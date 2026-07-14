चिंता वाढवणारी बातमी! आठवडाभर गायब होणार पाऊस, तर 20 जुलैला...

देशातील हवामान वेगाने बदलत आहे. एल निनोच्या प्रभावामुळं पाऊसाने दडी मारली आहे. जुलै महिन्यात फक्त आठवडाभरच झालेल्या मुसळधार पावसानंतर आता पावसाने दडी मारली आहे. हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार आता थेट दोन आठवड्यानंतरच मान्सून पुन्हा सक्रीय होणार आहे. प्रशांत महासागरात निर्माण झालेला एल निनो आणखी प्रभावशाली होत असल्याचे हवामान विभागाने म्हटलं आहे.
प्रशांत सागरात निर्माण झालेला एल निनो आणि त्या जोडीलाच अफगाणिस्तानातून कोरडे वारे भारताच्या दिशेने वाहत आहेत. या दोन्ही घटकांचा परिणाम म्हणून मान्सून निष्क्रिय झाला आहे. या आठवड्यातही पाऊस कमीच असल्याची चिन्हे आहेत. पुढील आठवड्यात मात्र मान्सून पुन्हा सक्रीय होऊ शकतो, अशी शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.
20 जुलैनंतर पुन्हा हवामान बदलणार असून कदाचित त्यानंतर मान्सून सक्रीय होऊ शकेल. परंतु, त्याचा जोर हवामान बदलावर अवलंबून असणार आहे. आज, मंगळवारपासून पुढील रविवार-सोमवारपर्यंत राज्यात कुठेही मोठ्या पावसाची फार शक्यता नाही. बुधवारी आणि गुरुवारी किंचित पावसाची शक्यता असली तरी यातून फार काही दिलासा मिळणार नाही. थोडक्यात मुंबईसह मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भात पाऊस फार सक्रिय नसेल.
20 जुलैनंतर बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याची शक्यता आहे. हे क्षेत्र तयार झाले तर अफगाणिस्तातून येणाऱ्या कोरड्या वाऱ्यांना अटकाव होईल. हे कमी दाबाचे क्षेत्र विदर्भाच्या जवळ असेल, त्यामुळे विदर्भात किंचित जास्त पाऊस असेल, तर मराठवाडा परिसरात फार पाऊस पडणार नाही. हा पाऊस जुलैच्या पहिल्या आठवड्यासारखा नसेल.
तळकोकणात मागील पाच दिवस पावसाने दडी मारलीय त्यामुळे तळकोकणातील बळीराजाच्या चिंतेत वाढ़ झालीय. तळकोकणात सध्या भात लावणीची काम सुरु आहेत. काही प्रमाणात लावणीची कामे शिल्लक असताना पावसाने दडी मारल्याने लावणीची काम खोळंबलीत त्यासोबत बळीराजाने लावणी केलेली रोप देखील कोमेजून गेलीत. येत्या दोन दिवसात पाऊस आला नाही तर मात्र बळीराजाची मेहनत वाया जाण्याची शक्यता आहे. कोमजलेली रोप कडक उन्हामुळे सुकून जाण्याची दाट शक्यता आहे. सुरवातीच्या काळात लपंडाव करणाऱ्या पावसाने ऐन लावणीच्या मोसमात दडी मारल्याने बळीराजाच्या चिंतेत वाढ़ झालीय.