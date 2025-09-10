English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Weather News : वरुणराजाची विश्रांती! पाऊस कधी थांबणार, विचारणाऱ्यांसाठी दिलासा देणारं वृत्त

Maharashtra Weather News : हवामान विभागाच्या माहितीनुसार येत्या काळात धीम्या गतीनं राज्यातून पावसाचा जोर कमी होताना दिसणार आहे. मात्र...    

सायली पाटील | Updated: Sep 10, 2025, 07:46 AM IST
Maharashtra Weather News : वरुणराजाची विश्रांती! पाऊस कधी थांबणार, विचारणाऱ्यांसाठी दिलासा देणारं वृत्त
Maharashtra weather news less of rain more of sunlight predictions in state know latest climate updates

Maharashtra Weather News : राज्यात थैमान घालणारा पाऊस पुढील 24 तासांमध्ये किंबहुना त्याहीपलिकडे काही अंशी विश्रांतीच्या वाटेवर जाताना दिसणार आहे. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार मागील काही दिवसांपासून मध्य भारतामध्ये सक्रिय असणाऱ्या कमी दाबाच्या प्रणालीचा प्रवास पाकिस्तानच्या दिशेनं सुरू झाल्या कारणानं राज्यात पावसानं उघडीप दिली आहे. मागील 24 तासांमध्येही राज्याच्या बहुतांश भागात ढगाळ वातावरणानंही पाठ फिरवल्याचं पाहायला मिळालं. 

Add Zee News as a Preferred Source

सध्या बंगालच्या उपसागरात ओडिशापासून, आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीपर्यंत चक्राकार वाऱ्याची स्थिती असून, कर्नाटक ते तामिळनाडूपर्यंत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय आहे. ज्यामुळं दक्षिण भारतामध्ये काही राज्यांना पावसाचा सामना करावा लागणार आहे. 

इथं राज्याचा किनारपट्टी भाग वगळता इतर भागांमध्ये या प्रणालीचा फारसा परिणाम दिसून येणार नाही. पुढील काही दिवस राज्यात हीच स्थिती कायम राहणार असून, मुंबई शहर, उपनगर, ठाणे, कोकणातील काही भागांमध्ये सूर्यनारायणाची कृपा होताना दिसणार आहे. इथं अपवाद ठरेल तो मात्र मराठवाडा भाग. इथं विजांच्या कडकडाटासह तुरळक भागांमध्ये पवसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. 

ज्येष्ठ हवामान तज्ज्ञ कृष्णानंद होसाळीकर यांच्या माहितीनुसार सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2025 दरम्यान ला निना (La-Nina) प्रणाली सक्रिय होम्याची शक्यता आहे असून, हिंदी महासागरातील द्विध्रुवीय IOD, देखील नकारात्मक असू शकतो. ज्यामुळं या स्थितीचा मान्सूनच्या माघारीवर परिणाम होईल का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

FAQ

महाराष्ट्रात पुढील काही दिवस पाऊस पडेल का?  
किनारपट्टी आणि मराठवाडा वगळता बहुतांश भागात पावसाची शक्यता कमी आहे. मराठवाड्यात तुरळक पाऊस पडू शकतो.

मुंबईत हवामान कसे असेल?  
मुंबई, उपनगर आणि ठाण्यात सूर्यप्रकाश आणि स्वच्छ हवामान अपेक्षित आहे.

ला निना म्हणजे काय?  
ला निना ही पॅसिफिक महासागरातील समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान कमी होण्याची स्थिती आहे, ज्यामुळे हवामानात बदल होऊ शकतात, विशेषत: पावसावर परिणाम होतो.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Maharashtra Weather newsmaharashtra rain updatesmumbai rainKonkan rainGaneshotsav 2025

इतर बातम्या

iPhone Air... apple ने लाँच केला गेम चेंजर फोन; डिजाईन बदलल...

विश्व