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महाराष्ट्राच्या हवामानाबाबत धडकी भरवणारी अपडेट! मान्सूननंतर पहिल्यांदाच महाभयानक परिस्थिती, 13 वर्षात दुसऱ्यांदा असं घडलं

Maharashtra Weather Tomorrow Udyache Havaman ( 13 ऑक्टोबर 2026 उद्याचे हवामान ):मुंबईसह राज्यातून मान्सूनने माघार घेतल्यानंतर आता सूर्य आग ओकू लागला आहे. मुंबईत पारा 38 अंश सेल्सिअसवर गेला असून हवामान विभागाने 'यलो अलर्ट' जारी केला आहे.  हवामान विभागाने मुंबईसह ठाणे, पालघर, रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्याला उष्णतेचा 'यलो अलर्ट' जारी केला आहे.

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 12, 2026, 09:37 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 09:37 PM IST
महाराष्ट्राच्या हवामानाबाबत धडकी भरवणारी अपडेट! मान्सूननंतर पहिल्यांदाच महाभयानक परिस्थिती, 13 वर्षात दुसऱ्यांदा असं घडलं

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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