राज्यात हवामानाचा यू-टर्न! 'या' जिल्ह्यांत वादळी पावसाचा इशारा, तर, कोकणात उकाडा वाढणार

राज्यात हवामानात सातत्याने बदल होताना दिसत आहे. काही ठिकाणी उन्हाचा कडाका वाढत आहे तर काही ठिकाणी पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. मुंबईसह कोकणात उष्ण व दमट हवामानाचा इशारा देण्यात आला आहे. तसंच पश्चिम महाराष्ट्रात भारतीय हवामान विभागाकडून वादळी पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, तापमानात होत असलेल्या चढ-उतारामुळं पावसाला पोषक हवामान निर्माण झाले आहे. तसंच, तामिळनाडू आणि आंध्र पद्रेशच्या किनारपट्टीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती निर्माण झाल्याने वादळी पावसाची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळं राज्यातील अनेक जिल्ह्यात हवामान खात्याकडून यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
एकीकडे राज्याच्या कमाल तापमानात चढ-उतार सुरू आहेत. अनेक ठिकाणी पारा 35 अंशांच्या वर आहे. कोकणातील ठाणे, मुंबई, रायगड जिल्ह्यात उन्हाचा चटका वाढून दमट हवामानाची शक्यता आहे. सिंधुदुर्ग, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर आणि धाराशिव येथे वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता आहे. त्यामुळं या जिल्ह्यांमध्ये यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. तर एकीकडे संपूर्ण राज्यात उन्हाचा चटका आणि उकाडा कायम राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे.
भारतीय हवामान विभागाने गुरुवारी वर्तवलेल्या पुढील चार आठवड्यांच्या अंदाजानुसार 22ते 29 ऑक्टोबरदरम्यान मध्य महाराष्ट्र आणि कोकण विभागात तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे. प्रादेशिक हवामान विभागाने रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गात तुरळक ठिकाणी मेघगर्जनेसह 17 ऑक्टोबरपासून पावसाची शक्यता वर्तवली आहे.
पूर्वेकडून वाहणारे कोरडे बारे आणि निरव आकाश वामुळे कोकणात उष्णता अधिक जाणवत असल्याचे हवामान अभ्यासकांचे मत आहे. उष्ण आणि दमट वातावरणामुळेही नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.