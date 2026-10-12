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राज्याच्या अनेक भागांत हवामान कोरडे, तर देशातील 24 राज्यांना पावसाचा इशारा; 70 किमी वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता!

 Maharashtra Weather Update 12 October 2026 : महाराष्ट्रात 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रामुख्याने कोरड्या हवामानाचा अंदाज आहे. दुसरीकडे, देशातील 24 राज्यांमध्ये पाऊस आणि वादळी वाऱ्यांची शक्यता वर्तवण्यात आली असून, काही भागांत वाऱ्यांचा वेग ताशी 70 किमीपर्यंत पोहोचू शकतो

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Oct 12, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Oct 12, 2026, 08:39 AM IST
राज्याच्या अनेक भागांत हवामान कोरडे, तर देशातील 24 राज्यांना पावसाचा इशारा; 70 किमी वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता!

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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