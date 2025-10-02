राज्यातला पाऊस थांबणार कधी? अखेर हवामान विभागाने सांगितली तारीख

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Weather News: महाराष्ट्रात धुमाकुळ घातलेला पाऊस माघार कधी येणार असा प्रश्न सध्या विचारला जात आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 2, 2025, 07:10 AM IST
Maharashtra Weather News: सप्टेंबर महिन्यात राज्यात मुसळधार पाऊस झाला. ऑक्टोबर महिन्याची सुरुवातच पावसाने झाली आहे. आज दसऱ्याच्या दिवशीही वरुणराजा बरसणार आहे. तसा अलर्टच हवामान विभागाने दिला आहे. हवामान विभागाने आज राज्यातील काही जिल्ह्यांना यलो अलर्ट जाहीर केला आहे. मुंबईसह-पुण्यात हलक्या पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. 

मान्सून हंगामात देशात 937.2 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. वायव्य भारतात 27 टक्के, मध्य भारतात 15 टक्के तर दक्षिण भारतात 10 टक्के अधिक पाऊस पडला आहे. सप्टेंबर महिन्यात 115 टक्के पाऊस झाला असून राज्यात मराठवाड्यात सर्वाधिक पाऊस झाला आहे. ऑक्टोबर महिन्याची सुरुवातदेखील पावसाने झाली. आज दसऱ्यालादेखील विदर्भ, मराठवाड्यात विजांसह पावसाची शक्यता असल्याने दक्षतेचा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे. 

बंगालच्या उपसागरातील संभाव्य कमी दाबाच्या प्रणालीमुळं पावसाला पोषक हवामान होत आहे. आज विदर्भ आणि मराठवाड्यात विजांसह पावसाची शक्यता असल्याने दक्षतेचा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे. तर, उर्वरित राज्यात तुरळक ठिकाणी विजांसह हलक्या सरींचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 

पावसाची माघार कधी?

दरम्यान, 7 ऑक्टोबरपासून राज्यात हवामान स्थिर होण्यास सुरुवात होणार असून सुमारे 8 ऑक्टोबरपासून मान्सून राज्यातून निरोप घेईल. त्यानंतर पुढच्या काही दिवसातच संपूर्ण राज्यातून मान्सून निरोप घेईल अशी शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. 

आज कुठे पावसाचा इशारा?

चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यात पावसाची जोरदार शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तसंच, परभणी, हिंगोली, लातूर, नांदेड, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वाशिम, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी विजांसह पावसाची शक्यता असल्याने यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. 

FAQ

प्रश्न 1: देशभरातील मान्सून हंगामात किती पाऊस नोंदवला गेला आणि कोणत्या भागात जास्त पाऊस पडला?

उत्तर: मान्सून हंगामात देशभरात ९३७.२ मिलिमीटर पाऊस नोंदवला गेला. वायव्य भारतात २७ टक्के, मध्य भारतात १५ टक्के आणि दक्षिण भारतात १० टक्के जास्त पाऊस पडला.

प्रश्न 2: बंगालच्या उपसागरातील प्रणालीमुळे पावसाला काय परिणाम होत आहे?

उत्तर: बंगालच्या उपसागरातील संभाव्य कमी दाबाच्या प्रणालीमुळे राज्यात पावसाला पोषक हवामान तयार होत आहे. यामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यात विजांसह पावसाची शक्यता आहे, तर उर्वरित भागात तुरळक ठिकाणी हलक्या सरींचा अंदाज आहे.

प्रश्न 3: मान्सून महाराष्ट्रात कधी माघार घेणार?

उत्तर: ७ ऑक्टोबरपासून राज्यात हवामान स्थिर होण्यास सुरुवात होईल आणि ८ ऑक्टोबरपासून मान्सून माघार घेईल. त्यानंतर काही दिवसांत संपूर्ण राज्यातून मान्सून निरोप घेईल अशी शक्यता आहे.

