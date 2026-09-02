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हवामान पुन्हा बदलणार! IMDने दिला महत्त्वाचा अलर्ट, आज संध्याकाळपासून 'या' जिल्ह्यांत पाऊस बरसणार

पुढील काही दिवसांत पावसाचा जोर वाढण्याचा अंदाज असून हवामान विभागाने हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता व्यक्त केली आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 02, 2026, 08:04 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 08:04 AM IST
हवामान पुन्हा बदलणार! IMDने दिला महत्त्वाचा अलर्ट, आज संध्याकाळपासून 'या' जिल्ह्यांत पाऊस बरसणार
Image Credit: maharashtra weather alert

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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