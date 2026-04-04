निसर्ग कोपलाय! ताशी 80किमी वेगानं येतंय वादळ, महाराष्ट्राला बसणार तडाखा; देशभरात संकटाची चाहूल

Maharashtra Weather News : मार्च महिन्याचंच वातावरण एप्रिल महिन्यातसुद्धा कायम राहिलं असून, महाराष्ट्रासह देशभरात हवामान बदलांमुळं नागरिक त्रस्त झाले आहेत. तर यंत्रणांच्या चिंतेत भर पडली आहे. ज्या एप्रिल महिन्यात उकाडा देशभरात थैमान घालण्यास सुरुवात करतो त्याच एप्रिल महिन्यात यंदाच्या वर्षी पावसानं हजेरी लावली आहे. उत्तर भारतात वादळी पाऊस, गारपीट आणि हिमवृष्टी होत आहे. तर, महाराष्ट्रालाही तूफान गारपिटीचा तडाखा बसला आहे. त्यातच आता केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागानं धडकी भरवणारा इशारा दिला आहे.
IMD च्या इशाऱ्यानुसार देशातील अनेक राज्यांमध्ये वाऱ्याचा वेग ताशी 80किमी इतकी मर्यादा गाठणार असून, या वावटळामध्ये बरंच नुकसान होण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळं शेतात उभी असणारी पिकं धोक्यात असून, शहरांमधील वाहतुकीपासून ते अगदी जनजीवन विस्कळीत होण्यापर्यंतचे परिणाम दिसतील अशीही भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. 4 ते 7 एप्रिल या दरम्यान हवामानाचं हे रौद्र रुप पाहायला मिळेल असं हवामान विभागानं स्पष्ट केलं आहे.
महाराष्ट्रातही देशातील या हवामान प्रणालीचा परिणाम होणार आहे. पुढील 24 तासांमध्ये मध्य महाराष्ट्र, सांगली, मराठवाडा आणि विदर्भात पावसाचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तर, उर्वरित राज्यात पावसाच्या हलक्या सरींची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. मध्य प्रदेशपासून विदर्भ आणि मराठवाड्यापासून तामिळनाडूपर्यंत कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय असल्यामुळं राज्यात पावसासाठी पूरक वातावरण आहे. पावसाचा तडाखा बसणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये प्रामुख्यानं जळगाव, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, धाराशिव, हिंगोली, अकोला, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोलीचा समावेश आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रात सांगली, सातारा, पुण्यातील काही भागांमध्ये पावसाचा इशारा आहे. तर, कोकणातील घाट क्षेत्रावर तुरळक पावसाची शक्यता आणि ढगाळ वातावरणाचा अंदाज आहे. मुंबई शहर, उपनगर, ठाणे, पालघर इथं दमट हवामान उष्णता आणखी तीव्र करताना दिसेल. तर, सूर्यास्तानंतर मात्र सोसाट्याचे वारे या भागांमध्येही वाहणार असल्याची शक्यता आहे.
आयएमडीनं देशभरात पाऊस आणि गारपिटीसह वादळी वाऱ्यांचा इशारा दिला आहे. मुख्य म्हणजे सध्याच्या सुट्ट्यांच्या दिवसांमध्ये बरीच मंडळी पर्यटनासाठी घराबाहेर पडत आहेत, त्यांनीही या हवामान बदलांचा अंदाज घ्यावा. जिथं अरुणाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, तामिळनाडूच्या काही भागांमध्ये पावसाची शक्यता असून इथंही वाऱ्याचा वेग ताशी 50 ते 80 किमीवर पोहोचेल. देशात दोन पश्चिमी झंझावात अतिशय तीव्रतेनं सक्रिय होणार असल्यामुळं उत्तर पश्चिम भारतात सोसाट्याचा वारा आणि पावसाची हजेरी पाहायला मिळेल.