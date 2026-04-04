English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

निसर्ग कोपलाय! ताशी 80किमी वेगानं येतंय वादळ, महाराष्ट्राला बसणार तडाखा; देशभरात संकटाची चाहूल

Maharashtra Weather News : मार्च महिन्यातील मध्यापासूनच संपूर्ण देशात हवामान बदलांना सुरुवात झाली आणि महाराष्ट्र आणि एप्रिल महिनासुद्धा याला अपवाद ठरला नाही. पुढील 24 तासांमध्ये आता काय नवं पाहायला मिळणार? पाहा सविस्तर हवामान वृत्त....  

सायली पाटील | Updated: Apr 4, 2026, 07:55 AM IST
(छाया सौजन्य - AI)

Maharashtra Weather News : मार्च महिन्याचंच वातावरण एप्रिल महिन्यातसुद्धा कायम राहिलं असून, महाराष्ट्रासह देशभरात हवामान बदलांमुळं नागरिक त्रस्त झाले आहेत. तर यंत्रणांच्या चिंतेत भर पडली आहे. ज्या एप्रिल महिन्यात उकाडा देशभरात थैमान घालण्यास सुरुवात करतो त्याच एप्रिल महिन्यात यंदाच्या वर्षी पावसानं हजेरी लावली आहे. उत्तर भारतात वादळी पाऊस, गारपीट आणि हिमवृष्टी होत आहे. तर, महाराष्ट्रालाही तूफान गारपिटीचा तडाखा बसला आहे. त्यातच आता केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागानं धडकी भरवणारा इशारा दिला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

IMD च्या इशाऱ्यानुसार देशातील अनेक राज्यांमध्ये वाऱ्याचा वेग ताशी 80किमी इतकी मर्यादा गाठणार असून, या वावटळामध्ये बरंच नुकसान होण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळं शेतात उभी असणारी पिकं धोक्यात असून, शहरांमधील वाहतुकीपासून ते अगदी जनजीवन विस्कळीत होण्यापर्यंतचे परिणाम दिसतील अशीही भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. 4 ते 7 एप्रिल या दरम्यान हवामानाचं हे रौद्र रुप पाहायला मिळेल असं हवामान विभागानं स्पष्ट केलं आहे. 

महाराष्ट्रावर वादळी पावसाचं सावट 

महाराष्ट्रातही देशातील या हवामान प्रणालीचा परिणाम होणार आहे. पुढील 24 तासांमध्ये मध्य महाराष्ट्र, सांगली, मराठवाडा आणि विदर्भात पावसाचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तर, उर्वरित राज्यात पावसाच्या हलक्या सरींची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. मध्य प्रदेशपासून विदर्भ आणि मराठवाड्यापासून तामिळनाडूपर्यंत कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय असल्यामुळं राज्यात पावसासाठी पूरक वातावरण आहे. पावसाचा तडाखा बसणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये प्रामुख्यानं जळगाव, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, धाराशिव, हिंगोली, अकोला, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोलीचा समावेश आहे. 

पश्चिम महाराष्ट्रात सांगली, सातारा, पुण्यातील काही भागांमध्ये पावसाचा इशारा आहे. तर, कोकणातील घाट क्षेत्रावर तुरळक पावसाची शक्यता आणि ढगाळ वातावरणाचा अंदाज आहे. मुंबई शहर, उपनगर, ठाणे, पालघर इथं दमट हवामान उष्णता आणखी तीव्र करताना दिसेल. तर, सूर्यास्तानंतर मात्र सोसाट्याचे वारे या भागांमध्येही वाहणार असल्याची शक्यता आहे. 

पर्यटनासाठी निघताय? पाहा कोणत्या राज्यात काय स्थिती... 

आयएमडीनं देशभरात पाऊस आणि गारपिटीसह वादळी वाऱ्यांचा इशारा दिला आहे. मुख्य म्हणजे सध्याच्या सुट्ट्यांच्या दिवसांमध्ये बरीच मंडळी पर्यटनासाठी घराबाहेर पडत आहेत, त्यांनीही या हवामान बदलांचा अंदाज घ्यावा. जिथं अरुणाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, तामिळनाडूच्या काही भागांमध्ये पावसाची शक्यता असून इथंही वाऱ्याचा वेग ताशी 50 ते 80 किमीवर पोहोचेल. देशात दोन पश्चिमी झंझावात अतिशय तीव्रतेनं सक्रिय होणार असल्यामुळं उत्तर पश्चिम भारतात सोसाट्याचा वारा आणि पावसाची हजेरी पाहायला मिळेल. 

About the Author

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Maharashtra Weather newsmumbai weatherWintermaharashtra weather4 april

