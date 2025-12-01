English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
थंडीचा कडाका अन् चक्रीवादळाचा तडाखा... राज्याच्या 'या' भागांमध्ये पाऊस, तर 'इथं' गारठा वाढण्याचा अंदाज

Maharashtra Weather News :  चक्रीवादळाचं सावट टळलं नसतानाच राज्यात वाढला थंडीचा कडाका... पुढील 24 तासांमध्ये नेमकं काय होणार?   

सायली पाटील | Updated: Dec 1, 2025, 08:12 AM IST
Maharashtra Weather News : बंगालच्या उपसागरामध्ये निर्माण होणाऱ्या 'दितवाह' चक्रीवादळामुळं मागील 24 तासांपासून देशाच्या बहुतांश भागांमध्ये ढगाळ वातावरण पाहायला मिळालं असतानाच तिथं उत्तरेकडील राज्यांमध्ये मात्र थंडीचा कडाका वाढला. पर्वतीय भागांमध्ये पुन्हा एकदा तापमानात घट झाल्या कारणानं बहुतांश भागांमध्ये हिमवर्षावास सुरुवात झाली आहे. परिणामी उत्तरेकडून वाहणाऱ्या शीतलहरींनी पुन्हा एकदा देशाचा बहुतांश भाग व्यापला असून, महाराष्ट्रावरही या शीतलहरींचा परिणाम दिसून येत आहे. 

चक्रीवादळाच्या स्थितीदरम्यान थंडीचा कडाका वाढला असून ढगाळ वातावरणावर वरचढसुद्धा ठरताना दिसत आहे. ज्यामुळं महाराष्ट्रात मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा इथं तापमानात काही अंशांची घट अपेक्षित असून इथं थंडीचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तर, विदर्भात मात्र आकाश अंशत: ढगाळ राहणार असून, पावसाच्या हलक्या सरींची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. राज्यात पहाटेचा गारठा वाढला असून, दिवस मावळतीला गेल्यानंतर तापमानात घट नोंदवली जात आहे, ज्यामुळं पुन्हा एकदा किमान तापमानाच्या आकड्यानं 7 अंशांचा टप्पा गाठवला आहे. 

पुणे, सातारा, कोल्हापुरातील घाट क्षेत्रामध्ये तापमानात घट होत असून, थंडीचा हा कडाका येत्या दिवसांत आणखी वाढणार असल्याचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. पुढील 24 तासांमध्ये राज्यात प्रामुख्यानं मुंबई शहर आणि उपनगरात थंडी वाढेल, तर जळगाव, धुळे, नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, जालना, परभणी या भागांमध्ये थंडीच्या लाटेसदृश्य पावसाची हजेरी असेल. 

बंगालच्या उपसागरामध्ये दक्षिण पश्चिमेस चक्रीवादळी वारे काहीसे कमकुवत पडले असले तरीही ते कमी दाबाच्या तीव्र पट्ट्यामध्ये रुपांतरित झाले आहेत. 1 डिसेंबरला हे वारे उत्तर तामिळनाडू, पुद्दुचेरीपासून 20 किमी दूर असेल. ज्यामुळं प्रामुख्यानं दक्षिण भारतातील किनारपट्टी भागात नागरिकांना सतर्क राहण्याचं आवाहन यंत्रणांनी केलं आहे. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

