वाऱ्याचा प्रचंड वेग, समोरचं काही दिसणार नाही इतका पाऊस; 24 तासांत कोकण, विदर्भासह मुंबईत कसं असेल पर्जन्यमान?

Maharashtra Weather News : रविवारी मध्यरात्रीपासूनच कोसळणाऱ्या पावसामुळं मुंबईची तुंबई झालेली असतानाच पुन्हा एकदा मंगळवारी (19 ऑगस्ट 2025) हवामान विभागानं शहराला मुसळधार पावसाचा इशारा देत शाळा आणि महाविद्यालयं बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहरातील रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीवर पावसाचा परिणाम झाला असून, या परिस्थितीमध्ये यंत्रणासुद्धा अलर्टवर असल्याचं पाहायला मिळत आहे.
हवामान विभागाच्या निरीक्षणानुसार सध्या मान्सून सक्रिय होण्यास परिस्थिथी पूरक असल्या कारणानं राज्यात पावसाचा जोर वाढला असून, प्रामुख्यानं राज्याच्या कोकण, घाटमाथ्यावरील भागांना पावसाचा रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तर, दक्षिण कोकणात पावसाचा ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. मराठवाडा, विदर्भासह राज्याच्या उर्वरित भागांना पावसाचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. बंगालच्या उपसागरामध्ये सक्रिय असणारा कमी दाबाचा पट्टा आणि सक्रिय असणारे चक्राकार वारे पाहता मध्य महाराष्ट्रामध्ये पूर्व पश्चिमेकडून वाहणाऱ्या वाऱ्यांचं जोडक्षेत्र तयार झालं हे. ज्यामुळं कमी दाबाचा विस्तीर्ण पट्टा कोकणाच्या दक्षिणेपासून केरळपर्यंत विस्तारला असून, त्याचाच परिणामस्वरुप राज्याला पाऊस झोडपताना दिसत आहे. मुंबईसह उपनगरांमध्ये पावसानं थैमान घातलं असून, ठाणे, रत्नागिरी, रायगड आणि पालघर इथंही पावसाचा रेड अलर्ट जारी करत नदी- समुद्राकाठच्चा नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. सावधगिरी बाळगत मुंबईसह राजच्याच्या बहुतांश भागांमध्ये स्थानिक प्रशासनानंसुद्धा निर्णय घेत शाळा, महाविद्यालयं बंद ठेवत शक्य असेल तिथं कर्मचाऱ्यांनाही कंपन्यांकडून घरातून काम करण्याची मुभा देऊ केली आहे.
रत्नागिरीच्या भाटे समुद्रकिनाऱ्यावर वाऱ्याचा प्रचंड वेग पाहायला मिळत असून मासेमारीचा मोसम सुरू झाला असला तरीही खवळलेल्या समुद्रात मासेमारीसाठी कोणी जाऊ नये असा स्पष्ट इशारा यंत्रणेनं दिला आहे. सातारा आणि सांगलीतही मुसळधार पावसाची हजेरी असून घाटमाथ्यावरील क्षेत्रांनाही पावसानं झोडपल्याचं पाहायला मिळत आहे. तर, राज्यातील बहुतांश धरणांमधून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग सुरू. अनेक गावांना सतर्कतेचा इशारा जारी करण्यात आला आहे.
मुसळधार पावसामुळं कोकणात जाणाऱ्या रस्त्यावरील वाहतूक व्यवस्थेवर याचा परिणाम झाल्याचं पाहायला मिळालं होतं. मात्र माणगाव येथील कळमजे पुलावरून वाहतूक पूर्ववत सुरू झाली आहे. सोमवारी रात्री जवळपास पाच तास पूल वाहतूकीसाठी बंद होता करण्यात आला होता. कळमजे येथील नदीचे पाणी वाढल्यानं हा निर्णय घेण्यात आला होता.
District forecast warnings for next 5 days.
तपशीलवार जिल्हानिहाय हवामान अंदाज व चेतावणीसाठी कृपयाhttps://t.co/jw7yrf8Es5 भेट घ्या
— Regional Meteorological Center,Mumbai (@RMC_Mumbai) August 18, 2025
दरम्यान, रायगड जिल्ह्यात पावसाचा जोर कमी झाला असला असला तरी संततधार सुरूच आहे. माणगाव शहर आणि परिसरातील पाणी अद्याप ओसरलेले नाही. माणगावात बामणोली रोड अद्यापही पाण्याखाली आहे तर रेल्वे स्टेशन परिसरातदेखील मोठ्या प्रमाणात पाणी शिरल्याचे पहायला मिळते. रेल्वे स्टेशनच्या प्रवेश द्वारावरच मोठ्या प्रमाणात पाणी आहे. ज्यामुळं या पावसानं जनजीवन पूरतं विस्कळीत झाल्याचं स्पष्ट होत आहे.
