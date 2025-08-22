English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुंबईत विश्रांती, मात्र राज्याच्या 'या' जिल्ह्यांमध्ये पावसाचं धुमशान; हवामान विभागाचा प्रत्येक अंदाज ठरतोय खरा

Maharashtra Weather Update : जसं सांगितलं तसंच घडतंय... पुढील 24 तासांसाठी राज्यात कसं असेल पर्जन्यमान? जाणून घ्या सविस्तर हवामान वृत्त...   

सायली पाटील | Updated: Aug 22, 2025, 06:55 AM IST
मुंबईत विश्रांती, मात्र राज्याच्या 'या' जिल्ह्यांमध्ये पावसाचं धुमशान; हवामान विभागाचा प्रत्येक अंदाज ठरतोय खरा
Maharashtra Weather News moderate rainfall in konkan vidarbha light showers in mumbai latest update

Maharashtra Weather Update : ऑगस्ट महिन्याच्या उत्तरार्धामध्ये पावसाची दमदार हजेरी असेल असा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आणि याच अंदाजानुसार मुंबई शहर, उपनगरांसह राज्याच्या इतरही भागांमध्ये पावसानं चांगलाच जोर धरला. कोकण आणि घाटमाथ्यावरील परिसरांमध्ये पावसानं धुमाकूळ घातलेला असतानाच राज्यातील धरण क्षेत्रांमध्ये झालेल्या पावसामुळं नदीपात्रात पाण्याचा विसर्ग झाला आणि नदीकाठच्या अनेक गावांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली. तिथं धडकी भरवणारा आणि अजस्त्र लाटांचा मारा करणारा समुद्र चिंतेत भर टाकतच होता. मागील 24 तासांपर्यंत दिसणाऱ्या या चित्रात फारसा बदल झाला नसला तरीही पावसाचा जोर मात्र ओसरला आणि हीच मोठी दिलासायक बाब. 

मुंबईत पावसाची विश्रांती मात्र...

मुंबई शहराचा वेग मंदावणाऱ्या या पावसानं आता कुठे विश्रांती घेतली आहे. असं असलं तरीही शहरातील पश्चिम उपनगरं आणि नवी मुंबई भागांमध्ये पावसाच्या सरी अधूनमधून नागरिकांची तारांबळ उडवणार असून ढगाळ वातावरण पाऊत आता येतो की नंतर, असाच प्रश्न उपस्थित करताना दिसेल. 

पुढील 24 तासांसाठी कसं आहे राज्यातील पर्जन्यमान?

उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातही पावसाचा जोर तुलनेनं कमी आहे. हवामान विभागानं पुढील 24 तासांसाठी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार रायगड, रत्नागिरी, सातारा (घाटमाथा), पुणे (घाटमाथा) इथं अधूनमधून पावसाच्या जोरदार सरींची हजेरी असेल ज्यामुळं या भागांसाठी पावसाचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. 

हवामान विभागाच्या मुंबई शाखेनं दिलेल्या माहितीनुसार कोकण आणि गोव्यापर्यंत मध्यम स्वरुपातील पर्जन्यमानाची शक्यता आहे. तर, दक्षिण मध्य महाराष्ट्रामध्ये मेघगर्जनेसह पावसाच्या तुरळक सरी आणि उत्तर मध्य महाराष्ट्रासह मराठवाड्यातील दुर्गम भागांमध्ये पावसाच्या तुरळक ते मध्यम सरींचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 

पश्चिम महाराष्ट्रात प्रामुख्यानं सातारा, सांगली, कोल्हापूर इथं पावसाचा जोर अंशत: वाढणार असून, काही गावांमध्ये पूरस्थितीची चिंता सतावू शकते. तर, तिथं मराठवाड्यामध्ये हिंगोली, जालना, परभणीमध्ये हलक्या सरींची शक्यता सूचित होते. विदर्भात अमरावती, यवतमाळ, वाशिम वगळता उर्वरित भागांमध्ये पावसाचा कोणताही इशारा देण्यात आलेला नाही.  

FAQ

ऑगस्ट 2025 च्या उत्तरार्धात महाराष्ट्रात पावसाची स्थिती काय आहे?
हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, ऑगस्टच्या उत्तरार्धात महाराष्ट्रात पावसाचा जोर काहीसा कमी झाला आहे. कोकण, घाटमाथा आणि इतर काही भागांमध्ये जोरदार पावसानं हजेरी लावली होती, परंतु आता पावसाचा जोर ओसरला आहे. मुंबईत पावसानं विश्रांती घेतली असली तरी पश्चिम उपनगरं आणि नवी मुंबईत अधूनमधून पावसाच्या सरींची शक्यता आहे.

मुंबई आणि उपनगरांमध्ये पावसाची परिस्थिती काय आहे?
मुंबई शहरात पावसानं सध्या विश्रांती घेतली आहे. मात्र, पश्चिम उपनगरं आणि नवी मुंबईत अधूनमधून पावसाच्या सरींची शक्यता आहे. ढगाळ वातावरण कायम राहील, ज्यामुळे पाऊस कधी येईल याबाबत अनिश्चितता आहे.

कोणत्या भागात पूरस्थितीची शक्यता आहे?
पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली, आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता असल्यानं काही गावांमध्ये पूरस्थितीची चिंता कायम आहे. कोकणातील नदीकाठच्या गावांमध्येही नदीपात्रात पाण्याचा विसर्ग झाल्याने पूरस्थिती निर्माण झाली आहे.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Maharashtra Weather newsmaharashtra rain updatesmumbai rainKonkan rainweather news

इतर बातम्या

मोठी बातमी! सरकारी नोकरदारांच्या पगारासंदर्भात महत्त्वाचा न...

महाराष्ट्र बातम्या