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आज राज्यातील हवामान कसं असेल? कोणत्या जिल्ह्यांना पाऊस झोडपणार? वाचा आजचा अलर्ट

आज राज्यात पावसाची परिस्थिती कशी असेल? पावसाचा जोर ओसरणार का की आणखी वाढणार? जाणून घ्या.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 16, 2026, 07:24 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 07:24 AM IST
आज राज्यातील हवामान कसं असेल? कोणत्या जिल्ह्यांना पाऊस झोडपणार? वाचा आजचा अलर्ट
Image Credit: Maharashtra weather update

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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