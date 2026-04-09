Todays Weather News : समुद्र ठरणार व्हिलन? कोकणावर दमट वाऱ्यांचा मारा, ताशी वेग 80 किमीवर पोहोचणार, 13 राज्यांना इशारा

Maharashtra Weather News : मार्च महिन्याप्रमाणं एप्रिलमध्येसुद्धा हवामान बदल काही पाठ सोडणार नसल्याचं चित्र आहे. आता कुठं अवकाळीनं काढता पाय घेतला असं वाटत असतानाच देशातील 13 राज्यांवर वादळी पावसाचं सावट असल्याचा इशारा आयएमडीनं जारी केला आहे. सोसाट्याचा वारा, पावसाळी ढग आणि वाऱ्याची सतत बदलणारी दिशा यांमुळं वातावरणात हे बदल होत आहेत. समुद्राच्या पाण्याचं मोठ्या प्रमाणात होणारं बाष्पीभवनत आणि त्यामुळं तयार होणारे पावसाचे ढग पाहता ही वादळाची पूर्वसूचना तर नाही, हाच प्रश्न उपस्थित होत असताना केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागानंही सतर्कतेचा इशारा दिला आहे.
महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा तापमानवाढीस सुरुवात झाली असून, उष्णतेच्या लाटेचा मारा राज्यातील अनेक जिल्ह्यांना बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तर, काही जिल्ह्यांमध्ये ढगाळ वातावरणासह पावसाची हजेरी असेल असाही इशारा जारी करण्यात आला असल्यानं राज्यावर हवामानाचा दुहेरी मारा पाहायला मिळेल. कोकणासह मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर इथं उष्ण आणि दमट हवामानाचा कहर असेल, तर पश्चिम महाराष्ट्रात दुपारनंतर ढगाळ वातावरणाचं वर्चस्व दिसेल.
मराठवाड्यामध्ये प्रामुख्यानं लातूर, धाकाशिवमध्ये विजांच्या कडकडाटासह पावसाची हजेरी असू शकते. विदर्भात मात्र उष्ण वातावर नाजरिकांना बेजार करताना दिसेल. राज्यात सध्या पूर्वमोसमी पावसाची स्थिती किंवा वातावरण नसलं तरीही पश्चिम महाराष्ट्रर आणि मराठवाड्यात मात्र पावसासाठी पोषक वातावरणनिर्मिती होत असल्यानं पुढील 24 तासांत या भागातील काही जिल्ह्यांमध्ये पाऊस हजेरी लावू शकतो. उर्वरित राज्यात उष्णतेच्या झळा तीव्र राहतील, ज्यामुळं दुपारी भर उन्हात घराबाहेर पडणं टाळा अथवा उन्हाच्या दृष्टीकोनातून काही उपाययोजना करूनच घराबाहेर पडा असा इशारा देण्यात आला आहे.
सध्या समुद्रावर निर्माण होणारे वारे म्हणजे चक्रीवादळ नसलं तरीही एकाच वेळी वाऱ्याच्या अनेक प्रणाली सक्रिय आहेत. ज्यामध्ये पश्चिमी झंझावात आणि बाष्पीभवन प्रक्रियेला मिळालेला वेग असे घटक समाविष्ट आहेत ज्यामुळं राजस्थान, मध्य प्रदेशमध्ये वादळी पावसाची शक्यता आहे. उत्तराखंड, हिमाचल आणि जम्मू काश्मीरमध्ये मैदानी भागांसह डोंगराळ भागांमध्ये पावसाचा प्राथमिक अंदाज असून, पर्यटकांना यादरम्यान सावध राहण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
दक्षिण भारतात प्रामुख्यानं तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेशमध्ये पावसाची हजेरी कायम असून, समुद्रावरून येणारे वारे अडचणी निर्माण करताना दिसतील. ज्यामुळं इथं मासेमारांनाही खोल समुद्रात न जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. पूर्वोत्तर भारतात सध्या या बदलांना अधिक वेग आणि चालना मिळाली असून, इथं वादळाचा इशारा आहे. वाऱ्याचा वेग 50 ते 70 किमी प्रतितास इतका असल्यानं जनजीवनावर याचा परिणाम होऊ शकतो, तर काही भागांमध्ये गारपीट आणि बर्फवृष्टी होऊ शकते असाही अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.