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पुणे, सातारा, सोलापूर, लातूरसह महाराष्ट्रातील 20 जिल्ह्यांना अलर्ट; मान्सूनबाबत हवामान खात्याचा मोठा अंदाज


Maharashtra Weather Tomorrow Udyache Havaman (18 जुलै 2026 उद्याचे हवामान ): राज्यात शनिवारी वादळी पावसाचा प्रभाव वाढण्याची शक्यता आहे. बहुतांश जिल्ह्यांना हवामान विभागाकडून ‘येलो अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 17, 2026, 08:26 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:58 PM IST
पुणे, सातारा, सोलापूर, लातूरसह महाराष्ट्रातील 20 जिल्ह्यांना अलर्ट; मान्सूनबाबत हवामान खात्याचा मोठा अंदाज

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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