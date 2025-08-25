English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maharashtra weather News : राज्यात पावसाचा जोर पुन्हा वाढणार; कोकणाच्या दिशेनं निघणाऱ्यांसाठी विशेष सूचना...

Maharashtra weather News : हवामानासंदर्भातील महत्त्वाची माहिती. राज्याच्या कोणत्या भागांना पाऊस झोडपणार? गणेशोत्सवाच्या तयारीत अडथळा निर्माण होणार?   

सायली पाटील | Updated: Aug 25, 2025, 07:22 AM IST
Maharashtra weather News : गणेशोत्सव अवघ्या काही तासांवर येऊन ठेपलेला असतानाच आता या उत्सवासाठीची तयारी अखेरच्या टप्प्यात पोहोचली आहे. गावाच्या, प्रामुख्याने कोकणाच्या दिशेनं निघणाऱ्या अनेकांनाच आता वाढलेल्या पर्जन्यमानाचाही सामना करावा लागत आहे. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार राज्यात पुढील 24 तासांमध्ये मुंबई, कोकण, उत्तर महाराष्ट्रात प्रामुख्यानं नाशिक भागाला पाऊस झोडपणार आहे. सोमवार (25 ऑगस्ट 2025) पासून मुंबईत पहाटेपासून मुसळधार पावसाला सुरूवात झाली, उपनगरांमध्येसुद्धा चित्र काही वेगळं नव्हतं. 

देशातील अनेक जिल्ह्यांना हाय अलर्ट...

महाराष्ट्रासह देशात पुन्हा एकदा पावसाचा जोर वाढणार असल्याचा इशारा केंद्रीय हवामान विभागानं वर्तवला असून, अनेक राज्यांना हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. 25 ऑगस्टपासून ते 29 ऑगस्टपर्यंत राज्यात पावसाचा जोर वाढणार असल्याची माहिती हवामान विभागानं जारी केली असून महाराष्ट्रात प्रामुख्यानं कोकण, मराठवाडा आणि विदर्भात या कालावधीमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. पुढील पाच दिवस राज्यात पावसाचा जोर वाढणार असल्यामुळं नागरिकांनाही सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.  

गणेशोत्सव 2025 दरम्यान महाराष्ट्रातील हवामान कसे असेल?
हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, 25 ऑगस्ट 2025 पासून 29 ऑगस्ट 2025 पर्यंत महाराष्ट्रात, विशेषतः कोकण, मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक परिसरात मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मुंबई आणि उपनगरांमध्येही पहाटेपासून जोरदार पावसाला सुरुवात झाली आहे.

कोणत्या भागांना पावसाचा सर्वाधिक धोका?
कोकण, मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक भागात मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. याशिवाय, मुंबई आणि उपनगरांमध्येही जोरदार पाऊस अपेक्षित आहे.

हवामान विभागाने कोणता इशारा दिला?
केंद्रीय हवामान विभागाने 25 ते 29 ऑगस्ट 2025 या कालावधीत महाराष्ट्रासह देशातील अनेक भागांना मुसळधार पावसाचा हाय अलर्ट जारी केला आहे. नागरिकांना सतर्क राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

