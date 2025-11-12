English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
राज्यात कुठं पडलीये कडाक्याची थंडी? हिवाळ्याची भक्कम पकड असतानाही कुठे असेल पावसाची हजेरी?

Maharashtra weather news : हवामान विभागानं वर्तवलेल्या प्राथमिक अंदाजानुसार राजच्याच्या बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये तापमानात घट होण्यास सुरुवात झाली असली तरीही...   

सायली पाटील | Updated: Nov 12, 2025, 08:20 AM IST
Maharashtra weather news : नोव्हेंबर महिन्यामध्ये अखेर महाराष्ट्रासह देशाच्या बहुतांश भागांमध्ये हिवाळ्यानं जोर धरल्याचं पाहायला मिळालं. राजस्थान, मध्य प्रदेशापासून अगदी जम्मू काश्मीर आणि हिमाचल, उत्तराखंडमध्येही (Jammu kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand) थंडीचा कडाका वाढत असल्याचं स्पष्ट होत आहे. मध्य भारतापासून उत्र भारत आणि उत्तर पूर्व भारतामध्ये वाढणारा थंडीचा कडाका महाराष्ट्रावरही परिणाम करताना दिसत आहे. जिथं, राज्यातील उत्तरेकडे असणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये तापमानाच्या किमान आकड्यात आणखी घट होईल असं सांगण्यात आलं आहे. 

महाराष्ट्राच्या किमान तापमानात 2 ते 3 अंशांची घट झाली असून, पुढील 24 तासांमध्ये हवामान कोरडं राहील असा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. नाशिक, निफाड, धुळे इथं गारठा वाढला असून, पश्चिम महाराष्ट्रातील घाटमाथ्यावरील भागांमध्ये पहाटेच्या वेळी धुक्याची दाट चादर असल्यामुळं इथंसुद्धा झोंबणाऱ्या थंडीला सुरुवात झाल्याचं म्हटलं जात आहे. मुंबई आणि नवी मुंबईसह शहरातील उपनगरीय भागांमध्येसुद्धा गुलाबी थंडीला सुरुवात झाली आहे. तुलनेनं दक्षिण महाराष्ट्र आणि एकंदर दक्षिण भारत मात्र इथं अपवाद ठरताना दिसत आहे, जिथं तापमानात चढ- उतार पाहायला मिळत आहेत.

राज्यात एकिकडे हिवाळा दर दिवसागणिक जोर धरताना दिसत असल्यामुळं अनेकांनी आतापासूनच हिवाळी सहलींचे बेत आखण्यास सुरुवात केली असून, येत्या काळात थंडीचे हे दिवस सातत्यानं असेच राहणार असून, त्यात तापमानात आणखी घट अपेक्षित असल्यानं राज्यातील गिरीस्थानांकडेही अनेकांची पावलं वळताना दिसत आहेत. 

तापमान अंश सेल्सिअसमध्ये (कमाल आणि किमान)

पुणे - 29.4/ 13.4
धुळे- 30.0/ 8.0 
कोल्हापूर - 28.7/ 16.9
महाबळेश्वर- 25.3/ 12.5
नाशिक- 29.4/ 10.7 
मुंबई - 32.0/ 18.4 

देशभरातही थंडीचा कहर... पाहा प्राथमिक अंदाज.... 

केंद्रीय हवामानशास्त्र विभाग अर्थात आयएमडीच्या प्राथमिक माहितीनुसार तामिळनाडू, केरळ आणि माहे इथं पुढील 24 तासांसाठी पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तर, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशात हिमवर्षाव सुरू राहिल असाही अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे. हिमाचलच्या स्पितीचं खोरं आणि मनालीमध्ये जोरदार हिमवृष्टी अपेक्षित असून उत्तराखंडमध्ये प्रामुख्यानं चमोली, नैनीताल, मसूरी इथं शीतलहर आणखी तीव्र होण्याचा अंदाज आहे. 

FAQ

नोव्हेंबर महिन्यात महाराष्ट्रात हवामान कसं आहे?
नोव्हेंबर महिन्यात महाराष्ट्रात हिवाळा जोर धरत असून, राज्यातील उत्तरेकडील जिल्ह्यांमध्ये तापमानाच्या किमान आकड्यात 2 ते 3 अंशांची घट झाली आहे. 

महाराष्ट्रात पुढील 24 तासांसाठी हवामानाचा अंदाज काय?
पुढील 24 तासांमध्ये हवामान कोरडं राहील असा प्राथमिक अंदाज आहे. राज्यात थंडीचा कडाका वाढण्याची शक्यता असून, उत्तरेकडील भागांमध्ये तापमानात आणखी घट अपेक्षित आहे.

देशभरात थंडीचा कडाका कसा आहे?
देशाच्या बहुतांश भागांमध्ये हिवाळा जोर धरला असून, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये थंडी वाढत आहे. उत्तर भारत आणि उत्तर पूर्व भारतात शीतलहर तीव्र होत असून, महाराष्ट्रावरही त्याचा परिणाम दिसत आहे.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

