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चिंता वाढवणारी बातमी! आठवडाभर गायब होणार पाऊस, तर 20 जुलैला...

Maharashtra Weather Tomorrow Udyache Havaman (14 जुलै 2026 उद्याचे हवामान ): यंदा एलनिनोच्या प्रभावामुळे पाऊस लांबला आहे. जूनमध्ये देखील पाऊस झाला नाही. जितका पाऊस झाला तो पुरेसा पाऊस झाला नाही. मान्सून सक्रीय होण्यास किती वेळ लागेल, जाणून घ्या सविस्तर

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 14, 2026, 07:15 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 07:46 AM IST
चिंता वाढवणारी बातमी! आठवडाभर गायब होणार पाऊस, तर 20 जुलैला...
Image Credit: Maharashtra Weather Today 14 july2026 IMD Rain Alert no monsoon vidarbha marathwada Udyache Hawaman Weather Updates

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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