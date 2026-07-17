/पुणे, सातारा, सोलापूर, लातूरसह महाराष्ट्रातील 20 जिल्ह्यांना अलर्ट; मान्सूनबाबत हवामान खात्याचा मोठा अंदाज

Maharashtra Weather : जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात धुमाकूळ घालणाऱ्या मान्सूनने मागील काही दिवसांपासून विश्रांती घेतली आहे. अशातच आता मान्सूनबाबत हवामान खात्याने मोठा अंदाज वर्तवला आहे. पुणे, सातारा, सोलापूर, लातूरसह महाराष्ट्रातील 20 जिल्ह्यांना पावसाचा अलर्ट देण्यात आला आहे.
मागील दोन दिवसांपासून राज्यातील काही भागात हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पावसाची नोंद झाली आहे. सध्या मान्सूनला बळ देणाऱ्या हवामान प्रणाली सक्रिय नसल्याने राज्यात सर्वदूर पावसाचा अभाव दिसून येत आहे. दरम्यान, वायव्य बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे राज्यातील काही भागात पावसाची नोंद होत असून शुक्रवारीही काही भागात पावसाचा अंदाज असून शनिवारी राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांवर वादळी पावसाचा प्रभाव राहील, असा अंदाज हवामान विभागाने शुक्रवारी व्यक्त केला असून ‘यलो अलर्ट’ देण्यात आला आहे.
सातारा, पुणे, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, धाराशिव, सोलापूर, लातूर, परभणी, हिंगोली, नांदेड, यवतमाळ, अमरावती, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर, भंडारा आणि गोंदिया आदी भागांमध्ये शनिवारी वादळी पावसाचा ‘यलो अलर्ट’ हवामान विभागाने दिला आहे तसेच सांगली, कोल्हापूर, ठाणे, पालघर, नाशिक आणि नाशिक घाट विभाग, धुळे आणि जळगाव आदी भागात हलक्या सरींचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
चिपळूणमध्ये मुसळधार पावसाने दमदार हजेरी लावली असून,यामुळे मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील कपसाळ येथील सर्व्हिस रोड पूर्णपणे पाण्याखाली गेला आहे. महामार्गाच्या चुकीच्या आणि नियोजनशून्य कामामुळे हा रस्ता जलमय झाला असून,येथील वाहतूक आणि पादचाऱ्यांची वर्दळ पूर्णपणे बंद झाली आहे.पहिल्याच मोठ्या पावसात प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराचे वाभाडे निघाले असून,या वाहतूक कोंडीमुळे वाहनचालक आणि स्थानिक नागरिकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे..
जालना जिल्ह्यात पावसाचा मोठा खंड पडलाय. पिके वाचवण्यासाठी शेतकरी धडपड करत आहेत. मंठा भागात कपाशीला शेतकरी तांब्याने पाणी देऊन पिक वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला जिल्ह्यात पावसाने हजेरी लवली होती. त्यामुळं शेतकऱ्यांनी खरीप पिकांची लागवड केली. मात्र त्यानंतर पावासाने मोठी दडी मारली असून सोयाबीन कपाशीसह बाजरी पिके धोक्यात आली आहे. त्यामुळं येत्या आठ दिवसात पाऊस पडला नाही. पिके जळून जाण्याची भिती आहे. त्यामुळं कृत्रीम पाऊस पाडावा किंवा सरकारने पेरणी केलेल्या पिकांचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना मदत द्यावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केलीये.