/महाराष्ट्राच्या हवामानाबाबत धडकी भरवणारी अपडेट! मान्सूननंतर पहिल्यांदाच महाभयानक परिस्थिती, 13 वर्षात दुसऱ्यांदा असं घडलं

13 ऑक्टोबर 2026 उद्याचे हवामान : महाराष्ट्रात मान्सूनचा हंगाम जवळपास संपला आहे. मान्सूननंतर पहिल्यांदाच महाभयानक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्राच्या हवामानाबाबत धडकी भरवणारी अपडेट समोर आली आहे. मुंबईत तीव्र उष्णतेचा कहर पहायला मिळत आहे. मागील 13 वर्षांतील ऑक्टोबर महिन्यातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वाधिक कमाल तापमानाची नोंद झाली आहे. 13 ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांना उष्णतेच्या लाटेचा इशारा देण्यात आला आहे.
मुंबईत उच्चंकी तापमानाची नोंद
भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) तीव्र हवामान घटनांवरील माहितीनुसार, यापूर्वी ऑक्टोबरमधील सर्वाधिक कमाल तापमान 17 ऑक्टोबर 2015 रोजी नोंदवले गेले होते. 38.6°C इतके तापमान नोंदवले गेले होते. ऑक्टोबर महिन्यात आतापर्यंत नोंदवलेले सर्वाधिक कमाल तापमान 39.5°C होते, जे 22 ऑक्टोबर 1968 रोजी नोंदवले गेले होते.
ऑक्टोबर महिन्यात राज्यभरात उन्हाचा चटका कायम आहे. अनेक शहरांमधील कमाल तापमान 35 अंश सेल्सिअसच्या पुढे नोंदविण्यात आले आहे. विदर्भातील अनेक शहरांमध्येही तापमानाचा पारा चढलेला आहे. तसंच किनारपट्टीवरील भागातही उष्ण आणि दमट हवामानाचा त्रास जाणवत आहे.
मुंबई, ठाणे, पालघरमध्ये उष्णतेचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. ग्रामीण भागाप्रमाणेच मुंबई, ठाणे आणि आसपासच्या परिसरात उष्णतेने कहर केला आहे. दोन दिवसांपूर्वी उष्णतेची लाट धडकल्यानंतर रविवारीही पुन्हा तशीच परिस्थिती निर्माण झाली. सांताक्रुझमध्ये 38 अंश कमाल तापमानाची नोंद झाली, तर ठाण्याचा पाराही 37.2 अंशांवर झेपावला. याच पार्श्वभूमीवर हवामान विभागाने मुंबई-ठाण्यासह पालघर, रायगड आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांना उष्णतेचा 'यलो अलर्ट' जारी केला.
त्यातच हवेच्या गुणवत्ता निर्देशांकानंही चिंता वाढवली. मुंबईच्या हवेचा सरासरी गुणवत्ता निर्देशांक अर्थात AQI 101 इतका नोंदवण्यात आला. हा निर्देशांक 'मध्यम' श्रेणीत मोडत असून या श्रेणीतील हवेच्या गुणवत्तेमुळे आजारी लोक आणि श्वसनविकाराच्या रुग्णांना श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांनी म्हटलंय. तापमानवाढीबरोबरच हवेची गुणवत्ता ढासळण्यास सुरुवात झाल्यामुळे नागरिकांची चिंता वाढली आहे.