Maharashtra Weather Today 10 April : हवामानाचा विचित्र खेळ, कुठे उन्हाचे चटके तर कुठे विजांसह पावसाचा इशारा, महाराष्ट्रासाठी पुढील 24 तास महत्त्वाचे...

Maharashtra Weather Today 10 April 2026 : राज्यात हवामानात पुन्हा एकदा मोठा बदल दिसून येत आहे. महाराष्ट्रातील वातावरण विचित्र असणार आहे. हवामान विभागाने काही ठिकाणी उष्णतेची लाट तर काही ठिकाणी पावसाचा इशारा दिला आहे. 10 एप्रिल रोजी 4 जिल्ह्यांसाठी उष्णतेचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे पुढील 24 तास महत्त्वाचे महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाचे असून नागरिकांना खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आलंय. तर काही परिसरामध्ये विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.
ठाणे, मुंबई, रायगड आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांसाठी उष्णतेचा यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. आर्द्रता जास्त असल्याने उकाडा तीव्र जाणवणार असून मुंबईत कमाल तापमान हे 34-38 अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे.
कोल्हापूर, सातारा, सोलापूर आणि सांगली या जिल्ह्यांसाठी हवामान विभागाकडून कुठलाही अलर्ट देण्यात आलेला नाही. तरी काही भागांमध्ये दुपारनंतर ढगाळ वातावरण असण्याची शक्यता आहे. शिवाय विजांच्या कडकडाटासह हलक्या सरी कोसळण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविण्यात आला आहे. तर मराठवाड्यातील लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांमध्ये उष्णतेचा प्रभाव कायम असणार आहे. पण काही भागांमध्ये पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. सायंकाळच्या सुमारास मेघ गर्जनेसह हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याचे संकेत हवामान विभागाने दिले आहे.
विदर्भातील आज अनेक भागामध्ये हवामान कोरडे राहणार आहे. या ठिकाणी कमाल तापमान 39 ते 43 अंश सेल्सिअस दरम्यान राहणार असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे. तर किमान तापमान 25 ते 28 अंश सेल्सिअस दरम्यान असणार आहे. उष्णतेची लाट कायम राहणार असल्याने नागरिकांनी काळजी घेण्याचे आवाहन हवामान विभागाने नागरिकांना केलं आहे. उत्तर महाराष्ट्राबद्दल बोलायचं झालं तर हवामान पूर्णतः कोरडे राहणार असून उकाडा वाढण्याचे दाट शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांनी काळजी घ्यावी.
उत्तर भारतापासून ईशान्य आणि दक्षिण भारतापर्यंत हवामान दोन रूपांत विभागलेले दिसून येत आहे. एकीकडे पावसाने उकाड्यापासून दिलासा दिला आहे, तर दुसरीकडे सोसाट्याचा वारा, विजांचा कडकडाट आणि गारपिटीने धोक्याचा इशारा दिला आहे. हवामान विभागाने (IMD) स्पष्टपणे सांगितलंय की पुढील 48 तास अत्यंत महत्त्वाचे राहणार आहे. काही ठिकाणी तीव्र वादळे येण्याची दाट शक्यता आहे. विजांचा कडकडाट होऊ शकतो आणि काही ठिकाणी मुसळधार पावसामुळे परिस्थिती आणखी बिघडणार आहे.