उष्णतेच्या झळा आणखी तीव्र, वादळी पावसाचं सावटही कायम; 24 तासांत राज्याच्या कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये हवामानबदल?

Maharashtra Weather News : महाराष्ट्राच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये तापमानात वाढ झाल्यामुळं नागरिकांना या उष्णतेचा मारा असह्य होण्यास सुरुवात झाली आहे. तर, देशभरातही अशीच स्थिती पाहायला मिळत आहे.   

सायली पाटील | Updated: Mar 26, 2026, 07:37 AM IST
Maharashtra Weather News : मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला उकाडा चांगलाच वाढला. मात्र याच मार्च महिन्याच्या अखेरीस, मात्र हवामानात बदल झाले आणि पावसानं देशाच्या विविध राज्यांमध्ये हजेरी लावली. दिल्लीपासून उत्तर भारतापर्यंत तापमानात काही अंशांनी घट झाली, तर दक्षिण भारतामध्येसुद्धा पावसानं हजेरी लावली. पश्चिमी झंझावातामुळं उद्भवलेल्या या स्थितीचा महाराष्ट्रावरही परिणाम झाल्याचं पाहायला मिळालं. 

महाराष्ट्रावर वादळी पावसाचं सावट 

महाराष्ट्रात बहुतांश ठिकाणी तापमानात वाढ झाली असली तरीही काही भागांमध्ये मात्र वादळी पावसाचं सावट कायम आहे. प्रामुख्यानं दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये या पावसाचं सावट असून, कोकणासह मुंबईत मात्र उष्ण आणि दमट हवामानाचा इशारा देण्यात आला आहे. राज्यातील काही भागांना पुढील तीन ते चार दिवसांसाठी 'यलो अलर्ट' देण्यात आला आहे. तर काही भागात उष्ण आणि दमट हवामानाची स्थिती कायम राहील असा अंदाज आहे. 

पुढील तीन ते चार दिवसांमध्ये प्रामुख्यानं दक्षिण कोकण, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील काही भागात हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. तरीही इथं उकाडासुद्धा तितकाच तीव्र असेल. 

मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगडमध्ये हवेत आर्द्रतेचं प्रमाण अधिक असल्या कारणानं उष्णा अधिक जाणवेल, तर किनारपट्टी भागांमध्ये समुद्रावरून वाहणारे उष्ण वारे अडचणी अधिक वाढवतील. तापमानात साधारण 1 ते 3 अंश सेल्सिअसने वाढ होण्याची शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे. 

देशाच्या उत्तरेकडे पर्वतांमध्ये गारठा 

पश्चिमी झंझावात सक्रिय असल्या कारणानं अतीव उत्तरेकडे असणाऱ्या राज्यांमध्ये पर्वतीय भागांत गारठा पडण्याचा अंदाज आहे, तर मैदानी भागांमध्ये मात्र उकाडा जाणवणार आहे. जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये ही स्थिती असेल. 

दक्षिण भारतात आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटकच्या अंतर्गत भागांमध्येसुद्धा हवामान बदलांचा इशारा असून, इथं वादळी पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. दरम्यानच्या काळात वाऱ्याचा वेग ताशी 30 ते 40 किमी इतका असेल अशी शक्यता आहे. ज्या भागांमध्ये उकाडा वाढत आहे, तिथं ही स्थिती आणखी अडचणी वाढवू शकते ज्यामुळं शेतकऱ्यांसाठी हे संकट गंभीर ठरू शकतं असाही इशारा आहे. 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

