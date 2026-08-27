/महाराष्ट्रात आज पावसाची स्थिती कशी असेल? मध्य महाराष्ट्र व मराठवाड्यासाठी महत्त्वाचा अलर्ट, वाचा आजचे हवामान

राज्यात पुन्हा एकदा पावसासाठी पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळं राज्यातील काही ठिकाणी हलक्या ते जोरदार पावसाच्या सरी हजेरी लावत आहेत. मात्र राज्यातील अनेक भागात पावसाने उघडीप दिली आहे. या मुळं शेतकऱ्यांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. आज मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात विजांसह पावसाची शक्यता आहे. उर्वरित राज्यात ढगाळ हवामानासह हलक्या पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
आज मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी विजांसह पावसाचा अंदाज आहे. उर्वरित राज्यात ढगाळ हवामानासह ऊन-सावल्यांच्या खेळात हलक्या सरींची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. दक्षिण उत्तर प्रदेश आणि लगतच्या मध्य प्रदेशात कमी दाब क्षेत्र सक्रिय असू न त्याला लागून समुद्र सपाटीपासून 4.5 किमी उंचीपर्यंत चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्याचाच परिणाम राज्याच्या हवामानावर होत आहे.
मान्सूनचा आस असलेला कमी दाबाचा पट्टा उत्तरेकडे सरकला असून जम्मूपासून, डेहरादून, शाहजहानपूर कमी दाब क्षेत्राचे केंद्र रांची, दिघा ते वायव्य बंगालच्या उपसागरापर्यंत विस्तारला होता. दक्षिण मध्य महाराष्ट्रात समुद्र सपाटीपासून 5.8 किमी उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती आहे.
मुंबई आणि पुण्यासह देशातील अनेक भागांमध्ये 27 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर या कालावधीत पावसाचा जोर ओसरण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. मुंबईमध्ये पुढील पाच दिवस आकाश अंशतः ढगाळ राहील आणि अधूनमधून पावसाच्या हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या सरी कोसळतील. कमाल तापमान 31 तर किमान तापमान 26 अंश सेल्सिअस दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. पुण्यामध्येही अंशतः ढगाळ हवामानासह हलक्या रिमझिम पावसाची शक्यता असून तेथील तापमान 32 ते 22 च्या आसपास राहील.
याशिवाय राजस्थान, गुजरात, कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये पावसाची सक्रियता कमी होत असल्याचे दिसून येत आहे, अशी माहिती वेगेरीज ऑफ वेदरचे राजेश कपाडिया यांनी दिली.