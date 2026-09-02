हवामान पुन्हा बदलणार! IMDने दिला महत्त्वाचा अलर्ट, आज संध्याकाळपासून 'या' जिल्ह्यांत पाऊस बरसणार

ऑगस्ट महिन्यात बळीराजाची चिंता वाढवणारा पाऊस आता शेतकऱ्यांसाठी सुखाची बरसात करणार आहे. ऑगस्टमध्ये दडी मारलेला पाऊस सप्टेंबरमध्ये चांगला पाऊस होण्याची शक्यता आहे. भारतीय हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार, पुढील 2 ते 3 दिवसांत विदर्भ आणि त्याला लागून असलेल्या भागात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे.
बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र पूरक ठरल्याने विदर्भात पावसाला पोषक हवामान होत आहे. आज संपूर्ण विदर्भासह मराठवाड्यातील नांदेड जिल्ह्यांत विजासंह वादळी पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. त्यामुळं हवामान विभागाने यलो अलर्ट दिला आहे. उर्वरित राज्यात ढगाळ हवामान, ऊन-सावल्यांचा खेळ तसेच तुरळक ठिकाणी विजांसह हलक्या पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.
ओडिशाहून पश्चिमेकडे सरकणाऱ्या कमी दाबाच्या पट्टधामुळे आणि दक्षिण गुजरात ते उत्तर मध्य महाराष्ट्रादरम्यान तयार झालेल्या वाऱ्याच्या द्रोणीय रेषेमुळे 2 सप्टेंबरच्या संध्याकाळपासून उत्तर मध्य महाराष्ट्रात पाऊस वाढेल. या हवामान बदलांमुळे 3 ते 5 सप्टेंबर दरम्यान संपूर्ण महाराष्ट्रात चांगल्या पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
3 ते 5 सप्टेंबरदरम्यान होणारा हा पाऊस शेतीसाठी आणि पाण्याचे प्रमाण वाढवण्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल. त्यामुळे नागरिकांनी आणि शेतकऱ्यांनी हवामान विभागाच्या पुढील सूचनांवर लक्ष ठेवावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे
हवामान विभागाने या पार्श्वभूमीवर गोंदिया, गडचिरोली आणि भंडारा जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी केला असून विदर्भातील उर्वरित जिल्हे तसेच पुण्याच्या घाट भागातही पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. मध्य महाराष्ट्राच्या घाट परिसरात आणि दक्षिण कोकणातही मध्यम ते मुसळधार पावसाचा अंदाज असून, मध्य प्रदेशला लागून असलेल्या भागात या प्रणालीचा सर्वाधिक प्रभाव पाहायला मिळेल.