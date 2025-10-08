English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

वादळी 'शक्ती'चा परिणाम; तापमान वाढीसह पावसाचीही शक्यता, हवामान बदलांनी पुन्हा वाढवली चिंता

Maharashtra Weather  News : सावध व्हा! शक्ती चक्रीवादळासह राज्यावर परतीच्या पावसाचा परिणाम. पाहा कसं आणि कुठे बदलणार हवामान, उत्तरेकडील राज्यांमध्ये काय स्थिती?   

सायली पाटील | Updated: Oct 8, 2025, 07:57 AM IST
वादळी 'शक्ती'चा परिणाम; तापमान वाढीसह पावसाचीही शक्यता, हवामान बदलांनी पुन्हा वाढवली चिंता
Maharashtra weather news shakti cyclone impact konkan marathwada mumbai himachal pradesh landslide

Maharashtra Weather  News : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या परतीचा प्रवास सुरू झाला असून, याच दरम्यान राज्याच्या काही भागांमध्ये पावसासाठी पोषक वातावरणनिर्मिती होताना दिसत आहे. ज्यामुळं पुढील 24 तासांमध्ये एकिकडे मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये तापमानात काहीशी वाढ अपेक्षित असतानाच दुसरीकडे मराठवाड्याचा उत्तरेकडील भाग, विदर्भाचा पूर्वेकडील भाग आणि उत्तर मध्य महाराष्ट्रात मध्यम ते जोरदार स्वरुपातील पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

शक्ती वादळाचा राज्यातील कोणत्या भागांवर परिणाम? 

शक्ती चक्रीवादळाचा महाराष्ट्रावर थेट परिणाम होणार नाही असा प्राथमिक अंदाज हवामान विभागानं वर्तवलेला असतानाही काही प्रमाणात झालेल्या हवामान बदलांमुळं मात्र राज्यावर शक्तीच्या प्रभावासह परतीच्या पावसाचाही परिणाम दिसून येत आहे. ज्यामुळं लातूर धरशिवसह कोकण, मध्य महाराष्ट्रात पुढील 48 तासांमध्ये मुसळधार पावसाचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तर, ठाणे, पालघर, कोकण किनारपट्टीवर मुसळधार पावसाची हजेरी असेल. राज्यात पुढील चार-पाच दिवसांत कमाल तापमानात वाढ अपेक्षित असून, किमान तापमानात मात्र फारसे बदल होणार नाहीत. 

हवामान विभागाच्या मुंबई शाखेनुसार 7 ते 11 ऑक्टोबरदरम्यान मराठवाड्यात पुन्हा पावसाची हजेरी असून यास विजांच्या कडकडाटाची जोड असेल. या दरम्यान ताशी 30 ते 40 किमी वेगानं वारे वाहतील. 

हेसुद्धा वाचा : धक्कादायक! स्मशानभूमीतून अंत्यसंस्कारानंतर महिलेच्या अस्थींची चोरी

हिमाचल प्रदेशात काही ठिकाणी पावसाची हजेरी असून, उत्तर भारतातील काही राज्यांचासुद्धा यामध्ये समावेश असेल. तर अतीव उत्तरेकडे शीतलहरींनी देशाचं दार ठोठावलं असून, काश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थानात हवा कोरडी होण्यास सुरुवात झाली आहे. उत्तराखंड आणि हिमाचलसह जम्मू काश्मीरच्या पर्वतीय भागांमध्ये यंदाच्या वर्षातील हिमवृष्टीस सुरुवात झाली असून, या थंडीमुळं देशभरातील तापमानात काही बदल अपेक्षित आहेत असा इशारा आयएमडीनं वर्तवला आहे. 

FAQ

पुढील 24 तासांमध्ये महाराष्ट्रात काय हवामान अपेक्षित आहे?
नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या परतीच्या प्रवासामुळे राज्याच्या काही भागांमध्ये पावसासाठी पोषक वातावरण आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये तापमानात काहीशी वाढ अपेक्षित असली तरी मराठवाड्याचा उत्तरेकडील भाग, विदर्भाचा पूर्वेकडील भाग आणि उत्तर मध्य महाराष्ट्रात मध्यम ते जोरदार पावसाची शक्यता आहे. 

शक्ती चक्रीवादळाचा महाराष्ट्रावर परिणाम काय आहे?
शक्ती चक्रीवादळाचा महाराष्ट्रावर थेट परिणाम होणार नाही, असा प्राथमिक अंदाज असला तरी अप्रत्यक्ष प्रभाव दिसत आहे. चक्रीवादळामुळे हवामान बदलले असून, परतीच्या पावसासोबत पावसाचा जोर वाढला आहे. 

कोणत्या भागांसाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे?
लातूर, धराशिवसह कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात पुढील 48 तासांमध्ये मुसळधार पावसासाठी यलो अलर्ट जारी आहे. ठाणे, पालघर आणि कोकण किनारपट्टीवर मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Maharashtra Weather newsmaharashtra weather 6th october 2025weather forecastWeather Forecast Latest News in MarathiWeather Forecast News in Marathi

इतर बातम्या

अंबरनाथमध्ये गॅस गळती! लोकांना श्वास घ्यायला त्रास, काही फु...

महाराष्ट्र बातम्या