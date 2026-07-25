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Maharashtra Weather Today: आषाढी एकादशीला पावसाचा जोर वाढणार; रायगडसह अनेक जिल्ह्यांना हवामान खात्याचा इशारा

Maharashtra Weather Today: आज 25 जुलै रोजी एकादशीच्या दिवशी पासचा जोर वाढणार असून अनेक जिल्ह्याना इशारा देण्यात आला आहे. तिकडे २४ तास मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.  

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 25, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 10:51 AM IST
Maharashtra Weather Today: आषाढी एकादशीला पावसाचा जोर वाढणार; रायगडसह अनेक जिल्ह्यांना हवामान खात्याचा इशारा
Image Credit: Image Created by AI

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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Maharashtra Weather Today: आषाढी एकादशीला पावसाचा जोर वाढणार; रायगडसह अनेक जिल्ह्यांना हवामान खात्याचा इशारा
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