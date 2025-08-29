English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Weather News : ताशी 40-50 किमी वेगानं वारे अन् जोरदार पाऊस; ‘या’ जिल्ह्यांसठी सावधगिरीचा इशारा

Maharashtra Weather News : गणेशोत्सव पाऊसच गाजवणार असा इशारा हवामान विभागानं दिला आणि त्याच इशाऱ्यानुसार राजच्याच पर्जन्यमान पाहता येत आहे.

सायली पाटील | Updated: Aug 29, 2025, 07:19 AM IST
Maharashtra Weather News : ताशी 40-50 किमी वेगानं वारे अन् जोरदार पाऊस; ‘या’ जिल्ह्यांसठी सावधगिरीचा इशारा
Maharashtra weather news rain alert in konkan Marathwada Mumbai latest news

Maharashtra Weather News : गणेशोत्सवाच्या सुरुवातीपासूनच राज्यात पावसानं जोर धकण्यास सुरुवात केली आणि हा पाऊस पाहता पाहता विदर्भ, मराठवाड्यामध्येही जोर धरताना दिसला. पुढील 24 तासांमध्येसुद्धा चित्र फारसं बदलणार नसून पावसाचा जोर बहुतांश भागांमध्ये कायम राहणार आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

हवामान विभागाच्या मुंबई शाखेच्या माहितीनुसार दक्षिण मध्य महाराष्ट्रासह कोकणातील बहुतांश जिल्हे आणि दक्षिण मध्य महाराष्ट्रात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तर तिथं मराठवाड्यात मेघगर्जनेसह ताशी 40 ते 50 किमी इतक्या वाऱ्याच्या वेगात पावसाची हजेरी पाहायसा मिळेल. जिथं पाऊस नव्हे, तर सोसाट्याचा वारा अडचणी वाढवताना दिसेल.

प्रामुख्यानं पुढील 24 तासांमध्ये सातारा, कोल्हापूर, पुणे यांसारख्या भागांमध्ये असणाऱ्या घाट क्षेत्रामध्ये मेघगर्जनेसह जोरदार पावसाची हजेरी असेल. पावसाळी ढगांमुळं या भागांमध्ये दृश्यमानता कमी असल्यानं यामुळं वाहतूक प्रभावित होईल असाही अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे.

मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्येसुद्धा पावसाची रिपरिप सुरूच राहणार असून अधूनमधून येणाऱ्या पावसाच्या जोरदार सरी नागरिकांच्या अडचणींमध्ये भर टाकताना दिसतणार आहेत. एकंदरत विदर्भ मराठवाड्यापासून कोकण, मुंबईपर्यंत हा पाऊसच कमीजास्त प्रमाणात हजेरी लावताना दिसणार आहे.

परतीच्या पावसाला सुरुवात?

ज्येष्ठ हवामान तज्ज्ञ कृष्णानंद होसाळीकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 18 ते 25 सप्टेंबरदरम्यान्या काळात गुजरात आणि राजस्थानवर निर्माण होणारी वाऱ्याची स्थिती पाहता परतीच्या पावसास सुरुवात होण्याची अपेक्षा वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळं आता जरी त्रासदायक ठरत असला तरीही हा पाऊस यंदाच्या वर्षासाठी गाशा गुंडाळण्याच्या तयारीत आहे असं म्हणणं अतिशयोक्ती ठरणार नाही.

FAQ

कसा असेल राज्यातील पावसाचा जोर?
गणेशोत्सवाच्या सुरुवातीपासूनच महाराष्ट्रात पावसानं जोर धरला आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातही पावसाचा प्रभाव वाढताना दिसत आहे.

पुढील 24 तासांतील पर्जन्यमान कसं असेल?
\हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, पावसाचा जोर कायम राहणार आहे. दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, कोकण आणि मराठवाड्यात मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.

पावसासोबत वाऱ्याचा वेगही वाढणार?
मराठवाड्यात मेघगर्जनेसह ताशी 40-50 किमी वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे सोसाट्याचा वारा अडचणी वाढवू शकतो.

 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Maharashtra Weather newsweather newsmonsooncyclonerain

इतर बातम्या

Horoscope : मेष आणि मकर राशीच्या लोकांनी आरोग्याची काळजी घ्...

भविष्य