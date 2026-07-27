'शिअर झोन' अरबी समुद्रापर्यंत विस्तारला, मुंबई-महाराष्ट्राला पाऊस पुन्हा झोडपणार? वाचा आजचा हवामानाचा अंदाज

महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा मान्सून सक्रीय झाला आहे. बंगालच्या उत्तर-पश्चिम उपसागरात आणि लगतच्या उत्तर ओडिशा-पश्चिम बंगाल किनारपट्टीवर निर्माण झालेल्या हवेच्या कमी दाबाच्या क्षेत्राचा प्रभाव अधिक तीव्र झाला आहे. त्याचाच परिणाम महाराष्ट्रावर होणार असून राज्यात अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आला आहे.
हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, हवेच्या कमी दाबाचा पट्टा उत्तर पश्चिम दिशेने सरकत असून पुढील 24 तासांत ते आणखी तीव्र होणार आहे. विदर्भ-उत्तर महाराष्ट्रात अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आला आहे. पण मुंबईकरांना मात्र दिलासा मिळणार आहे. मुंबईत पावसाचा जोर कमी होणार आहे. पण त्याचबरोबर तापमानातही वाढ होण्याचा अंदाज आहे. हवेतील आद्रतेमुळं उकाडाही वाढणार आहे.
हवामान खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई आणि गोवा किनारपट्टीवर 27 आणि 28 जुलै रोजी मध्यम स्वरुपाचा पावसाच्या सरी कोसळणार आहेत. पावसाचे प्रमाण सुमारे 50 मिमी दरम्यान राहू शकते. त्यानंतर मात्र 29 जुलैपासून पावसाचा जोर कमी होण्याची शक्यता आहे. कोकण आणि घाटमाथ्यावर मात्र काही ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता आहे.
रायगड, रत्नागिरी, पुणे घाटमाथा, सातारा जिल्ह्याच्या घाटमाथ्यावर अतिजोरदार पावसाची शक्यता असल्याने ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. तर, ठाणे, मुंबई,सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर घाटमाथा, चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यात जोरदार सरींची तसेच विदर्भासह उत्तर महाराष्ट्रात मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी विजांसह पावसाची शक्यता असून यलो अलर्ट देण्यात आले आहे.
'गेल्या काही दिवसांपासून कोसळणाऱ्या पावसाचा जोर रविवारी काहीसा कमी झाला. शहर आणि उपनगरांत दिवसभर अधूनमधून हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या सरी कोसळल्या. मात्र, आज, सोमवारी मुंबईत तुरळक ठिकाणी पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता भारतीय हवामान विभागाने वर्तवली आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, आज, सोमवारी मुंबईत काही भागांत मुसळधार पाऊस पडू शकतो. अरबी समुद्रावर नैऋत्य मान्सून सक्रिय आहे. तसेच, ईशान्य आणि पूर्व-मध्य अरबी समुद्रातही मान्सूनची तीव्रता कायम आहे. राजस्थानावरील कमी दाबाच्या क्षेत्राशी संबंधित पूर्व-पश्चिम 'शिअर झोन' अरबी समुद्रापर्यंत विस्तारला आहे. या हवामान प्रणालींमुळे संपूर्ण कोकण पट्ट्यात मान्सूनला पोषक वातावरण तयार झाले असून, किनारपट्टीवरील काही भागांत पावसाचा जोर कायम राहण्याची शक्यता आहे.
गेल्या चार पाच दिवसांपासून बहुतांश धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या संततधार पावसामुळे धरणांमधील पाणीसाठ्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. राज्यातील तीन हजार लघु, मध्यम आणि धरणांमध्ये उपयुक्त जलसाठा 53.38 टक्क्यांपर्यंत पोहचला आहे. जूनअखेरीस हा साठा अवघ्या 22 टक्क्यांच्या आसपास होता. सलग पावसामुळे राज्याला मोठा दिलासा मिळाला आहे, गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत मात्र हा जलसाठा अद्याप कमी आहे. मुंबई आणि पुण्याच्या पाणीपुरवठ्यालाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात तलावांमध्ये 83.68 टक्के, तर पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या प्रमुख धरणांमध्ये 82 टक्क्यांहून अधिक पाणीसाठा झाला आहे