

हवामान विभागाच्या निरीक्षणानंतर समोर आलेल्या माहितीनुसार पश्चिम मध्य बंगालच्या उपसागरात बुधवारी कमी दाबाचं क्षेत्र निर्माण झालंय. ज्यामुळं राज्याच्या बहुतांश भागांमध्ये बुधवारपासून  पावसानं जोर धरला. काही भागांत तुरळक तर काही भागांत पावसाच्या जोरदार सरीनी हजेरी लावली. ज्येष्ठ हवामान तज्ज्ञ कृष्णानंद होसाळीकर यांनी हवामान विभागाच्या निरीक्षणाच्या आधारे जारी केलेल्या माहितीनुसार 13 ते 19 ऑगस्ट या दिवसांमध्ये राज्याला पावसाच्या जोरदार सरी झोडपून काढणार आहेत. शुक्रवारनंतर पावसाचा जोर आणखी वाढणार असून, त्यामुळं आता श्रावणसरींपेक्षा हा पुन्हा नव्यानं सक्रिय झालेला मान्सूनच अडचणींमध्ये अधिक भर टाकताना दिसणार आहे. 

अचानक कुठून परतला पाऊस? 

बंगालच्या उपसागरासह अरबी समुद्रामध्येसुद्धा पावसासाठी पूरक अशा कैक हालचालींना मागील दिवसांमध्ये वेग आल्याचं पाहायला मिळालं. परिणामस्वरुप राज्याच्या बहुतांश भागांमध्ये पाऊस पुन्हा एकदा जोर धरताना दिसत आहे. प्रामुख्यानं मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड या भागांमध्ये पुढील 24 तासांत मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची हजेरी असेल. तर विदर्भसुद्धा इथं अपवाद ठरणार नसल्याचं हवामान विभागानं स्पष्ट केलं आहे. 

कोणत्या भागांना झोडपणार पाऊस? 

विदर्भात प्रामुख्यानं पाऊस अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर जिल्ह्यांना झोडपणार असून, या भागांसाठी पावसाचा ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे घाटमाथा, सातारा, कोल्हापूर घाटमाथा इथंही पावसाचा जोर वाढलेला असून या भागांसाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. नागपूर आणि वर्ध्यासह गडचिरोलीसाठीसुद्धा पावसाचा यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. 

 

FAQ

राज्यात सध्या हवामानाची स्थिती काय आहे?
मागील काही दिवसांपासून राज्यात कमाल आणि किमान तापमानात वाढ झाली होती, कारण पावसानं उघडीप दिली होती. आता मात्र पश्चिम मध्य बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचं क्षेत्र निर्माण झाल्यामुळं पुन्हा एकदा पावसानं जोर धरला आहे. 13 ते 19 ऑगस्ट 2025 दरम्यान राज्यात जोरदार पावसाची शक्यता आहे.

पावसाचं कारण काय आहे?
बंगालच्या उपसागरात आणि अरबी समुद्रात पावसासाठी पूरक वातावरण तयार झालं आहे. कमी दाबाचं क्षेत्र आणि मान्सूनच्या हालचालींना मिळालेल्या वेगामुळं पाऊस पुन्हा सक्रिय झाला आहे.

कोणत्या भागात जास्त पाऊस पडणार आहे?
मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड या भागांमध्ये पुढील 24 तासांत मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आहे. विदर्भातही जोरदार पावसाची नोंद होऊ शकते.

 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. 

