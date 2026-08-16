आज राज्यातील हवामान कसं असेल? कोणत्या जिल्ह्यांना पाऊस झोडपणार? वाचा आजचा अलर्ट

राज्यात पावसाचा जोर काहीसा कमी झालेला आहे. कोकण, घाटमाथा आणि विदर्भातील काही भागात अधून मधून पावसाची बरसात होत आहे. पुढील दोन दिवस या भागातील पावसाचा अंदाज कायम आहे. तर, राज्याच्या इतर भागात ढगाळ हवामानासह हलक्या पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.
राज्यातील काही भागात आज हलक्या ते मध्यम पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. आज कोकणातील रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्यात पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तर, पुणे, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्याच्या घाटमाथ्यावर काही ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.तर राज्याच्या इतर भागात ढगाळ हवामानासह काही ठिकाणी हलक्या पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.
विदर्भातील भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोली जिल्ह्यात तसेच कोकणातील रत्नागिरी आणि पुणे तसंच सातारा जिल्ह्याच्या घाटमाथ्यावर काही ठिकाणी जोरदार पावसाचा अंदाज आहे. राज्याच्या इतर भागात ढगाळ हवामानासह तुरळक ठिकाणी हलक्या पावसाची शक्यता आहे.
सोमवारी रत्नागिरी जिल्ह्यात आणि पुणे जिल्ह्याच्या घाटमाथ्यावर जोरदार पावसाचा अंदाज आहे. तर, छत्रपती संभाजीनगर आणि जळगाव जिल्ह्यात काही ठिकाणी हलक्या ते मध्यम पावसाचा अंदाज आहे. राज्याच्या इतर भागात ढगाळ हवामानासह तुरळक ठिकाणी हलक्या सरी पडू शकतात.
14 ते 20 ऑगस्ट : दरम्यान सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडण्याची शक्यता. मध्य भारत, ओडिशा, पूर्व उत्तर प्रदेश आणि कोकण-गोवा भागात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. तर दक्षिण भारत, ईशान्य भारतातील बहुतांश भाग आणि पूर्व राजस्थानमध्ये पाऊस सरासरीपेक्षा कमी राहील.