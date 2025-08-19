English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maharashtra Weather: उद्या कामावर जायचं की नाही? हवामान विभागाने दिला रेड अलर्ट, मुंबई, ठाण्यात अशी असेल स्थिती?

Maharashtra Weather Update: राज्य आपत्कालिन कार्य केंद्राने पुढील 12 तासांसाठी मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रत्नागिरी, पालघर, रायगड, चंद्रपूर हे जिल्हे आणि पुणे घाट, नाशिक घाट या परिसरासाठी रेड अलर्ट दिला आहे. दरम्यान राज्यात नेमकी काय स्थिती असेल हे जाणून घ्या  

शिवराज यादव | Updated: Aug 19, 2025, 09:45 PM IST
Maharashtra Weather Update: राज्याला मंगळवारीही मुसळधार पावसाने झोडपलं असून, अनेक ठिकाणी पूरसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मराठवाडा, विदर्भात शेतीचं मोठं नुकसान झालं असून, काही ठिकाणी जीवितहानीदेखील झाली आहे. मुंबई, ठाण्यासारख्या शहरांनाही पावसाचा फटका बसला असून, प्रवाशांची दैना झाली. सकाळी खडतर प्रवास करत पोहोचलेल्या चाकरमान्यांना नंतर घरी जाताना खपू यातना सहन कराव्या लागल्या. लोकल सेवा बंद असल्याने अनेकजण कित्येत तास स्थानकावर हतबलपणे थांबले होते. तर दुसरीकडे अनेकांना पाण्यातून वाट काढत जावं लागत होतं. दरम्यान बुधवारीही मुंबई, ठाण्यासह राज्यात अनेक ठिकाणी मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. 

 
रेड अलर्टचा इशारा

राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राने पुढील 12 तासांसाठी मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रत्नागिरी, पालघर, रायगड, चंद्रपूर हे जिल्हे आणि पुणे घाट, नाशिक घाट या परिसरासाठी रेड अलर्ट दिला आहे. तसंच सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर घाट, गडचिरोली, धुळे, वर्धा, नागपूर, गडचिरोली, गोंदिया या भागात ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला असून, जिल्हा प्रशासनाला सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

पुढचे 24 तास कसे असतील?

पुढील 24 तासासाठी रायगड आणि पुणे घाट या जिल्ह्यात रेड अलर्ट देण्यात आला आहे. रत्नागिरी, कोल्हापूर घाट, सातारा घाट, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, नाशिक घाट आणि नंदुरबार या भागात ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. 

मिठी नदी धोका पातळीवर

मिठी नदीचे पातळी 3.9 मीटर इतकी वाढल्याने कुर्ला क्रांतीनगर येथील 350 नागरिकांचे मगनदास मथुराम मनपा शाळेत स्थलांतण करण्यात आलं असून, त्यांच्याकरिता खानपान व्यवस्था तसंच वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. सध्या मिठी नदीची पातळी 3.4 मीटर आहे. 

उल्हास नदीने धोका पातळी ओलांडली

ठाणे जिल्ह्यातील उल्हास नदीने जांभूळपाडा आणि बदलापूर या ठिकाणी इशारा पातळी ओलांडली आहे. SDRF चे एक पथक नांदेड तालुका मुखेड येथे कार्यरत असून आतापर्यंत 293 नागरिकांना सुखरुप स्थळी हलवण्यात आलं आहे. 

राज्यात काय स्थिती?

NDRF ची एक टीम मोरी गाव पालघर येथे बचावकार्यासाठी पाठवण्यात आली आहेत. तेथील अंदाजे 120 लोकांना स्थानिक व अग्निशमन दलाच्या मदतीने सुरक्षितस्थळी हलवण्यात आलं आहे. त्याचप्रमाणे सावंतपाडा येथे अजून अंदाजे 44 नागरिकांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आलं असून, बचावकार्य सुरु आहे. 

रत्नागिरी जिल्ह्यातील जगबुडी नदीने धोका पातळी ओलांडली आहे. त्याचप्रमाणे वशिष्ठी, शास्र्त्री, काजळी, कोदवली आणि बावनदी या नद्यांनी इशारा पातळी ओलांडली आहे. रायगड जिल्ह्यातील अंबा नदीने धोका पातळी ओलांडली आहे. तसंत सावित्री आणि कुंडलिका नदीने इशारा पातळी ओलांडली आहे. 

