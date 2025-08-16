English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

दहिहंडीच्या दिवशी 'पाऊसमारा'; गरज असेल तरच घराबाहेर पडा! हवामान विभागाकडून धडकी भरवणारा इशारा

Maharashtra Weather News : पुढच्या 24 तासांमध्ये राज्यात कसं असेल पर्जन्यमान? काळजी घेण्यावाचून पर्याय नाही. पाहा सविस्तर हवामान वृत्त आणि बातमी तुमच्या कामाची...   

सायली पाटील | Updated: Aug 16, 2025, 08:29 AM IST
दहिहंडीच्या दिवशी 'पाऊसमारा'; गरज असेल तरच घराबाहेर पडा! हवामान विभागाकडून धडकी भरवणारा इशारा
Maharashtra weather News thane mumbai rain red alert in satara kolhapur ratnagiri ghat region latest update dahihandi 2025

Maharashtra Weather News : हवामान प्रणालीमध्ये झालेल्या सातत्यपूर्ण बदलांचे परिणाम राज्यातील हवामान बदलांमध्ये स्पष्ट दिसत आहेत. याच बदालंना अनुसरून राज्यात पुढील 24 तासांमध्ये पर्जन्यमानात वाढ झालेली असेल असा स्पष्ट इशारा हवामान विभागानं जारी केला आहे. राज्यात पावसानं दमदार पुनरागमन केलं असून, बहुतांश जिल्ह्यांना मुसळधार पावसाचा मारा सोसावा लागेल असा स्पष्ट इशारा जारी करण्यात आला आहे. 

पावसाचा वाढलेला जोर पाहता पुढच्या 24 तासांसाठी रायगड जिल्ह्यासाठी रेड अलर्ट जारी करण्यात आला असून, ठाणे मुंबई रत्नागिरी , पुणे, कोल्हापूर, सातारा घाटमाथ्यावरील परिसराला पावसाचा ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. 

तीन दिवसांपासून पावसाची संतताधर 

मागील तीन दिवसांपासून पावसाची संतताधर राज्यात सुरू असल्या कारणानं कमाल आणि किमान तापमानातही काही अंशांची घट झाली आहे. प्रत्यक्षात पंधरा दिवसांच्या विश्रांतीनंतर पावसाने राज्यासह मुंबईत दमदार पुनरागमन केलं असून, हे चित्र पुढच्या 48 तासांसाठी कायम राहणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. तर, गोकुळष्टमीलाच या पावसाचा जोर वाढल्या असल्यामुळं मुंबईकर गोविंदांच्या उत्साहात भर पडणार आहे यात वाद नाही. मात्र या प्रसंगी अधिक सावधगिरी बाळगणंही तितकंच महत्त्वाचं असेल. 

दरम्यान 16 तारखेसोबतच ऑगस्टच्या 17 तारखेलासुद्धा राज्यात पावसाचा जोर अधिक असेल असा अंदजा वर्तवण्यात आला आहे. ज्यानुसार संपूर्ण कोकणासाठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला असून, मध्य महाराष्ट्र आणि घाटमाथ्यासाठीही ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. 

अमरावतीत ढगफुटीसदृश्य पाऊस

अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर बाजार तालुक्यात ढगफुटीसारखा पाऊस झाला असल्याचं वृत्त असून, चांदूर बाजार तालुक्यातील माधान गावातील रस्त्यांना नदीचे स्वरूप आलं आहे. तर, इथं अनेक घरांमध्ये पावसाचे पाणी शिरून त्यामुळे नागरिकांचं मोठं नुकसान झालं आहे. गावातील अनेक नागरिक आपला जीव वाचविण्यासाठी घराच्या छतांवर जावून बसलेत, तर पावसामुळे एक घर जमीनदोस्त झालं असून सुदैवाने यामध्ये कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी झाली नाही. गावात सर्वदूर पाऊस झाल्याने पिकांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. 

FAQ 

सध्या महाराष्ट्रात कोणत्या जिल्ह्यांना हवामान अलर्ट जारी?

रेड अलर्ट: रायगड जिल्ह्यासाठी अतिमुसळधार पावसाचा इशारा.
ऑरेंज अलर्ट: ठाणे, मुंबई, रत्नागिरी, पुणे, कोल्हापूर आणि सातारा येथील घाटमाथ्यावरील परिसरांसाठी.

पावसाचा जोर किती काळ टिकणार आहे?
हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, पावसाचा जोर पुढील 48 तास कायम राहील, विशेषतः 16 आणि 17 ऑगस्ट 2025 रोजी नागरिकांनी काळजी घ्यावी.

अमरावतीत पावसाची स्थिती काय आहे?
अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर बाजार तालुक्यात, विशेषतः माधान गावात, ढगफुटीसारखा पाऊस झाला. रस्त्यांना नदीचे स्वरूप आले, अनेक घरांमध्ये पाणी शिरले, आणि पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. एक घर कोसळले, परंतु जीवितहानी झाली नाही.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Maharashtra Weather newsmaharashtra rain updatesmumbai rainKonkan rainweather news

इतर बातम्या

दहिहंडीच्या दिवशी 'पाऊसमारा'; गरज असेल तरच घराबाह...

महाराष्ट्र बातम्या