English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • इतकी वादळं नेमकी कशामुळं? विदर्भासह मुंबईत वाढल्या उष्णतेच्या झळा, तरीही कुठे देण्यात आलाय पावसाचा इशारा?

इतकी वादळं नेमकी कशामुळं? विदर्भासह मुंबईत वाढल्या उष्णतेच्या झळा, तरीही कुठे देण्यात आलाय पावसाचा इशारा?

Weather News : महाराष्ट्रच नव्हे तर सध्या संपूर्ण देशभरात हवामान बदलांस सुरुवात झाली असून, हे बदल पाहता यंत्रणांनीसुद्धा चिंता व्यक्त केली आहे. काय आहेत हे बदल आणि पुढील 24 तासांसाठीचा इशारा? पाहा...   

सायली पाटील | Updated: Apr 7, 2026, 07:51 AM IST
इतकी वादळं नेमकी कशामुळं? विदर्भासह मुंबईत वाढल्या उष्णतेच्या झळा, तरीही कुठे देण्यात आलाय पावसाचा इशारा?
Maharashtra weather today 7 april pre monsoon rain predictions heatwave in vidarbha humid air intensifiies in mumbai pune nashik

Weather News : देशाच्या उत्तरेकडील राज्यांपासून दक्षिणेकडे आणि पश्चिमेपासून पूर्वोत्तर राज्यांमध्येसुद्धा सातत्यानं हवामान बदल होत असून हे बदल प्रचंड अडचणी वाढवणारे ठरत आहेत. केंद्रीय हवामानशास्त्र विभाग अर्थात आयएमडीनं वर्तवलेल्या अंदाजानुसार उत्तर पश्चिमेस सक्रिय असणाऱ्या दोन पश्चिमी झंझावातांमुळं देशातील हवामानात वेगानं बदल होत आहेत. याच कारणास्तव वादळसदृश्य स्थितीसह पावसासाठी पूरक वातावरणनिर्मितीसुद्धा होताना दिसत आहे. गेल्या 24 तासांमघ्ये पश्चिम हिमालय क्षेत्रापासून देशाच्या पूर्वेमध्येही हलक्या ते मध्यम स्वरुपाच्या पावसानं हजेरी लावली. तर, जम्मू काश्मीरसह उत्तर प्रदेशातही गारपीट झाली. 10 एप्रिलपर्यंत उत्तरेकडील पर्वतीय राज्यांमध्ये हवामानाची ही स्थिती कायम असेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

महाराष्ट्रात पावसाची उघडीप अन् उष्णतेचा कहर 

महाराष्ट्रातील वादळी पावसानं माघार घेतली असली तरीही पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यासह विदर्भातील अपवादात्मक भागांवर पावसाचं सावट कायम आहे. दरम्यान राज्यात उन्हाचा चटका वाढत असून, तापमानातही वाढ अपेक्षित असल्याचा इशारा यंत्रणांनी दिला आहे. पूर्व विदर्भातील गडचिरोली आणि चंद्रपूर मात्र इथं अपवाद ठरतील, जिथं वादळी पावसाचा इशारा कायम असून यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. 

उर्वरित राज्यात प्रामुख्यानं कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रातील घाटमाथ्यावर ढगाळ वातावरण आणि तापमानातील चढ- उतारांचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तर, अनेक भागांमध्ये रात्रीच्या तापमानात घट होत असल्याचं आढळून येत आहे. मुंबईत पुढील 24 तासांमध्ये दुपारी उष्मा आणि दमट हवामानात वाढ होणार असून सायंकाळी सोसाट्याचे वारे वाहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. राज्यात अरबी समुद्रावरून येणाऱ्या वाऱ्यांची दिशा बदलल्यामुळं तुरळक ठिकाणी मान्सूनपूर्व (Pre Monsoon) सरींचाही अंदाज आहे. 

वादळी वाऱ्यांमागचं कारण काय? 

आयएमडीच्या निरीक्षणानुसार पश्चिमी झंझावात सध्या पाकिस्तान आणि पंजाबनजीकच्या वातावरणात सक्रिय आहे. ज्यासोबतच कमी दाबाचा पट्टासुद्धा तयार होत आहे. याव्यतिरिक्त देशाच्या काही भागांमध्ये चक्राकार वारे वाहत असल्यामुळं वातावरणातील ही अस्थिरता पाहायला मिळत आहे. मध्य आणि पूर्व भारतामध्ये साधारण 80 सागरी मैल वेगानं वाहणारे थंड वारे या प्रणालीला आणखी हातभार लावत आहेत. ज्यामुळं सोसाट्याचा वारा, वादळ आणि विजा कडाडण्याचा धोका वर्तवण्यात आला आहे. 

जम्मू काश्मीरमध्ये जाताय? काळजी घ्या.... 
हवामान विभागानं जम्मू काश्मीरमध्ये अतीव उंचावरील भागांमध्ये पाऊस आणि बर्फवृष्टीमुळं भूस्खलनाचा धोका वाढल्याचा इशारा जारी केला आहे. मंगळवार आणि बुधवारी इथं मैदानी भागांमध्ये पाऊस आणि पर्वतीय भागांमध्ये हिमवृष्टीचा अंदाज असून, संवेदनशील भागांमध्ये हिमस्खलन आणि भूस्खलनाच्या घटना घडू शकतात. ज्यामुळं स्थानिकांसमवेत पर्यटकांनीसुद्धा या वातावरणात काळजी घ्यावी आणि यंत्रणांच्या सूचनांचं पालन करावं असं आवाहन करण्यात आलं आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Maharashtra Weather newsPre Monsoonmumbai weatherWintermaharashtra weather

