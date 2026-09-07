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महाराष्ट्रात पुन्हा हवामानाचा यू-टर्न, आज या जिल्ह्यात वादळी वाऱ्यासह बरसणार पाऊस, तर उर्वरित राज्यात...

महिनाभरापासून पावसाने दडी मारल्याने शेतकऱ्यांसमोरील संकट गंभीर झाले आहे. आज काय असेल पावसाचा अंदाज जाणून घ्या. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 07, 2026, 09:33 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 09:33 AM IST
महाराष्ट्रात पुन्हा हवामानाचा यू-टर्न, आज या जिल्ह्यात वादळी वाऱ्यासह बरसणार पाऊस, तर उर्वरित राज्यात...
Image Credit: maharashtra weather update

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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