/पहिला आठवडाभर झोडपलं पण...; जूनपाठोपाठ जुलैमधील पावसाची महाराष्ट्राला धक्कादायक आकडेवारी

जून महिन्यात अपेक्षित पाऊस न झाल्याने आधीच अडचणीत आलेल्या महाराष्ट्राला जुलैतही दिलासा मिळालेला नाही. महिन्याच्या सुरुवातीला काही भागांत जोरदार पाऊस झाला असला, तरी त्यानंतर पावसाने पुन्हा विश्रांती घेतली. परिणामी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाची मोठी तूट कायम असून, राज्यातील निम्म्याहून अधिक भाग दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या छायेत आला आहे.
यंदा मान्सून उशिराने दाखल झाल्याने जूनचा बहुतांश काळ कोरडाच गेला. महिन्याच्या अखेरीस काही भागांत चांगला पाऊस झाला आणि जुलैच्या पहिल्या आठवड्यातही अनेक ठिकाणी दमदार सरी कोसळल्या. या पावसाच्या जोरावर शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामातील पेरण्यांना वेग दिला. मात्र, त्यानंतर पावसाचा जोर अचानक कमी झाला. अनेक भागांत केवळ हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या सरी पडत असून, पिकांना आवश्यक असलेला सातत्यपूर्ण पाऊस मिळालेला नाही.
हवामान विभागाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील बहुतांश भागांत सरासरीच्या तुलनेत 20 ते 60 टक्के पावसाची कमतरता आहे. मध्य महाराष्ट्रातील काही जिल्हे, तसेच मराठवाडा आणि विदर्भातील बहुसंख्य भागांमध्ये जुलै महिन्यात अपेक्षेपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. दुसरीकडे, कोकण आणि पश्चिम घाट परिसरात काही ठिकाणी अतिवृष्टीची नोंद झाली असून, या भागांत सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे. त्यामुळे राज्यभर पावसाचे चित्र असमान राहिले आहे.
जुलैच्या सुरुवातीच्या पावसानंतर अनेक शेतकऱ्यांनी धानासह खरीप पिकांची लागवड केली. मात्र, त्यानंतर पाऊस लांबल्याने शेतातील रोपे आणि नर्सरी करपण्याची भीती निर्माण झाली आहे. वेळेत पाऊस न झाल्यास काही भागांत दुबार पेरणीची वेळ येऊ शकते, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे लक्ष आता पुढील काही दिवसांच्या हवामानावर लागले आहे.
भारतीय हवामान विभागाने राज्यातील काही भागांसाठी यलो अलर्ट जारी केला आहे. पुढील तीन दिवस विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता असून, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी हलक्या ते मध्यम सरी पडू शकतात. नांदेड, लातूर, धाराशिव, वाशिम, नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांत वादळी वाऱ्यासह पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
सध्या वायव्य बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाले असून, गुजरात परिसरात तसेच बिहारच्या दिशेने चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती निर्माण झाली आहे. याशिवाय अरबी समुद्रापासून महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशापर्यंत कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय असल्याने हवामानात बदल होत आहेत. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, या प्रणाली अधिक सक्रिय झाल्यास 20 जुलैनंतर राज्यातील अनेक भागांत पावसाचा जोर पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत काही जिल्ह्यांत उकाडा कायम राहू शकतो, तर अधूनमधून हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या सरींची शक्यता आहे.