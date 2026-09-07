/महाराष्ट्रात पुन्हा हवामानाचा यू-टर्न, आज या जिल्ह्यात वादळी वाऱ्यासह बरसणार पाऊस, तर उर्वरित राज्यात...

ऑगस्ट महिन्यात गायब झालेला पाऊस सप्टेंबर महिन्यातही कमीच बरसणार असण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. सप्टेंबर महिन्याचा पहिला आठवडा उलटला तरीही राज्यात हवा तसा पाऊस झालेला नाही. बहुतांश भागात हलका ते मध्यम पाऊस स्वरुपाचा पाऊस होतोय. मात्र अद्याप कोणत्याही जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस झालेला नाहीये. त्यामुळं शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. आज महाराष्ट्रात मात्र पाऊस यूटर्न घेण्याची शक्यता आहे. उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात पावसाला पोषक हवामान निर्माण झाले आहे. त्यामुळं विदर्भातील गडचिरोली जिल्ह्यांत विजांसह वादळी वाऱ्यासह पाऊस कोसळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं हवामान विभागाने यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. उर्वरित राज्यात मात्र ढगाळ हवामानासह हलक्या सरींची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.
मान्सूनचा आस असलेला कमी दाबाचा पट्टा राजस्थानच्या श्रीगंगानगर, रोहतक कमी दाबाचे क्षेत्राचे केंद्र सतना, दाल्तोगंज, बंकुरा ते त्रिपुरापर्यंत कायम होता. सौराष्ट्र परिसरावर समुद्र सपाटीपासून 5.8 किमी उंचीवर चक्राकावर वाऱ्यांची स्थिती आहे. दक्षिण गुजरातपासून उत्तर बांगलादेशपर्यंत कमी दाबाचा पट्टा कायम आहे. तेलंगणापासून मन्नारच्या आखातापर्यंत कमी दाबाचा पट्टा तयार झाला आहे.
नैऋत्य उत्तर प्रदेश आणि परिसरावर कमी दाबाचे क्षेत्र सक्रीय आहे. त्याला लागून समुद्र सपाटीपासून 5.8 किमी उंचीपर्यंत चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती आहे. आज ही प्रणाली पूर्व आणि ईशान्य दिशेकडे सरकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं त्याचा परिणाम राज्यावर होण्याची शक्यता आहे.
उत्तर महाराष्ट्रातील नंदूरबार, धुळे, नाशिक तसेच मराठवाड्यातील हिंगोली आणि नांदेड या जिल्ह्यांत विजांसह पावसाची शक्यता आहे. तर विदर्भातील गडचिरोली जिल्ह्यात विजांसह वादळी पावसाचा अंदाज असल्याने सतर्कतेचा इशारा यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. तर उर्वरित राज्यात ढगाळ हवामान, उन-सावल्यांचा खळ अशा हलक्या पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.