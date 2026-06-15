Maharashtra Rain :'एल निनो'बद्दल मोठी अपडेट, मुंबईत कधी पोहोचणार मान्सून? विदर्भाला करावी लागणार पावसाची प्रतीक्षा

Maharashtra Rain El Nino Updates : जूनचा अर्धा महिना उलटून गेला असून उष्णतेमुळे सर्वसामान्य हैराण झाले आहे. शेतकऱ्यांसोबत नागरिकही पावसाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. प्रशांत महासागरात 1950 नंतर सर्वात भीषण ‘एल निनो’ सक्रिय झालाय. त्यामुळे भारतावर दुष्काळाचं सावट असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. पण अशात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून अत्यंत दिलासादायक बातमी आल्यामुळे भारतीयांनी सुटकेचा श्वास घेतला आहे. जपान आणि अमेरिकेच्या नामांकित हवामान संस्थांनी जाहीर केलेल्या नव्या अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यांच्यानुसार जुलै महिन्यात निर्माण होणाऱ्या एका विशेष स्थितीमुळे मान्सूनमधील पावसाची तूट भरून निघण्याची शक्यता त्यांनी वर्तविण्यात आली आहे.
हिंदी महासागरात इंडियन ओशन डायपोल अर्थात आयओडी सकारात्मक होण्याची शक्यता आहे. तसं झाल्यास पावसाची तूट भरून निघेल असा अंदाज आहे. जपान आणि अमेरिकेच्या संस्थांनी मान्सूनसाठी दिलासादायक अंदाज व्यक्त केलाय. प्रशांत महासागरात 'एल निनो' सक्रिय झाल्याचं जाहीर झाल्यावर यंदाच्या मान्सून हंगामाविषयी सर्वच स्तरांतून चिंता व्यक्त होऊ लागली. मात्र, 'एल निनों'ची तीव्रता वाढत असताना जुलैमध्ये हिंदी महासागरात 'इंडियन ओशन डायपोल' ची सकारात्मक स्थिती विकसित होण्याचा अंदाज या संस्थांनी जाहीर केलाय. आयएमडीने मात्र इंडियन ओशन डायपोल तटस्थ राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता.
15 Jun,@ECMWF model guidance for the week 22-29 Jun indicate possibility of enhanced rainfall activity over West Coast including #Konkan along with parts of interior of #Maharashtra too. This is also aligning with @Indiametdept extended forecast.— K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) June 15, 2026
Kp tracking weather updates pl. pic.twitter.com/aDYx8i2k4h
मान्सूनबाबत झी 24 तासवर मोठी अपडेट समोर आली आहे. पुढील 5 दिवसांत मुंबईत पोहोचण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. तर विदर्भातील लोकांना अजून पावसाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. कारण विदर्भातही मान्सूनची प्रतीक्षा लांबली आहे. तर मान्सून सांगली, सोलापूरपर्यंत पोहोचला असून पुढील तीन ते पाच दिवसात मुंबईपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
‘एल निनो’चा प्रभाव आणि अफगाणिस्तानकडून येणारे गरम आणि कोरडे वारे यामुळे मान्सूनची वाटचाल रखडली आहे. नवीन अपडेटनुसार मान्सून सध्या रत्नागिरी आणि हरणे-दापोली परिसरातच थांबला आहे. हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, या कोरड्या वाऱ्यांचा प्रभाव कमी झाल्यानंतरच मान्सून पुढे सरकणार आहे सांगण्यात आलं आहे. तर मुंबईसह महाराष्ट्राच्या उर्वरित भागात मान्सून दाखल होण्यासाठी आता थेट 20 जूनची वाट पाहावी लागणार आहे.