Maharashtra Weather Today 11 April : महाराष्ट्रातील अवकाळी संकट टळलं पण 24 तासांसाठी 6 जिल्ह्यांना यलो अलर्ट

Maharashtra Weather Today 11 April 2026 : महाराष्ट्रात ऐन उन्हाळ्यात अवकाळी पावसाने थैमान घातले. आता हवामान विभागाने जाहीर केलं की महाराष्ट्रातील अवकाळी संकट असलं तरी 24 तासांसाठी 6 जिल्ह्यांना यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 11, 2026, 08:53 AM IST
Maharashtra Weather Today 11 April 2026 : महाराष्ट्रावर गेल्या काही दिवसांपासून अवकाळी पावसाचे सावट होतं. गारपीट आणि सोसाट्याचा वाऱ्यामुळे पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं. पण आता हवामान विभागाने जाहीर केलं की महाराष्ट्रावरील अवकाळी पावसाचे ढग नाहीसे झाले आहेत. पण राज्यावर आता दुसरं संकट घोंघावतंय. महाराष्ट्रात आता उष्णतेची लाट येणार आहे. कोकणात पुढील 24 तासांसाठी सतर्कतेचा यलो अलर्ट हवामान विभागाने दिला आहे. मुंबईसह सहा जिल्ह्यांत उष्ण आणि दमट हवामानाचं संकट घोंघावत आहे, असं हवामान विभागाने जाहीर केलं आहे. आज कोकणातील हवामान मुख्यत: कोरडे आणि आकाश निरभ्र राहणार आहे. तर मुंबईचा पारा 36 अंशांवर जाण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. 

हवामान विभागाने सर्तक केलंय की विदर्भ, मराठवाडा आणि जळगाव पट्ट्यात तापमान अधिक वाढणार असून नागरिकांनी गरज नसल्यास घराबाहेर पडू नये असं आवाहन करण्यात आलंय. कारण विदर्भ, मराठवाडा आणि जळगाव पट्ट्यात तापमान 40 अंशांच्या पुढे जाण्याची भीती हवामान खात्याने वर्तवली आहे. तर कोकणवासीयांनाही पुढील 24 तासांसाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. मुंबईसह सहा जिल्ह्यांत उष्ण आणि दमट हवामानाचं संकट घोंघावत आहे. तर मध्य महाराष्ट्रात हवापालट असून इथे आता अवकाळीचा धोका नसल्याचे हवामान खात्याने सांगितलं आहे. आज शनिवारी सातारा वगळता कोणत्याही जिल्ह्यात पावसाचे कोणतेही चिन्ह दिसत नसल्याचे जाहीर करण्यात आलं आहे. 

तर महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांवर म्हणजेच सोलापूर, सांगली आणि लातूरमध्ये उष्णतेची लाट येणार आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यात पुढचे तीन आठवडे जास्त तापमान असल्याचे चिन्ह हवामान खात्याने सांगितलं आहे. या भागात पुढचे तीन आठवड्यांसाठी अलर्ट देण्यात आला असून गरज असेल तरच दुपारच्या वेळात घराबाहेर पडा असं आवाहन नागरिकांना हवामान विभागाने केलं आहे. 

भारतात कसं असेल वातावरण?

महाराष्ट्रानंतर भारतात इतर ठिकाणी हवामान कसं असेल पाहूयात. हवामान विभागानुसार पूर्व आणि ईशान्य भारतात तुरळक ठिकाणी हलका पाऊस किंवा मेघगर्जनेसह पाऊस पडण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. दक्षिण भारतातील किनारपट्टीच्या भागांमध्ये उष्ण आणि दमट हवामान असणार आहे. तर भारतीय हवामान विभागाच्या  मते, 11 आणि 12 एप्रिल रोजी देशाच्या बहुतांश भागांमध्ये कोणत्याही मोठ्या हवामान बदल नसणार आहे, असं सांगण्यात आलंय.

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. 

