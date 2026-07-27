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'शिअर झोन' अरबी समुद्रापर्यंत विस्तारला, मुंबई-महाराष्ट्राला पाऊस पुन्हा झोडपणार? वाचा आजचा हवामानाचा अंदाज

पावसाळ्याच्या सुरुवातीला ओढ दिलेल्या पावसाने जुलैच्या उत्तरार्धात दमदार पुनरागमन केल्यामुळे शेतकऱ्यांवरचे मोठे संकट टळणार आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 27, 2026, 06:52 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:52 AM IST
'शिअर झोन' अरबी समुद्रापर्यंत विस्तारला, मुंबई-महाराष्ट्राला पाऊस पुन्हा झोडपणार? वाचा आजचा हवामानाचा अंदाज
Image Credit: maharashtra weather update 27 july Depression forms over Bay of Bengal heavy rain alert across ghat areas kokan mumbai

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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'शिअर झोन' अरबी समुद्रापर्यंत विस्तारला, मुंबई-महाराष्ट्राला पाऊस पुन्हा झोडपणार? वाचा आजचा हवामानाचा अंदाज
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