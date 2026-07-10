/हवामानाचा अंदाज 10 जुलै: राज्यात पावसाचा जोर काहीसा कमी, काही जिल्ह्यांसाठी सतर्कतेचा इशारा कायम

मुंबई: राज्यभर गेल्या काही आठवड्यांत जोरदार मान्सूनचा अनुभव आल्यानंतर आता पावसाचा वेग काहीसा मंदावल्याचे चित्र दिसत आहे. अनेक भागांत मुसळधार पावसाऐवजी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या सरी पडण्याची शक्यता हवामान खात्याने व्यक्त केली आहे. मात्र काही संवेदनशील भागांमध्ये विजांचा कडकडाट, वादळी वारे आणि स्थानिक पातळीवर जोरदार पावसाची शक्यता लक्षात घेऊन यलो अलर्ट कायम ठेवण्यात आला आहे. कोकण पट्ट्यात गेल्या काही दिवसांत मुसळधार पावसामुळे जनजीवनावर परिणाम झाला होता. सध्या पावसाचा जोर कमी झाला असला तरी पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या भागांत अधूनमधून पावसाच्या सरींसह मेघगर्जना होण्याचा अंदाज आहे. किनारपट्टी भागातील नागरिकांनी तसेच मच्छीमारांनी हवामानातील बदल लक्षात घेऊन आवश्यक खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नाशिक आणि अहिल्यानगर परिसरातही हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह वाऱ्याचा वेग वाढू शकतो. या भागांमध्ये अपेक्षित प्रमाणात पाऊस न झाल्याने शेतकरी अजूनही समाधानकारक पावसाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
पश्चिम महाराष्ट्रात पुणे, सातारा, कोल्हापूर, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यांमध्ये सर्वसाधारण पावसाचा अंदाज आहे. मात्र पुणे आणि सातारा घाटमाथा परिसरात काही ठिकाणी जोरदार सरी कोसळण्याची शक्यता असल्याने विशेष सतर्कता बाळगण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. कोल्हापूरच्या घाटमाथ्यातही मध्यम स्वरूपाचा पाऊस होऊ शकतो.
मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, हिंगोली, नांदेड, लातूर आणि धाराशिव या जिल्ह्यांत हलक्या पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. मात्र या विभागात अद्याप पुरेसा पाऊस न झाल्याने खरीप हंगामाबाबत शेतकऱ्यांची चिंता कायम आहे.
विदर्भात अकोला, अमरावती, बुलढाणा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया आणि वाशिम या भागांत पावसाची शक्यता कमी असली तरी चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा आणि यवतमाळ येथे मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांतील नागरिकांनी वादळी हवामानाच्या वेळी सुरक्षिततेची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
संपूर्ण देशात मान्सूनचे आगमन पूर्ण झाल्यानंतरही महाराष्ट्रात पुढील दोन आठवडे पावसाचा जोर कमी राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे. २३ जुलैपर्यंत राज्यातील बहुतांश भागांत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याचा अंदाज असून, कोकणातही पावसाची उणीव जाणवू शकते. या काळात तापमानात वाढ होण्याची शक्यता असून, मुंबई आणि अलिबागसह अनेक भागांत त्याचे परिणाम दिसून येत आहेत. ९ ते १६ जुलैदरम्यान विदर्भातील काही भागांत सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस पडू शकतो, तर १६ ते २३ जुलैदरम्यान उत्तर मध्य महाराष्ट्रातील काही ठिकाणी पावसाचे प्रमाण किंचित वाढण्याचा अंदाज आहे. दरम्यान, १३ जुलैपर्यंत कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात हलक्या स्वरूपाच्या सरींची शक्यता कायम असून, दक्षिण कोकणात २३ ते ३० जुलैदरम्यान काही ठिकाणी पावसाचा जोर पुन्हा वाढू शकतो.
दरम्यान, राज्यातील प्रमुख धरणांमध्ये पाणीसाठा वाढत असून तो सुमारे ४१ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. नद्यांमधील पूरस्थितीही हळूहळू नियंत्रणात येत आहे. हवामान विभागाच्या दीर्घकालीन अंदाजानुसार, २३ जुलैपर्यंत राज्यातील बहुतांश भागांत पावसाचा जोर मर्यादित राहण्याची शक्यता असून, केवळ काही भागांत स्थानिक स्वरूपाच्या सरी अनुभवायला मिळू शकतात. त्यामुळे नागरिकांनी अधिकृत हवामान सूचनांवर लक्ष ठेवून आवश्यक ती खबरदारी घेणे गरजेचे आहे.