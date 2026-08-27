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महाराष्ट्रात आज पावसाची स्थिती कशी असेल? मध्य महाराष्ट्र व मराठवाड्यासाठी महत्त्वाचा अलर्ट, वाचा आजचे हवामान

राज्यातील पावसाची सद्यस्थिती आणि अंदाज चिंताजनक असून राज्यातून मान्सूनने माघार घेतल्याची स्थिती आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 27, 2026, 07:06 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 07:06 AM IST
महाराष्ट्रात आज पावसाची स्थिती कशी असेल? मध्य महाराष्ट्र व मराठवाड्यासाठी महत्त्वाचा अलर्ट, वाचा आजचे हवामान
Image Credit: Maharashtra weather update August 27 likely to receive light to moderate rainfall

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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