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विजांच्या कडकडाटासह पाऊस बरसणार, महाराष्ट्रातील 'या' 10 जिल्ह्यांसाठी अलर्ट, वादळी पावसाचा अंदाज

महाराष्ट्रातील आज 10 जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा अंदाज जाहीर करण्यात आला आहे. काय आहे पावसाचा अंदाज वाचा 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 09, 2026, 06:41 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 06:41 AM IST
विजांच्या कडकडाटासह पाऊस बरसणार, महाराष्ट्रातील 'या' 10 जिल्ह्यांसाठी अलर्ट, वादळी पावसाचा अंदाज
Image Credit: Maharashtra weather today 9 august Thunderstorms accompanied by lightning in 10 state

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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