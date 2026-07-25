/Maharashtra Weather Today: आषाढी एकादशीला पावसाचा जोर वाढणार; रायगडसह अनेक जिल्ह्यांना हवामान खात्याचा इशारा

Weather Upadte Today on 25 July 2026 : राज्यात पुन्हा एकदा मान्सून सक्रिय झाला असून पुढील दोन ते तीन दिवस अनेक भागांत जोरदार पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. विशेषतः कोकण किनारपट्टी आणि घाटमाथा भागात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. आषाढी एकादशीसाठी लाखो वारकरी पंढरपूरकडे जात असल्याने प्रशासनाने नागरिकांसह वारकऱ्यांनीही अधिक सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.
आज रायगड जिल्ह्यासाठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तर मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक घाटमाथा आणि कोल्हापूर घाटमाथा या भागांसाठी यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. या भागांत विजांच्या कडकडाटासह जोरदार पाऊस आणि ताशी ७० किमी वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. समुद्रकिनारी आणि डोंगराळ भागात जाणाऱ्यांनी विशेष काळजी घ्यावी, असा सल्लाही देण्यात आला आहे.
हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, कोकणातील अनेक भागांत पुढील २४ तास पावसाचा जोर कायम राहू शकतो. त्यानंतर पावसाची तीव्रता काहीशी कमी होण्याची शक्यता असली तरी अधूनमधून जोरदार सरी कोसळण्याची शक्यता कायम आहे.
धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि नाशिक जिल्ह्यांसाठी सध्या कोणताही विशेष इशारा देण्यात आलेला नाही. मात्र, या भागांत हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. रविवारीपासून पावसाचा जोर आणखी कमी होऊ शकतो, असे हवामान विभागाने म्हटले आहे.
पुणे आणि सातारा घाटमाथ्यासाठी ऑरेंज अलर्ट, तर कोल्हापूर घाटमाथ्यासाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. पुणे, सातारा, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांत दिवसभर ढगाळ वातावरण राहण्याची शक्यता असून काही भागांत जोरदार पावसाच्या सरी कोसळू शकतात. त्यामुळे प्रवास करणाऱ्यांनी आणि शेतकऱ्यांनी हवामानाचा अंदाज लक्षात घेऊन नियोजन करावे.
छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, हिंगोली, नांदेड, लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांत हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मात्र, पुढील चार दिवस या भागात मुसळधार पावसाची शक्यता नसल्याचे हवामान विभागाने स्पष्ट केले आहे. पावसाची तूट कायम असल्याने शेतकरी आगामी हवामानाकडे लक्ष ठेवून आहेत.
Latest satellite animation pic.twitter.com/lFhYZHBepS— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 24, 2026
अकोला, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, गोंदिया, वर्धा आणि वाशीम जिल्ह्यांत पुढील दोन दिवस पावसाचा जोर कमी राहण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर पूर्व विदर्भातील काही भागांत मान्सून पुन्हा सक्रिय होऊ शकतो, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.