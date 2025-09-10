Maharashtra Weather News : वरुणराजाची विश्रांती! पाऊस कधी थांबणार, विचारणाऱ्यांसाठी दिलासा देणारं वृत्त

Maharashtra Weather News : राज्यात थैमान घालणारा पाऊस पुढील 24 तासांमध्ये किंबहुना त्याहीपलिकडे काही अंशी विश्रांतीच्या वाटेवर जाताना दिसणार आहे. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार मागील काही दिवसांपासून मध्य भारतामध्ये सक्रिय असणाऱ्या कमी दाबाच्या प्रणालीचा प्रवास पाकिस्तानच्या दिशेनं सुरू झाल्या कारणानं राज्यात पावसानं उघडीप दिली आहे. मागील 24 तासांमध्येही राज्याच्या बहुतांश भागात ढगाळ वातावरणानंही पाठ फिरवल्याचं पाहायला मिळालं.
सध्या बंगालच्या उपसागरात ओडिशापासून, आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीपर्यंत चक्राकार वाऱ्याची स्थिती असून, कर्नाटक ते तामिळनाडूपर्यंत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय आहे. ज्यामुळं दक्षिण भारतामध्ये काही राज्यांना पावसाचा सामना करावा लागणार आहे.
इथं राज्याचा किनारपट्टी भाग वगळता इतर भागांमध्ये या प्रणालीचा फारसा परिणाम दिसून येणार नाही. पुढील काही दिवस राज्यात हीच स्थिती कायम राहणार असून, मुंबई शहर, उपनगर, ठाणे, कोकणातील काही भागांमध्ये सूर्यनारायणाची कृपा होताना दिसणार आहे. इथं अपवाद ठरेल तो मात्र मराठवाडा भाग. इथं विजांच्या कडकडाटासह तुरळक भागांमध्ये पवसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
तपशीलवार जिल्हानिहाय हवामान अंदाज व चेतावणीसाठी कृपया.
— Regional Meteorological Center,Mumbai (@RMC_Mumbai) September 9, 2025
ज्येष्ठ हवामान तज्ज्ञ कृष्णानंद होसाळीकर यांच्या माहितीनुसार सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2025 दरम्यान ला निना (La-Nina) प्रणाली सक्रिय होम्याची शक्यता आहे असून, हिंदी महासागरातील द्विध्रुवीय IOD, देखील नकारात्मक असू शकतो. ज्यामुळं या स्थितीचा मान्सूनच्या माघारीवर परिणाम होईल का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
महाराष्ट्रात पुढील काही दिवस पाऊस पडेल का?
किनारपट्टी आणि मराठवाडा वगळता बहुतांश भागात पावसाची शक्यता कमी आहे. मराठवाड्यात तुरळक पाऊस पडू शकतो.
मुंबईत हवामान कसे असेल?
मुंबई, उपनगर आणि ठाण्यात सूर्यप्रकाश आणि स्वच्छ हवामान अपेक्षित आहे.
ला निना म्हणजे काय?
ला निना ही पॅसिफिक महासागरातील समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान कमी होण्याची स्थिती आहे, ज्यामुळे हवामानात बदल होऊ शकतात, विशेषत: पावसावर परिणाम होतो.