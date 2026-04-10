Maharashtra Weather Today 10 April : हवामानाचा विचित्र खेळ, कुठे उन्हाचे चटके तर कुठे विजांसह पावसाचा इशारा, महाराष्ट्रासाठी पुढील 24 तास महत्त्वाचे...

Maharashtra Weather Today 10 April 2026 : काही भागांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. तर काही ठिकाणी उन्हाचे चटके अधिक जाणवणार आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 10, 2026, 07:34 AM IST
Maharashtra Weather Today 10 April 2026 : राज्यात हवामानात पुन्हा एकदा मोठा बदल दिसून येत आहे. महाराष्ट्रातील वातावरण विचित्र असणार आहे. हवामान विभागाने काही ठिकाणी उष्णतेची लाट तर काही ठिकाणी पावसाचा इशारा दिला आहे. 10 एप्रिल रोजी 4 जिल्ह्यांसाठी उष्णतेचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे  पुढील 24 तास महत्त्वाचे महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाचे असून नागरिकांना खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आलंय. तर काही परिसरामध्ये विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. 

या ठिकाणी देण्यात आला यलो अलर्ट

ठाणे, मुंबई, रायगड आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांसाठी उष्णतेचा यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. आर्द्रता जास्त असल्याने उकाडा तीव्र जाणवणार असून मुंबईत कमाल तापमान हे 34-38 अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. 

कोल्हापूर, सातारा, सोलापूर आणि सांगली या जिल्ह्यांसाठी हवामान विभागाकडून कुठलाही अलर्ट देण्यात आलेला नाही. तरी काही भागांमध्ये दुपारनंतर ढगाळ वातावरण असण्याची शक्यता आहे. शिवाय  विजांच्या कडकडाटासह हलक्या सरी कोसळण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविण्यात आला आहे. तर मराठवाड्यातील लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांमध्ये उष्णतेचा प्रभाव कायम असणार आहे. पण काही भागांमध्ये पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. सायंकाळच्या सुमारास मेघ गर्जनेसह हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याचे संकेत हवामान विभागाने दिले आहे.

 

विदर्भातील आज अनेक भागामध्ये हवामान कोरडे राहणार आहे. या ठिकाणी कमाल तापमान 39 ते 43 अंश सेल्सिअस दरम्यान राहणार असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे. तर किमान तापमान 25 ते 28 अंश सेल्सिअस दरम्यान असणार आहे. उष्णतेची लाट कायम राहणार असल्याने नागरिकांनी काळजी घेण्याचे आवाहन हवामान विभागाने नागरिकांना केलं आहे. उत्तर महाराष्ट्राबद्दल बोलायचं झालं तर हवामान पूर्णतः कोरडे राहणार असून उकाडा वाढण्याचे दाट शक्यता आहे.  त्यामुळे नागरिकांनी काळजी घ्यावी. 

भारतात इतर ठिकाणी कसं आहे वातावरण?

उत्तर भारतापासून ईशान्य आणि दक्षिण भारतापर्यंत हवामान दोन रूपांत विभागलेले दिसून येत आहे. एकीकडे पावसाने उकाड्यापासून दिलासा दिला आहे, तर दुसरीकडे सोसाट्याचा वारा, विजांचा कडकडाट आणि गारपिटीने धोक्याचा इशारा दिला आहे. हवामान विभागाने (IMD) स्पष्टपणे सांगितलंय की पुढील 48 तास अत्यंत महत्त्वाचे राहणार आहे. काही ठिकाणी तीव्र वादळे येण्याची दाट शक्यता आहे. विजांचा कडकडाट होऊ शकतो आणि काही ठिकाणी मुसळधार पावसामुळे परिस्थिती आणखी बिघडणार आहे. 

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

