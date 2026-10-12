/राज्याच्या अनेक भागांत हवामान कोरडे, तर देशातील 24 राज्यांना पावसाचा इशारा; 70 किमी वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता!

Maharashtra Weather Update : राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून हवामानात सातत्याने बदल होत आहेत. एकीकडे महाराष्ट्रातील बहुतांश भागांत कोरड्या हवामानाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे, तर दुसरीकडे देशातील अनेक राज्यांमध्ये पाऊस आणि वादळी वाऱ्यांची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) अंदाजानुसार, 12 ऑक्टोबर रोजी देशातील 24 राज्यांमध्ये पाऊस आणि वादळी हवामानाचा इशारा देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. काही भागांत वाऱ्यांचा वेग ताशी 70 किलोमीटरपर्यंत पोहोचू शकतो.
12 ऑक्टोबर 2026 रोजी महाराष्ट्रातील विविध विभागांमध्ये प्रामुख्याने कोरडे हवामान राहण्याची शक्यता आहे. कोकणापासून मराठवाडा आणि विदर्भापर्यंत अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाऐवजी कोरड्या वातावरणाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या भागांत सध्या पावसापेक्षा उष्ण आणि दमट वातावरणाचा अनुभव येऊ शकतो.
धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांत कोरड्या हवामानाचा अंदाज आहे. नाशिकच्या घाटमाथ्यावरील भागातही हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
पुणे, पुणे घाटमाथा, कोल्हापूर, कोल्हापूर घाटमाथा, सातारा, सातारा घाटमाथा, सांगली आणि सोलापूर या भागांतही कोरडे हवामान राहण्याचा अंदाज आहे.
छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, हिंगोली, नांदेड, लातूर आणि धाराशिव या जिल्ह्यांमध्ये पावसाची शक्यता कमी असून हवामान कोरडे राहण्याचा अंदाज आहे.
विदर्भातील जिल्ह्यांसाठी उपलब्ध माहितीत स्वतंत्र हवामानाचा तपशील नमूद केलेला नाही. त्यामुळे या भागातील नागरिकांनी स्थानिक हवामान विभागाच्या ताज्या सूचनांकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरेल.
महाराष्ट्रात बहुतांश ठिकाणी कोरड्या हवामानाची शक्यता असताना, देशाच्या इतर भागांत मात्र पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. 12 ऑक्टोबरच्या अंदाजानुसार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, तमिळनाडू, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगड, आसाम, त्रिपुरा, सिक्कीम, मेघालय, आंध्र प्रदेश, केरळ, तेलंगणा आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये पाऊस आणि वादळी वाऱ्यांची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. काही भागांत वाऱ्यांचा वेग ताशी 70 किलोमीटरपर्यंत जाण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांनी हवामानाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करू नये.
देशातील हवामान बदलामागे बंगालच्या उपसागरातील वातावरणीय घडामोडी कारणीभूत ठरू शकतात. याशिवाय, पूर्व उत्तर प्रदेशाच्या आसपासच्या भागात वरच्या वातावरणात चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती निर्माण होत असल्याने उत्तर भारतातील काही भागांमध्ये पावसाची शक्यता वाढू शकते. काही ठिकाणी गारपीटीचाही इशारा असल्याचे वृत्त आहे. मात्र, पाऊस, वाऱ्यांचा वेग आणि गारपीटीची शक्यता याबाबतचा अचूक अंदाज संबंधित जिल्ह्यांसाठी जारी केलेल्या अधिकृत सूचनांवरून तपासणे आवश्यक आहे.
पावसाचा जोर वाढल्यास डोंगराळ भागांमध्ये दरडी कोसळण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे डोंगराळ आणि भूस्खलनप्रवण भागांत प्रवास करणाऱ्यांनी स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे. समुद्रकिनाऱ्यालगतच्या भागांत वादळी हवामानाचा अंदाज असल्यास मच्छीमारांनी समुद्रात जाण्यापूर्वी हवामान विभागाच्या अधिकृत सूचना तपासाव्यात. प्रतिकूल परिस्थितीत समुद्रात जाणे टाळणे सुरक्षित ठरते.
एकूणच, 12 ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्रातील बहुतांश भागांत कोरड्या हवामानाची शक्यता असली, तरी देशातील अनेक राज्यांत पाऊस आणि वादळी वाऱ्यांचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. नागरिकांनी आपल्या परिसरासाठी जारी केलेल्या हवामान विभागाच्या अधिकृत सूचनांनुसारच पुढील नियोजन करावे.