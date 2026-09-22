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पाऊस धुमाकुळ घालणार! कोकण, घाटमाथ्यासह 25 जिल्ह्यांत वादळी पावसाचा इशारा, मुंबईलाही अलर्ट

ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये मुंबई तसेच दक्षिण कोकणातही फारसा पाऊस पडलेला नाही. आज राज्यात कुठे होणार पाऊस? वाचा 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 22, 2026, 07:27 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 07:27 AM IST
पाऊस धुमाकुळ घालणार! कोकण, घाटमाथ्यासह 25 जिल्ह्यांत वादळी पावसाचा इशारा, मुंबईलाही अलर्ट
Image Credit: maharashtra rain alert

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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