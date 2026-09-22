/पाऊस धुमाकुळ घालणार! कोकण, घाटमाथ्यासह 25 जिल्ह्यांत वादळी पावसाचा इशारा, मुंबईलाही अलर्ट

पावसाने हरियाणा, राजस्थानातून माघार घेतली आहे. महाराष्ट्रातही परतीचा पाऊस धुमाकुळ घालू शकतो, अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. राज्यात मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह वादळी पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तसंच, रायगड, मध्य महाराष्ट्रातील घाटमाथ्यावर जोरदार पावसाचा अंदाज जाहीर करण्यात आला आहे. या ठिकाणी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला असूव उर्वरित राज्यात तुरळक ठिकाणी विजांसह पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.
मध्य तामिळनाडू परिसरावर 4.5 ते 7.6 किमी उंचीवर चक्राकार वारे वाहत आहेत. कमी दाबाच्या चक्राकार वाऱ्यापासून तामिळनाडू, केरळ, ते अग्नेय अरबी समुद्रापर्यंत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा विस्तारला आहे. ईशान्य अरबी समुद्रात समुद्र सपाटीपासून 3.1 ते 7.6 किमी उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती कायम आहे.
आज कोकणातील रायगड, मध्य महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्याचा घाटमाथा, सोलापूर जिल्ह्यात जोरदार पावसाची तसेच कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात ताशी 30-40 किमी वेगाने वारे वाहणार असून ढगाच्या गडगडाटासह व विजाच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तर, उर्वरित राज्यात ढगाळ हवामानासह तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता वर्तवली आहे.
मुंबई आणि लगतच्या परिसरात आगामी काही दिवस विजांच्या कडकडाटासह आणि ताशी 30 ते 40 किमी वेगाने वाहणाऱ्या वादळी वाऱ्यांसह हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची (येलो अलर्ट) शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, शहरात काही ठिकाणी मेघगर्जना आणि पावसाची 'अतिशय दाट' शक्यता आहे. मॉन्सूनच्या परतीचा प्रवास वेगाने सुरू झाला आहे.
नाशिक, नाशिक घाट, अहिल्यानगर, ठाणे, रायगड, पुणे घाट, पुणे, सातारा, सातारा घाट, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, कोल्हापूर घाट, सांगली, सोलापूर, बीड, धाराशिव, लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली, यवतमाळ, चंद्रपूर, वर्धा, नागपूर, गोंदिया, भंडारा आणि गडचिरोली.
'बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्राची तीव्रता वेगाने वाढत असून पुढील 24 तासांत त्याचे रूपांतर तीव्र कमी दाबाच्या क्षेत्रामध्ये होण्याची शक्यता आहे. या हवामान प्रणालीच्या थेट प्रभावामुळे 23 ते 26 सप्टेंबरदरम्यान विदर्भातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये मध्यम ते जोरदार, तर काही ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता आहे', असे भारतीय हवामान विभागाच्या हवामान संशोधन आणि सेवा विभागाचे माजी प्रमुख कृष्णानंद होसाळीकर यांनी सांगितले.