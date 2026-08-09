विजांच्या कडकडाटासह पाऊस बरसणार, महाराष्ट्रातील 'या' 10 जिल्ह्यांसाठी अलर्ट, वादळी पावसाचा अंदाज

गेल्या आठवड्यात विश्रांती घेतलेला मान्सून सोमवारपासून पुन्हा एकदा सक्रीय होणार आहे. हवामानात पुन्हा एकदा बदल होण्याचे संकेत आहे. त्यामुळं राज्यात पावसाचा जोर वाढणार आहे. 13 ते 20 ऑगस्ट या काळात विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र आणि कोकणात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस होण्याची शक्यता आहे. तसंच, 20 ते 27 ऑगस्ट दरम्यान राज्यातील विविध भागांमध्ये पाऊस सुरूच राहण्याची शक्यता आहे. तर आज रविवारी 9 ऑगस्ट रोजी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात तुरळक ठिकाणी जोरदार वाऱ्यासह वादळी पावसाचा अंदाज आहे.
मान्सूनचा आस असलेला कमी दाबाचा पट्टा राजस्थानच्या अनुपगढपासून दिल्ली, देवमाली, सिधी ते पश्चिम बंगालमधील कमी दाबाचे केंद्र ते पूर्व-मध्य बंगालच्या उपसागरापर्यंत समुद्र सपाटीपासून 3.1 किमी उंचीवर सक्रीय होता. मात्र चक्राकार वाऱ्यांची मान्सूनच्या आस असलेल्या कमी दाबाच्या पट्टयात विरुन गेले आहे.
आज 9 ऑगस्ट रोजी मध्य महाराष्ट्रातील जळगाव, नाशिक, अहिल्यानगर, मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, धाराशिव, लातूर आणि विदर्भातील नागपूर, गोंदिया जिल्ह्यातील विजांसह वादळी पावसाची शक्यता असल्याने सतर्कतेचा इशारा यलो अलर्ट हवामान विभागाने दिला आहे. तर, उर्वरित महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी ढगाळ हवामानासह विजांसह हलक्या सरींची शक्यता आहे.
1 जून ते 7 ऑगस्टपर्यंत राज्यातील 355 पैकी आठ तालुक्यांत सरासरीच्या केवळ 25 ते 50 टक्के पाऊस झाला आहे. त्यात नंदुरबार जिल्ह्यातील चार, कोल्हापूरमधील दोन तर नाशिक व अहिल्यानगरमधील प्रत्येकी एका तालुक्याचा समावेश आहे. एकूण 190 तालुक्यांत सरासरीपेक्षा कमी पावसाची नोंद झाली आहे. त्यापैकी 54 तालुक्यांत 50 ते 75 टक्के पाऊस झाला आहे. तसेच 165 तालुक्यांत सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस नोंदविण्यात आला आहे.
31 जुलैपर्यंत राज्यातील 175 तालुक्यांत सरासरीपेक्षा कमी आणि 180 तालुक्यांत सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस होता. 7 ऑगस्टच्या आकडेवारीनुसार कमी पाऊस असलेल्या तालुक्यांची संख्या 15 ने वाढून 190 तर सरासरी ओलांडलेल्या तालुक्यांची संख्या 180 वरून 165 पर्यंत कमी झाली आहे.