सकाळी गारवा आणि दुपारी उन्हाचा तडाखा... IMD ने सांगितला हवामानाचा अंदाज

राज्यातील तापमान गेल्या काही दिवसांपासून फार बदलताना दिसत आहे. दिवसाची सुरुवात भरपूर गारवा आणि तीव्र उन्हाचा तडाखा आणि रात्री पुन्हा एकदा गारवा असं वातावरण पाहायला मिळत आहे. एवढंच नव्हे तर काही ठिकाणी वातावरणात देखील पावसाचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे.

राज्यात पुढील काही दिवसांपासून तापमानात थंडी जाणवणार आहे. हवामान खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार तापमानात 2 ते 3 अंशांची घट होण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे. मुंबईत किमान तापमान 25.18 अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले, तर कमाल तापमान 28.2 अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. सकाळी आर्द्रता 53% नोंदवली गेली. सूर्योदय 07:14:14 वाजता होईल आणि सूर्यास्त वाजता होईल 18:27:17.

Fair weather conditions are expected for most parts of the country for the next 4 days. However, the northern plains are expected to suffer the usual winter chill with the temperatures continuing to be in single digits.#Skymet #Weather #Winter

— Skymet (@SkymetWeather) January 24, 2025