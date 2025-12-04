वादळ सरलं, धुकं पसरलं; राज्यात कडाक्याची थंडी! पुढील 48 तास फक्त आणि फक्त गारठ्याचे...

Maharashtra Weather News : दितवाह नावाच्या चक्रीवादळाचं सावट टळल्यानंतर हवामानाची ढगाळ स्थितीसुद्धा आता नाहीशी होत असून, पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील बहुतांश भागांवर थंडीचा प्रभाव दिसून येत आहे. राज्यात घाटमाथ्यावरील भागांमध्ये थंडी वाढली असून हा गारठा आता मोठ्या मुक्कामी आल्याचं स्पष्ट होत आहे. देशाच्या उत्तरेकडे असणाऱ्या पर्वतीय राज्यांमध्ये किमान तापमानात मोठी घट झाली असून अतीव उंचावर असणाऱ्या पर्वतरांगांमध्ये हिमवर्षाव वाढला आहे. ज्यामुळं या भागांमध्ये तापमान उणेच्या श्रेणीत पाहायला मिळत आहे.
उत्तरेके फक्त पर्वतीय राज्यच नव्हे, तर मैदानी भागांमध्येही थंडी वाढली असून इथून देशाच्या मध्य भागाच्या दिशेनं वाहणाऱ्या वाऱ्यांच्या परिणामस्वरुप महाराष्ट्रातसुद्धा तापमानात घट होण्यास सुरुवात झाली आहे. थंडीची लाट ओसरणार असली तरीही गारठा मात्र कायम असेल असा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे.
प्रामुख्यानं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, पंजाब, हरियाणा या भागांमध्ये थंडीचा जबर कडाका असेल असा अंदाज आयएमडीनं वर्तवला आहे. तर तळ कोकण वगळता राज्यात सर्वदूर गारठा जाणवेल असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. महाराष्ट्रातील घाटमाथ्यावरील क्षेत्रांमध्ये तापमानात घट होत असून त्यामुळं धुक्याची चादर पाहायला मिळेल. विदर्भसुद्धा या लहरीत गारठणार असून किमान तापमानाचा सरासरी आकडा 7 अंशांपर्यंत पोहोचेल. तर कमाल तापमान सरासरी 33 अंश सेल्सिअस इतकं असेल.
समुद्रावर तयार झालेली चक्रीवादळसदृश्य परिस्थिती कमकुवत झाली असली तरीही दक्षिण भारतात पावसाचा इशारा मात्र कायम आहे. चक्राकार वाऱ्यांनी कमी दाबाच्या पट्ट्याचं रुप धारण केल्यानं पुढील 24 तासांमध्ये केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटकचा किनारपट्टी भाग इथं अतिवृष्टीचा इशारा देणअयात आला आहे. तर हिमाचल प्रदेष, उत्तराखंड, काश्मीरचं खोरं या भागांमध्ये पश्चिमी झंझावात नव्यानं सक्रीय होणार असल्यामुळं पुढील 24 तासांमध्ये काही ठिकाणी पाऊस अन् काही ठिकाणी हिमवृष्टीमुळं हाडं गोठवणारी थंडी पडणार असल्याचा इशारा आहे.