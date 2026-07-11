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दोन आठवड्यांचा पावसाळा संपला अन् उन्हाळा सुरु, गर्मीमुळे मुंबईकर हैराण; पण 20 राज्यांना हाय अलर्ट

या महिन्याच्या सुरुवातीपासून राज्यात पाऊस भरपूर होता. पण आता काही ठिकाणी पावसाने उसंत घेतली आहे. तर काही राज्यात मात्र अजूनही हाय अलर्ट आहे. आजच्या हवामानचा अंदाज नेमका काय आहे याबद्दल जाणून घ्या. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 11, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 09:48 AM IST
दोन आठवड्यांचा पावसाळा संपला अन् उन्हाळा सुरु, गर्मीमुळे मुंबईकर हैराण; पण 20 राज्यांना हाय अलर्ट
Image Credit: आजचा हवामानाचा अंदाज (Image Created by AI )

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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दोन आठवड्यांचा पावसाळा संपला अन् उन्हाळा सुरु, गर्मीमुळे मुंबईकर हैराण; पण 20 राज्यांना हाय अलर्ट
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