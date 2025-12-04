English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

वादळ सरलं, धुकं पसरलं; राज्यात कडाक्याची थंडी! पुढील 48 तास फक्त आणि फक्त गारठ्याचे...

Maharashtra Weather News : हवामान बदलांच्या चक्रांना सामोऱ्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात आता दिवस गारठ्याचे. पुढील काही दिवस कशी असेल स्थिती? पाहा सविस्तर वृत्त...   

सायली पाटील | Updated: Dec 4, 2025, 07:44 AM IST
वादळ सरलं, धुकं पसरलं; राज्यात कडाक्याची थंडी! पुढील 48 तास फक्त आणि फक्त गारठ्याचे...
Maharashtra Weather news sky getting clear post ditwah cyclone winter to get intensify snowfall predictions in northern states

Maharashtra Weather News : दितवाह नावाच्या चक्रीवादळाचं सावट टळल्यानंतर हवामानाची ढगाळ स्थितीसुद्धा आता नाहीशी होत असून, पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील बहुतांश भागांवर थंडीचा प्रभाव दिसून येत आहे. राज्यात घाटमाथ्यावरील भागांमध्ये थंडी वाढली असून हा गारठा आता मोठ्या मुक्कामी आल्याचं स्पष्ट होत आहे. देशाच्या उत्तरेकडे असणाऱ्या पर्वतीय राज्यांमध्ये किमान तापमानात मोठी घट झाली असून अतीव उंचावर असणाऱ्या पर्वतरांगांमध्ये हिमवर्षाव वाढला आहे. ज्यामुळं या भागांमध्ये तापमान उणेच्या श्रेणीत पाहायला मिळत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

उत्तरेके फक्त पर्वतीय राज्यच नव्हे, तर मैदानी भागांमध्येही थंडी वाढली असून इथून देशाच्या मध्य भागाच्या दिशेनं वाहणाऱ्या वाऱ्यांच्या परिणामस्वरुप महाराष्ट्रातसुद्धा तापमानात घट होण्यास सुरुवात झाली आहे. थंडीची लाट ओसरणार असली तरीही गारठा मात्र कायम असेल असा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे. 

प्रामुख्यानं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, पंजाब, हरियाणा या भागांमध्ये थंडीचा जबर कडाका असेल असा अंदाज आयएमडीनं वर्तवला आहे. तर तळ कोकण वगळता राज्यात सर्वदूर गारठा जाणवेल असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. महाराष्ट्रातील घाटमाथ्यावरील क्षेत्रांमध्ये तापमानात घट होत असून त्यामुळं धुक्याची चादर पाहायला मिळेल. विदर्भसुद्धा या लहरीत गारठणार असून किमान तापमानाचा सरासरी आकडा 7 अंशांपर्यंत पोहोचेल. तर कमाल तापमान सरासरी 33 अंश सेल्सिअस इतकं असेल. 

हेसुद्धा वाचा : 4 ते 7 डिसेंबर, 3 दिवस समुद्राला मोठी भरती; उंच लाटा... दादरला चैत्यभूमीवर जाणाऱ्या अनुयायांना खबरदारी घेण्याचे आवाहन

 

दक्षिण भारताला पावसाचा इशारा, उत्तरेकडे हिमवृष्टीचा! 

समुद्रावर तयार झालेली चक्रीवादळसदृश्य परिस्थिती कमकुवत झाली असली तरीही दक्षिण भारतात पावसाचा इशारा मात्र कायम आहे. चक्राकार वाऱ्यांनी कमी दाबाच्या पट्ट्याचं रुप धारण केल्यानं पुढील 24 तासांमध्ये केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटकचा किनारपट्टी भाग इथं अतिवृष्टीचा इशारा देणअयात आला आहे. तर हिमाचल प्रदेष, उत्तराखंड, काश्मीरचं खोरं या भागांमध्ये पश्चिमी झंझावात नव्यानं सक्रीय होणार असल्यामुळं पुढील 24 तासांमध्ये काही ठिकाणी पाऊस अन् काही ठिकाणी हिमवृष्टीमुळं हाडं गोठवणारी थंडी पडणार असल्याचा इशारा आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Maharashtra Weather newsWintermaharashtra weather 4 december 2025weather forecasttodays Weather

इतर बातम्या

Instagram वरील 'तो' व्हिडीओ जीवावर बेतला; सात-आठज...

मुंबई बातम्या