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पाऊस परतताच महाराष्ट्रात उष्णतेची लाट? 'या' जिल्ह्यांना अलर्ट, ऑक्टोबर हिट आणखी वाढणार

मान्सून पावसाने माघारी परतण्यास सुरुवात केली असून, यानंतर आता ‘ऑक्टोबर हिट’चा सामना करावा लागणार आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 05, 2026, 07:03 AM IST|Updated: Oct 05, 2026, 07:03 AM IST
पाऊस परतताच महाराष्ट्रात उष्णतेची लाट? 'या' जिल्ह्यांना अलर्ट, ऑक्टोबर हिट आणखी वाढणार
Image Credit: Maharashtra weather

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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