72 तास 12 राज्यांत हाहाकार! विदर्भावर पावसाची अवकृपा, मुंबईत कुठून आले काळे ढग? पाहा IMD चा थेट इशारा

Maharashtra Weather News : महाराष्ट्रात मागील काही दिवसांपासून पावसाचं सत्र सुरू असून या अवकाळीमुळं नागरिकांसह सर्वात मोठं नुकसान हे शेतकऱ्यांचं झालं आहे. आता नव्या आठवड्यात कसं असेल हवामान? पाहा अंदाज...

सायली पाटील | Updated: Apr 6, 2026, 03:02 PM IST
Maharashtra Weather News : पाऊस आणि गारपिटीचा तडाखा बसलेल्या महाराष्ट्रात पुढील 24 तासांमध्ये विदर्भात पावसाची हजेरी असेल असा प्राथमिक अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला असून वाऱ्यासह पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. मात्र आता या प्रणालीतही बदल होत असून, पश्चिमी विक्षोभाचा प्रभाव पूर्वेकडे पुढे जात असून, राज्यात पावसाळी हवामानाचा प्रभाव कमी होण्याचा अंदाज आहे. पुढील दोन ते तीन दिवसांनंतर राज्यातील सरासरी तापमानात वाढ होणार असल्याचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. राज्यात वादळी पावसाची तीव्रता कमी झाली असली तरीही सध्या पूर्वमोसमी पावसासाठी मात्र पूरक स्थिती निर्माण होताना दिसत आहे. ज्यामुळं विदर्भाला पावसाचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. 

कुठे देण्यात आलाय ‘यलो अलर्ट’?

विदर्भातील काही भागांत पावसाची शक्यता असून चंद्रपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, गडचिरोली या भागांना हवामान विभागाकडून ‘यलो अलर्ट’ देण्यात आला आहे. तर, कोकणातील कमाल तापमानात अंशत: घट झाल्याने या भागातील नागरिकांना उष्मा कमी जाणवणार आहे.  

हेसुद्धा वाचा : Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरात काय घडणार, काय बिघडणार? सर्व घडामोडी एका क्लिकवर....

मुंबईवर काळे ढग आले कुठून? 

मुंबईसुद्धा मागील काही दिवस उष्माघातापासून दूरच राहिल्याचं पाहायला मिळालं. दुपारच्या वेळेस उष्णतेच्या झळा तीव्र होत असल्या तरीही सायंकाळी मात्र वाहणाऱ्या वाऱ्यांमुळं दिलासा मिळताना दिसला. येत्या काळात मात्र शहरात आर्द्रता अधिक राहणार असून त्यामुळं उष्णतेच्या झळासुद्धा तापदायक ठरतील असा अंदाज आहे. दरम्यान, शहरावर पहाटेच्या वेळी आणि सायंकाळी काळ्या ढगांचं अच्छादनही पाहायाला मिळू शकतं. पश्चिमी झंझावात आणि अरबी समुद्रातील प्रणालीमुळं हा बदल दिसून येणार असला तरीही पावसाचा इशारा मात्र नाही. 

12 राज्यांमध्ये वादळी पावसाचा इशारा 

केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागाच्या माहितीनुसार उत्तर पश्चिम भारतामध्ये पश्चिमी झंझावात सक्रिय होणार असून, त्याचा परिणाम 7- 8 एप्रिलला सर्वाधिक प्रमाणात पाहायला मिळेल. यादरम्यान 12 राज्यांमध्ये वादळ आणि पावसासह गारपिटीचाही अंदाज आहे. सध्या मध्य पाकिस्तानसह लगतच्या भागात समुद्रसपाटीपासून साधारण 10 किमी उंचीवर पश्चिमी झंझावाताची स्थिती आहे. ज्यामुळं उत्तरेकडील पर्वतीय राज्यांमध्ये बर्फवृष्टी, गारपीट आणि वादळी पावसाचा इशारा आहे

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

इतर बातम्या

Iran USA War Explained : आखाती देशांमधील युद्धात का चर्चा ह...

विश्व