Maharashtra Weather Update: पुढील आठवडाभर पावसाची हजेरी, डोंगराळ भागात भूस्खलन तर मैदानी भागात पूराचा धोका!

10 August 2025 Weather Update : रक्षाबंधनाच्या दिवशी मान्सूनमुळे निर्माण झालेले पावसाळी वातावरण पुढील एक आठवडाभर कायम राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे डोंगराळ भागात भूस्खलन आणि सपाट भागात पूर येण्याची शक्यता आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 10, 2025, 07:02 AM IST
Today Weather 10 August 2025: गेल्या काही दिवसांपासून देशात पावसाने दमदार हजेरी लावली असून, हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार हा पाऊस  पुढील सात दिवस कायम राहण्याची शक्यता आहे. यामुळे उंच प्रदेशात भूस्खलनाची आणि खालील भागात पूराची परिस्थिती उद्भवू शकते. जुलै महिन्यात झालेल्या पावसाच्या तुटवड्याची भरपाई करण्यासाठी मॉनसून आता ऑगस्ट महिन्यात पूर्ण ताकदीने सक्रिय झाला आहे. उत्तर ते दक्षिण भारतभर पावसाची जोरदार बॅटिंग सुरू आहे. या पावसामुळे उकाड्यापासून दिलासा मिळत असला, तरी पाणी साचणे आणि वाहतूक विस्कळीत होणे यामुळे नागरिकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. रक्षाबंधनाच्या दिवशीच अनेक ठिकाणी जवळपास 10 तासांचा सतत पाऊस झाला. आजही ढग दाटून आले असून, अनेक ठिकाणी रिमझिम ते मध्यम पाऊस सुरू आहे.

पुढील सात दिवस पावसाचा जोर कायम

हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार असम, मेघालय आणि अरुणाचल प्रदेशात मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. बिहार, सिक्कीम आणि पश्चिम बंगालमध्ये मॉनसूनचा जोरदार प्रहार सुरू राहील. हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंडमध्येही पावसाचा हल्ला कायम राहणार असून, काही भागांत अतिवृष्टीची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

डोंगराळ भागांत भूस्खलनाचा धोका

तीव्र पावसामुळे आणि ढगफुटीच्या घटनांमुळे डोंगराळ प्रदेशात भूस्खलन व पूरस्थिती निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे पुढील काही दिवस हिमालयीन पर्यटन टाळणे योग्य ठरेल. राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात मात्र येत्या तीन-चार दिवसांत हलक्या पावसाची शक्यता आहे.

महाराष्ट्रातील हवामानाचा अंदाज काय?

राज्यातील अनेक भागांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. विशेष करून कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड आणि पुणे यांसारख्या ठिकाणी मुसळधार पाऊस अपेक्षित. मराठवाडा (नांदेड, परभाणी, हिंगोली) आणि विदर्भ (चंद्रपूर, गडचिरोली) भागांमध्ये मध्यम ते जोरदार पावसाचा अंदाज आहे तर काही ठिकाणी गडगडाटासुद्धा अनुभवायला मिळेल. अनेक जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट देण्यात आला आहे.  विशेषत: मराठवाडा, विदर्भ, पुणे आणि कोकण भागातील लोकांनी सतर्क राहावे. तसेच, हवामानाचा एकूण ढगाळ प्रवाह आहे आणि काही विश्लेषणानुसार मॉन्सून थोडा त्रासदायक स्वरूप घेऊन परत सक्रिय होत आहे. 

मुंबईत पाऊस? 

मुंबईमध्ये आज दिवसात ढगाळ वातावरण आणि संध्याकाळपासून पावसाची शक्यता आहे, विशेषत: दुपारी अचानक पावसाचा धक्का, आणि रात्री थंडीबरोबर वीजभेटीसह पाऊस येऊ शकतो.

Tags:
Raksha Bandhan 2025Alert By IMDMaharashtra Weather Update

