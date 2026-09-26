/पुढचे २४ तास महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाचे; मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यासह विदर्भात जोरदार पावसाचा इशारा

मुंबई : राज्यात पावसाचा जोर पुन्हा वाढण्याची शक्यता असून, पुढील २४ तास महाराष्ट्रातील अनेक भागांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यासह विदर्भातील काही जिल्ह्यांना जोरदार पावसाचा इशारा दिला आहे. काही ठिकाणी मेघगर्जनेसह विजांचा कडकडाट आणि सोसाट्याचे वारे वाहण्याची शक्यता आहे. बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या हवामान प्रणालीचा परिणाम महाराष्ट्रातील काही भागांवर होत आहे. या पार्श्वभूमीवर शनिवारी (२६ सप्टेंबर) राज्यातील विविध भागांत पावसाच्या सरी वाढण्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे.
मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात काही ठिकाणी जोरदार ते अतिजोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. पावसासोबतच मेघगर्जना आणि विजांचा कडकडाट होऊ शकतो. काही भागांत ताशी ४० ते ५० किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे नागरिकांनी विजांचा कडकडाट सुरू असताना मोकळ्या परिसरात जाणे टाळावे, तसेच हवामानातील बदल लक्षात घेऊन प्रवासाचे नियोजन करावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
पूर्व विदर्भात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता असून चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया आणि नागपूर जिल्ह्यांत मेघगर्जनेसह मुसळधार पाऊस पडू शकतो. काही ठिकाणी कमी वेळेत मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्यास स्थानिक पातळीवर पाणी साचण्याची शक्यता आहे. नदी-नाले आणि सखल भागांच्या परिसरात नागरिकांनी खबरदारी घेणे आवश्यक आहे.
मुंबई, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांसह संपूर्ण कोकण किनारपट्टीवर मध्यम ते जोरदार पावसाच्या सरींची शक्यता आहे. मुंबईत काही भागांत अधूनमधून पावसाचा जोर वाढू शकतो. कोकणातील काही भागांत मुसळधार सरी पडण्याची शक्यता असल्याने स्थानिक परिस्थितीनुसार वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
पुणे, सातारा आणि नाशिकच्या घाटमाथ्यावर पावसाच्या जोरदार सरींचा अंदाज आहे. घाट परिसरात पावसाचा जोर वाढल्यास दृश्यमानता कमी होण्याबरोबरच काही ठिकाणी दरडी किंवा माती घसरण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
राज्यातील काही भागांत पावसाचे वातावरण पुढील काही दिवस कायम राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांनी स्थानिक हवामान विभागाचे इशारे आणि प्रशासनाच्या सूचना लक्षात घेऊनच प्रवासाचे नियोजन करावे.
दरम्यान, उत्तर भारतातील उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, बिहार, झारखंड, ओडिशा आणि पश्चिम बंगालसह अनेक राज्यांतही जोरदार पावसाचा अंदाज आहे. मात्र महाराष्ट्रासाठी सध्या मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यांतील पावसाची स्थिती विशेष महत्त्वाची ठरणार आहे.